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Madona ponovo je dospela u centar pažnje, ovoga puta zbog svojih oštrih stavova o ulozi veštačke inteligencije u umetnosti. U razgovoru za Vogue Italia, legendarna muzičarka poručila je da AI, uprkos tehnološkom napretku koji donosi, ne može da zameni suštinu kreativnog procesa jer, kako smatra, podstiče predvidljivost umesto istinske originalnosti.

Prema njenim rečima, umetnost se ne rađa iz algoritama i unapred definisanih obrazaca, već iz radoznalosti, eksperimentisanja i spremnosti da se rizikuje. Upravo neizvesnost, potraga za novim idejama i hrabrost da se pomere granice predstavljaju ono što umetničko stvaralaštvo čini jedinstvenim.

Foto: Instagram/madonna

Digitalna era menja pravila muzičke industrije

Madona se osvrnula i na velike promene koje su poslednjih godina zahvatile muzičku industriju. Smatra da su društvene mreže i digitalne platforme potpuno promenile način na koji se meri uspeh, pa broj pratilaca često ima veću težinu od umetničkog kvaliteta ili kreativnog doprinosa.

Podsetila je na period kada su muzičari, slikari, plesači, fotografi i drugi umetnici svakodnevno razmenjivali ideje, zajedno stvarali i inspirisali jedni druge. Za nju je upravo takva neposredna saradnja predstavljala srce kreativnog procesa, dok današnje okruženje sve više favorizuje vidljivost, algoritme i popularnost na internetu.

Aplikacije, mobilni Foto: Shutterstock

Sve više umetnika podržava ograničenje AI tehnologije

Madonin stav nije usamljen. Brojni muzičari, pisci, ilustratori i filmski stvaraoci poslednjih godina upozoravaju na način na koji sistemi veštačke inteligencije funkcionišu. AI modeli analiziraju ogromne količine postojećih radova, prepoznaju obrasce i na osnovu njih generišu novi sadržaj, što kod mnogih autora otvara pitanja originalnosti, autorskih prava i kreativnog integriteta.

Kritičari smatraju da takvi sistemi često proizvode radove koji deluju tehnički impresivno, ali istovremeno šablonski i emocionalno površno. Upravo zato deo umetničke zajednice veruje da preterano oslanjanje na AI može umanjiti vrednost autentičnog ljudskog stvaralaštva.

Paradoks: Madona je i sama koristila AI

Iako danas otvoreno kritikuje ulogu AI u umetnosti, Madona nije potpuno zaobišla ovu tehnologiju. Tokom prethodnih godina objavljivala je sadržaje koji su uključivali elemente generisane pomoću veštačke inteligencije, što je među njenim obožavaocima izazvalo podeljene reakcije.

AI alati su korišćeni i u pojedinim promotivnim kampanjama, kao i za izradu vizuelnih efekata i kreativnih rešenja povezanih sa njenim nastupima. Međutim, prema dostupnim informacijama, ova tehnologija nije učestvovala u pisanju pesama, komponovanju ili drugim ključnim segmentima njenog autorskog rada.

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Debata o budućnosti umetnosti

Madonin istup oslikava sve izraženiju podelu u svetu umetnosti kada je reč o veštačkoj inteligenciji. Dok jedni AI vide kao moćan alat koji može proširiti granice kreativnosti i otvoriti nove mogućnosti za stvaraoce, drugi upozoravaju da preveliko oslanjanje na algoritme može potisnuti ono što umetnost čini nezamenjivom - ljudsku emociju, intuiciju i autentičnost.

Kako veštačka inteligencija sve snažnije ulazi u muziku, film, dizajn, književnost i druge kreativne industrije, rasprava o tome gde se završava pomoć tehnologije, a gde počinje zamena ljudske kreativnosti, gotovo sigurno će postajati jedna od najvažnijih tema savremene umetničke scene.