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Kada se uporede cene iPhone telefona širom sveta, jasno je da kupci van Sjedinjenih Američkih Država za isti uređaj često izdvajaju znatno više novca. Dok model iPhone 17 Pro sa 256 GB memorije u SAD košta 1.099 dolara, u mnogim državama njegova maloprodajna cena je osetno viša.

Razlike su posebno izražene na pojedinim tržištima. U Turskoj isti telefon dostiže cenu od 2.366 dolara, u Brazilu 2.285 dolara, dok u Srbiji košta oko 1.690 dolara, odnosno približno 1.483 evra. Takvi iznosi često navode kupce da se zapitaju zbog čega postoje tako velike razlike između američkog i međunarodnog tržišta.

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Porezi i lokalni troškovi imaju veliku ulogu

Jedan od glavnih razloga za razliku u cenama jeste način obračuna poreza. U Sjedinjenim Američkim Državama istaknuta cena uglavnom ne uključuje porez na promet, koji se obračunava tek prilikom plaćanja i razlikuje se od savezne države do savezne države.

Na većini drugih tržišta situacija je drugačija. Maloprodajna cena već sadrži porez na dodatu vrednost, pa kupci odmah vide konačan iznos koji plaćaju. Ni u Evropi porezi nisu isti, zbog čega se cene razlikuju među državama članicama Evropske unije. Pored poreza, na konačnu cenu utiču i carine, valutni kursevi, kao i poslovna politika kompanije Apple.

1/11 Vidi galeriju iPhone 17 pro Foto: Printscreen/Apple

Kako Apple održava visoke prihode

Kompanija Apple godinama nastoji da zadrži istu početnu cenu osnovnih modela na američkom tržištu, ali istovremeno menja ponudu uređaja kako bi povećala prosečnu vrednost kupovine. Standardni iPhone 17 u SAD zadržao je početnu cenu od 799 dolara, što je nivo koji važi još od predstavljanja serije iPhone 12. Bez ugovornih pogodnosti i popusta operatera, njegova cena iznosi 829 dolara.

Istovremeno su pojedini modeli zamenjeni skupljim verzijama. Model iPhone mini od 699 dolara ustupio je mesto verziji Plus, koja je koštala 899 dolara, dok je kasnije i ona povučena iz ponude, a zamenio ju je iPhone Air sa početnom cenom od 999 dolara. Sličan pristup primenjen je i kod memorijskih konfiguracija, pa su pojedine verzije sa 128 GB uklonjene iz ponude, dok su skuplje varijante ostale standard.

Nova generacija donosi dodatna poskupljenja

Predstojeća serija iPhone 18 trebalo bi da donese novi rast cena. Generalni direktor kompanije Apple, Tim Kuk, potvrdio je da će uređaji biti skuplji, a kao jedan od razloga navedena je dugotrajna nestašica memorijskih komponenti.

Prema dostupnim informacijama, standardni iPhone 18 neće se pojaviti istovremeno sa ostatkom ponude, već bi mogao da stigne tek u martu naredne godine. Tokom jeseni očekuje se predstavljanje skupljih modela, među kojima su iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, kao i uređaj sa savitljivim ekranom. Takav raspored dodatno utiče na povećanje prosečne cene nove generacije.

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Da li se isplati kupiti iPhone u Americi

Više cene na američkom tržištu gotovo sigurno će se odraziti i na ostale zemlje. Apple je i ranije prilagođavao evropske cene u skladu sa promenama vrednosti lokalnih valuta. Kako navodi BGR, u pojedinim periodima uređaji su poskupljivali zbog slabljenja evra, dok su kasnije cene ponovo korigovane naniže, iako su u SAD ostale nepromenjene.

Kupovina telefona tokom boravka u Americi može doneti određenu uštedu, ali nije bez rizika. Američki modeli koriste isključivo eSIM, pa je pre kupovine potrebno proveriti da li mobilni operator podržava tu tehnologiju. Osim mogućih uvoznih dažbina po povratku u matičnu zemlju, treba obratiti pažnju i na uslove garancije.

U Americi fabrička garancija traje godinu dana, dok u drugim regionima može biti duža, a često važi samo na tržištu na kojem je uređaj kupljen. Zbog toga korisnici mogu ostati bez prava na besplatnu popravku u svojoj zemlji, iako su servisiranje i zamena delova i dalje mogući uz dodatne troškove.