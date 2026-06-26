Da li je vaš posao na listi?

Da li je vaš posao na listi?

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Dok se jedne profesije nalaze na samoj ivici potpunog izumiranja, tehnološki bum istovremeno kreira potpuno nova zanimanja, primoravajući milione ljudi da prođu kroz proces hitne prekvalifikacije. Razmere ove globalne ekonomske revolucije najbolje ilustruju podaci i precizne prognoze eminentnih istraživačkih centara.

Nedavna sveobuhvatna studija koju je sproveo prestižni McKinsey Global Institute donosi alarmantne podatke prema kojima će najmanje 14 odsto svih zaposlenih na planeti morati iz korena da promeni svoju karijeru do 2030. godine.Glavni uzročnici ovog masovnog gubitka poslova su nezaustavljiva digitalizacija, napredna robotika i sposobnost veštačke inteligencije da procese učenja i izvršavanja zadataka obavlja brže od ljudskog mozga.

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Fakultetska diploma više nije garant bezbednosti na poslu

Jedna od najvećih zabluda modernog društva bila je teorija da su visokoobrazovani kadrovi sa univerzitetskim diplomama potpuno zaštićeni od tehnološke nezaposlenosti. Najnovija zajednička analiza tehnološkog giganta Microsoft i laboratorije OpenAI potpuno je srušila ovaj mit, pokazavši da su na direktnom udaru automatizacije upravo akademska i visokoobrazovana zanimanja.

Kancelarijski poslovi, sektori obrazovanja i komunikacijapretrpeli su najveće promene jer AI sa neverovatnom lakoćom piše tekstove, analizira baze podataka i vodi komunikaciju sa klijentima. Algoritmi danas pokazuju izuzetno visoku stopu primenljivosti u profesijama koje zahtevaju visok nivo teorijskog znanja i digitalne profile poslova. Viši nivo obrazovanja i veći prihodi paradoksalno su postali magnet za implementaciju AI sistema, jer kompanije u tim sektorima vide najveći prostor za optimizaciju troškova. Zbog toga se zaposleni koji obavljaju intelektualne poslove moraju hitno prilagoditi novim okolnostima ukoliko žele da zadrže konkurentnost na tržištu.

Šta raditi da sačuvate živce pre nego date otkaz Foto: Shutterstock

Crna lista: Deset profesija koje prve idu u prošlost

Dubinska analiza zasnovana na realnim podacima jasno je definisala kojih deset zanimanja se nalazi na vrhu takozvane "liste za odstrel" do kraja ove decenije.

Na prvom mestu nalaze se tumači i prevodioci, čiji posao mašinski prevodi već sada obavljaju u realnom vremenu, a odmah za njima slede istoričari i turistički konsultanti čije baze znanja AI zamenjuje u sekundi.

Ništa bolja situacija nije ni za berzanske posrednike, statističare i finansijske savetnike, jer napredni algoritmi preciznije i brže računaju rizike i predviđaju kretanja na tržištu kapitala.

Posebno bolan udarac trpi medijska i IT industrija, gde se novinari, urednici, informatičari i programeri baza podataka suočavaju sa činjenicom da AI piše kodove i generiše izveštaje brže od bilo kog tima stručnjaka.

Listu najugroženijih zatvaraju konsultanti za menadžment i istraživači tržišta, čije su analize i strategije postale lako zamenljive generativnim modelima. Svi ovi poslovi dele zajednički imenitelj – oslanjaju se na rutinske, ponavljajuće procese obrade informacija koje računari savladavaju bez greške.

Foto: ChatGPT

Spas u fizičkom radu i ekonomski jaz između bogatih i siromašnih

Nasuprot kancelarijskim poslovima, praktična, tehnička i fizički zahtevna zanimanja za sada predstavljaju sigurnu zonu i bezbednu luku od proždrljivih algoritama. Profesije poput građevinskih radnika, krovopokrivača, zanatlija, čistača i putara praktično su netaknute generativnom veštačkom inteligencijom jer zahtevaju specifičnu prostornu orijentaciju.

Slična situacija je i u poljoprivredi, vatrogasnim službama i zdravstvenoj negi, gde su ljudska ruka, fizička spretnost i direktna međuljudska interakcija i dalje nezamenljive. Ipak, izveštaji Međunarodne organizacije rada (MOR) upozoravaju na duboki globalni jaz u ovoj transformaciji, koji direktno zavisi od ekonomske snage država. U bogatim zemljama sa visokim prihodima, čak 5,5 odsto svih poslova biće potpuno automatizovano i ugašeno.

Sa druge strane, u ekonomski siromašnijim regionima sa slabijom digitalnom infrastrukturom, direktno je ugroženo svega 0,4 odsto radnih mesta, što pokazuje da tehnološki udar zavisi od stepena digitalizacije društva.

Foto: GO Lazarevac

AI kao digitalni kolega, a ne samo nemilosrdni dželat

Uprkos crnim prognozama i opravdanom strahu od masovnih otpuštanja, stvarna praksa na terenu donosi jednu znatno umereniju i balansiranu sliku. Ključni zaključak obimnog istraživanja pokazuje da veštačka inteligencija u većini slučajeva služi kao moćna podrška i dopuna ljudskom radu, a ne kao njegova apsolutna zamena.

Statistika otkriva da u 57 odsto situacija tehnologija pomaže zaposlenima kroz predloge, šablone i brzu pretragu informacija, dok u 43 odsto slučajeva zadatke obavlja potpuno samostalno. Istraživanje zasnovano na preko 200.000 stvarnih interakcija sa sistemom Microsoft Copilot potvrdilo je da ljudi najčešće koriste AI za pisanje tekstova i prikupljanje podataka.

Umesto gašenja čitavih profesija, mnogo je izvesniji scenario u kojem će oko 13,4 odsto poslova biti prošireno i nadograđeno novim mrežnim alatima.Mašine će na sebe preuzeti dosadne i rutinske poslove, dok će ljudima ostati strateško planiranje, kreativno odlučivanje i nadzor sistema, što znači da ne gubimo posao od AI-ja, već od čoveka koji zna kako da ga koristi.