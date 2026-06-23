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Naših momaka nema na terenu, ali to ne znači da je navijačka groznica u našoj zemlji ugašena, naprotiv, televizori u srpskim domovima rade u tri smene, a pravi tehnološki rat vodi se oko toga kako obezbediti najbolji mogući prenos sa drugog kraja sveta.

S obzirom na to da se utakmice igraju u različitim vremenskim zonama i na stadionima sa specifičnim, jakim osvetljenjem, gledanje preko običnih fabričkih podešavanja televizora pruža očajan ugođaj. Većina naših ljudi odmah napravi veliku grešku i prebaci sliku na takozvani "Vivid" mod, misleći da će jače boje nadoknaditi daljinu i promenu svetla.

Rezultat je katastrofalan: trava na američkim stadionima počinje da sija nerealno jarko, bela lopta ostavlja dugačak mutan trag pri svakom oštrom šutu Mesija ili Mbapea, a oči gledalaca se zamaraju već tokom prvog poluvremena.

Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Spas sa drugog kraja sveta

Da ne biste propustili nijednu taktičku majstoriju ili dramatičan penal u završnicama koje gledamo ovih dana, vodeći svetski brendovi poput Samsunga, LG-ja i Hisense-a osmislili su savršeno, skriveno rešenje na vašim daljinskim upravljačima. Radi se o AI Sportskom modu (Football Mode), opciji zasnovanoj na veštačkoj inteligenciji koja u deliću sekunde transformiše običan TV ekran u prozor sa stadiona.

Ovaj napredni režim automatski prepoznaje da je u toku prenos fudbalskog meča i momentalno prilagođava rad procesora najvišim standardima prenosa. Aktivacijom ovog skrivenog moda, prva stvar koju ćete primetiti jeste savršeno izbalansiran kontrast i prirodna dubina zelene boje na terenu. Kompleksni algoritmi u realnom vremenu skeniraju sliku, izoluju igralište i daju mu jasnu teksturu, dok aut-linije i golovi ostaju kristalno beli bez onog iritirajućeg "probijanja" svetlosti. Čak i ako utakmicu pratite pod upaljenim svetlima u sobi ili tokom dnevnih prenosa, ekran se sam prilagođava kako ne biste izgubili nijedan detalj akcije.

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Magija bez kočenja i mutnih pokreta

Najveći problem kod preko-okeanskih prenosa visoke dinamike jeste pojava takozvanog "motion blur-a", odnosno mućenja slike pri brzim pokretima.AI Sportski mod podiže osvežavanje ekrana na maksimalan nivo i koristi sisteme za interpolaciju frejmova kako bi obezbedio tečnu sliku bez ijednog trzanja. Kada se izvede brza kontra ili pukne silovit šut sa distance, lopta i igrači ostaju savršeno oštri, omogućavajući vam da jasno vidite svaku promenu smera i reagujete pre sudijskog zvižduka.

Uz vizuelni bum, ovaj režim donosi i radikalnu transformaciju zvuka koja doslovno simulira akustiku gigantskih stadiona u Dallasu ili New Yorku. Većina modernih televizora kroz ovaj mod pokreće virtuelni okružujući zvuk koji prepoznaje frekvenciju navijanja publike na tribinama i dramatično je pojačava. Zvuk udarca lopte, huk više od 80.000 ljudi i škripa kopački postaju toliko intenzivni i prodorni da ćete zaboraviti da se zapravo nalazite u sopstvenoj fotelji u Srbiji.

Mundijal 2026, Norveška, Senegal Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Izbacite dosadni glas iz sobe

Jedna od najgenijalnijih i najtraženijih funkcija koju donose novi modeli pametnih televizora jeste opcija kontrole audio kanala unutar sportskog moda. Ona vam omogućava da jednim potezom drastično utišate glas televizijskog komentatora, a da zvučnu kulisu sa tribina pojačate do samog maksimuma.

Pošto ove godine ne navijamo za naše, mnogi preferiraju da se potpuno isključe iz domaćih analiza i jednostavno prepuste čistoj atmosferi, pesmama i emocijama stranih navijačkih grupa koje odjekuju stadionima. Za one koji ipak žele da budu u toku sa svakim detaljem i analiziraju igru kao profesionalci, AI režimi nude inteligentne grafičke prikaze u uglovima ekrana. Bez skretanja fokusa sa glavnog prenosa i bez prekidanja meča, možete pratiti uživo procente poseda lopte, brzinu kretanja napadača ili kompletan istorijat međusobnih duela. Vaš televizor tako postaje pravi mali analitički centar koji vam pruža sve potrebne podatke za rasprave i prognoze u društvu.

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Prenos uživo u vašem džepu

Mundijalski spektakl traje tokom celog dana, a razlika u vremenskim zonama često znači da se ključni mečevi igraju dok ste na poslu, u pokretu ili van kuće. Zbog toga su domaće platforme poput Arena Cloud i EON aplikacije postale apsolutni spas za svakog pravog navijača u Srbiji. One omogućavaju stabilan prenos u punoj HD rezoluciji direktno na telefonima i tabletima, uz optimizovanu potrošnju podataka kako ne biste ostali bez interneta usred ključnog napada.

Mlađe generacije sve češće koriste napredne opcije striminga, ali i zvaničnu FIFA+ aplikaciju koja nudi ekskluzivne preglede, uglove kamera koje sami birate i statistiku u realnom vremenu. Bez obzira na to što Srbija ne igra na ovom prvenstvu, tehnologija nam je omogućila da budemo u samom centru istorijskog fudbalskog ludila. Sve što treba da uradite pre sledećeg sudijskog zvižduka jeste da uzmete daljinski, aktivirate "Sports" ili "Football" mod i uživate u magiji Svetskog prvenstva!