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Kada je Mask davne 2002. godine angažovao Gven kao jednog od prvih zaposlenih, niko nije mogao da nasluti da će ova talentovana inženjerka postati ključna figura u osvajanju orbite. Danas Gven Šotvel direktno komanduje armijom od preko 22.000 vrhunskih stručnjaka i kontroliše svaki segment proizvodnje, lansiranja i finansijskih tokova.

Njen potpis se nalazi na svakom ugovoru sa NASA-om i Pentagonom, što je čini nezamenljivim stubom stabilnosti u trenucima kada Mask šokira javnost svojim izjavama.

Ilon Mask traži beneficije za male preduzetnike Foto: Evan Vucci/AP

Savršen balans vizije i surovog kapitala

U ovoj tehnološkoj dinastiji uloge su podeljene sa matematičkom preciznošću, gde Mask glumi javnog proroka i ideologa, dok Šotvelova obavlja mukotrpan posao pretvaranja snova u profit. Ona je prepoznata kao jedini autoritet koji može da obuzda nerealne rokove svog šefa i da investitorima sa Volstrita ponudi opipljive dokaze o održivosti biznis modela. Bez njene diplomatske veštine i smirenosti tokom kriznih situacija i eksplozija prototipa, kompanija bi odavno bankrotirala pod teretom sopstvenih preambicioznih obećanja.

Najbolji dokaz njene finansijske moći i poslovnog trijumfa isplivao je na površinu tokom nedavnog procesa pripreme kompanije za izlazak na berzu. Zvanični podaci su otkrili da je sa ukupnom zaradom od frapantnih 85,8 miliona dolara u prošloj godini Gven Šotvel izbila na sam vrh najplaćenijih svetskih menadžera. Prema najnovijim procenama magazina Forbes, njena lična neto vrednost je zvanično premašila magičnu granicu od dve milijarde dolara, što je kruna njene dugogodišnje dominacije.

Vladarka Starlinka i veštačke inteligencije

Pored upravljanja raketnim programima Falcon i Starship, Šotvelova je preuzela potpunu kontrolu nad širenjem megakonstelacije Starlink koja obezbeđuje internet u svakom kutku planete. Njen trenutno najveći izazov jeste integracija najnaprednijih tehnologija sestrinske kompanije xAI, čime se postavlja temelj za novu eru svemirske komunikacije.

Kroz ove projekte, ona ne samo da učvršćuje svoju poziciju najmoćnije žene u tehnološkom sektoru, već direktno kreira digitalnu infrastrukturu budućnosti o kojoj zavisimo. Investitori širom sveta duboko veruju njenom instinktu, jer je harizmatična direktorka dokazala da svaku Maskovu tehnološku fantaziju može pretvoriti u suvi profit. Dok se drugi giganti bore sa nestabilnošću tržišta, SpaceX pod njenom komandom niže ugovore o lansiranju komercijalnih i državnih satelita u vrednosti od nekoliko desetina milijardi dolara. Ona uspešno koristi političke i ekonomske krize na Zemlji kako bi pozicionirala svoju firmu kao jedinog pouzdanog partnera za bezbedan transport u svemir.

Foto: AP / John Raoux

Futuristički planovi za blisku budućnost

Zvanični dokumenti i prospekti kompanije za naredni period otkrivaju fascinantne i pomalo zastrašujuće planove koji su do juče priličili isključivo holivudskim filmovima naučne fantastike. Glavni fokus Šotvelove u narednim godinama biće slanje prvih komercijalnih AI data centara direktno u Zemljinu orbitu radi brže obrade podataka.

Uporedo sa tim, ona predvodi projekat transformacije džinovske rakete Starship u masovno prevozno sredstvo koje će omogućiti putovanje između bilo koje dve tačke na našoj planeti za manje od sat vremena. Iako je u svojim javnim nastupima hrabro prognozirala da će čovečanstvo kolonizovati Mars do 2035. godine, Šotvelova otvoreno priznaje da su rokovi njena jedina slaba tačka.

Ipak, njena poruka investitorima ostaje jasna – fokus mora biti na dugoročnoj, futurističkoj vrednosti kompanije koja prevazilazi okvire naše planete.

Nemilosrdna bitka za novac na berzi

Pred ovom moćnom ženom sada se nalazi istorijska prepreka u vidu surovog finansijskog rata sa drugim vodećim igračima na polju veštačke inteligencije. SpaceX mora da dokaže zahtevnim investitorima da su svemirski turizam i orbitalne tehnologije znatno profitabilniji i perspektivniji od zemaljskih softverskih rešenja.

Šotvelova već uveliko vodi tajne pregovore sa najvećim investicionim fondovima kako bi obezbedila kapital koji će osigurati tehnološki tron u decenijama koje dolaze. Dok Ilon Mask nastavlja da puni novinske naslove svojim kontroverznim izjavama na društvenim mrežama, Gven Šotvel u tišini svoje kancelarije kroji sudbinu čovečanstva.