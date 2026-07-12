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Nekadašnji stub telekomunikacija, preko kojeg je svako mogao jednim pozivom da sazna bilo čiji broj telefona u zemlji, danas je u potpunosti zamenjen algoritmima i pametnim mašinama koje ne znaju za reči „dobar dan“ ili „hvala“.

Ovaj preokret iz analognog u digitalno vreme izbrisan je iz svakodnevne upotrebe brže nego što je iko mogao da predvidi, ostavljajući iza sebe samo bledu nostalgiju i priče o vremenima kada je čovek sa druge strane žice rešavao sve vaše dileme. Starije generacije se sa setom sećaju masivnih štampanih imenika i operatera koji su umesto suvih računarskih kodova listali hiljade stranica kako bi pronašli traženi kontakt. Danas, u eri opšte digitalizacije, identiteti vlasnika mobilnih telefona i njihovi privatni podaci kriju se iza strogih bezbednosnih protokola i sistema zaštite privatnosti koji onemogućavaju stvaranje novog, modernog imenika.

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Istorijska reforma: Kako je moćna platforma Avaya zamenila stare sisteme

Velika tehnološka prekretnica dogodila se sada već daleke 2009. godine, kada je Telekom Srbije sproveo radikalnu modernizaciju celokupnog kol-centra i uveo najsavremeniju platformu Avaya. Ovaj hi-tech korak zamenio je dotadašnji zastareli SIT sistem, što je za obične korisnike značilo da više neće biti izbačeni sa mreže nakon 90 sekundi čekanja na slobodnu vezu.

Operateri su tada prvi put dobili napredne digitalne mape sa nazivima ulica i objekata, pa su pored samih brojeva telefona mogli korisnicima da daju precizne smernice za snalaženje u prostoru. Ova promena je takođe uvela danas opštepoznato pravilo da se svi razgovori snimaju radi poboljšanja kvaliteta usluge i kontrole ljubaznosti zaposlenih.

Servis je od tog istorijskog trenutka počeo da radi non-stop, 24 sata dnevno u celoj zemlji, a sistem je postavljen decentralizovano na nivou mreže, što je značilo da pozivanjem broja iz Beograda možete dobiti operatera u Pirotu ili Subotici, koji je bez problema video bazu podataka za bilo kog pretplatnika u državi.

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Kako su analogni pozivni brojevi otišli u istoriju

U zlatno doba analogne telefonije, pronalaženje informacija zahtevalo je poznavanje geografije i tačnih pozivnih brojeva za svaki region posebno. Ako vam je, na primer, bio potreban fiksni telefon neke porodice ili institucije u Nišu, morali ste prvo da okrenete kod 018, pa tek onda broj 988. Takav sistem je bio logičan za to vreme, ali je tehnološki bio izuzetno ograničen jer operateri iz jednog grada nisu imali nikakav pristup bazama podataka iz drugih delova zemlje.

Digitalizacijom i uvođenjem optičkih mreža ove regionalne barijere su potpuno srušene, a pretraga je objedinjena u jedan masovni računarski sistem. Korisnici su ubrzo dobili mogućnost da do informacija dolaze samostalno putem ranih internet pretraživača ili slanjem SMS upita, što je bio jasan nagoveštaj propasti klasičnih kol-centara. Opcija interakcije sa živim bićem polako je gubila trku pred brzinom i komforom koje je donosila svetska mreža i novi digitalni ekosistem.

Stari modeli mobilnih telefona Foto: Shutterstock

Šta su sve građani tražili od operatera

Ova služba je tokom svog višedecenijskog postojanja postala neodvojivi deo pop kulture i urbane tradicije na ovim prostorima, stvarajući bezbroj anegdota. Ljudi koji su bili usamljeni ili raspoloženi za šalu često su pozivali operaterke samo da bi skratili vreme ili se neumesno našalili na račun sistema. Na internet forumima i sajtovima i danas kruže liste bizarnih pitanja poput onih u kojima korisnici grozničavo traže broj „zarazne klinike“ ili „austrougarske ambasade“.

Iako su mnogi od tih razgovora zapravo bili plod mašte i kreativnosti korisnika, oni savršeno oslikavaju duh jednog naivnijeg i opuštenijeg vremena. Jedno od najsmislenijih, a ujedno i najsmešnijih pitanja koje je redovno zbunjivalo operatere bilo je: „Koji je pozivni za Beograd kad se zove od tamo negde?“.

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Novi kod 11811 u Srbiji: Kako danas pretražujemo brojeve na Balkanu

Danas je takva vrsta ljudske interakcije u pretrazi potpuno nestala jer mašine ne razumeju humor i zahtevaju isključivo precizne matematičke upite. U sklopu opštih evropskih i svetskih standarda, tradicionalni broj 988 je u Srbiji zamenjen novim, petocifrenim brojem 11811 koji i danas zvanično postoji u sistemu Telekoma. Ipak, retko ko od građana danas zna ovaj broj napamet, a njegova upotreba je pala na istorijski minimum zbog dominacije pametnih telefona.

Dobijanje broja nečijeg mobilnog telefona preko ovog servisa je praktično nemoguće zbog strogih zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji brane deljenje privatnih kontakata bez pismene dozvole. Danas se baze podataka pretražuju isključivo elektronskim putem preko zvaničnih belih i žutih strana na internetu, gde su upisani samo oni korisnici koji su to izričito tražili. Fiksni telefoni u srpskim domovima masovno odlaze u zaborav i služe uglavnom kao ukras ili deo obaveznih kablovskih paketa.