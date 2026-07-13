Naučnik nije bio, ali je predvideo budućnost

Naučnik nije bio, ali je predvideo budućnost

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Malo je pisaca naučne fantastike čije su ideje toliko uticale na savremenu tehnologiju kao što je to učinio Filip K. Dik. Njegova dela inspirisala su filmove poput Blade Runner, Total Recall i Minority Report, ali ono što danas posebno fascinira jeste činjenica da je još pre više od pola veka opisivao tehnologije koje danas postaju stvarnost.

Automobili koji voze sami

Još 1966. godine, u priči "We Can Remember It for You Wholesale", Dik je opisao taksi kojim upravlja robot, bez ljudskog vozača.

Kasnije je ova ideja postala poznata kroz film "Total Recall", u kojem se pojavljuje robotski vozač Johnny Cab.

Foto: ChatGPT

Danas autonomna vozila više nisu fikcija. Kompanije poput Waymo već testiraju i koriste robotaksije u pojedinim gradovima, dok brojni moderni automobili imaju mogućnosti samostalnog parkiranja i napredne sisteme autonomne vožnje.

Virtuelna stvarnost

U romanu "Da li androidi sanjaju električne ovce?", po kojem je snimljen "Blade Runner", Dik je opisao uređaj nazvan "Empathy Box".

Korisnici su pomoću njega ulazili u virtuelni svet toliko ubedljiv da je bilo teško razlikovati ga od stvarnosti.

Foto: Shutterstock

Danas VR naočare omogućavaju upravo takvo iskustvo – od video-igara do edukacije i poslovnih sastanaka. Iako tehnologija još nije dostigla nivo iz njegovih knjiga, osnovna ideja postala je deo svakodnevice.

Internet i povezani uređaji

Godine 1969. u romanu "Ubik" Dik je opisivao svet u kojem su uređaji međusobno povezani i komuniciraju preko mreže.

Ova ideja veoma podseća na današnji "Internet of Things (IoT)", gde su televizori, frižideri, kamere, automobili i brojni drugi uređaji povezani internetom.

Foto: Shutterstock

Posebno je zanimljivo što je predvideo i pretplatničke modele korišćenja usluga, koji su danas postali standard za mnoge digitalne servise.

Veštačka inteligencija

Možda najpoznatije Dikovo predviđanje odnosi se na humanoidne robote i veštačku inteligenciju.

U romanu "Da li androidi sanjaju električne ovce?" androidi izgledaju, govore i ponašaju se gotovo identično kao ljudi, pa ih je teško razlikovati od stvarnih osoba.

Foto: Realbotix.com

Iako današnja AI još nije dostigla taj nivo, razvoj generativne veštačke inteligencije i humanoidnih robota pokazuje koliko je njegova vizija bila dalekovida.

Personalizovane reklame

Još 1954. godine, u kratkoj priči "Sales Pitch", Dik je opisao svet u kojem reklame neprestano prate ljude i pokušavaju da im prodaju proizvode prilagođene njihovim interesovanjima.

Danas su personalizovane reklame sastavni deo interneta. Pretraživanja, kolačići (cookies) i istorija pregledanja koriste se kako bi korisnicima prikazivali oglase za proizvode koje su prethodno gledali ili pretraživali.

Foto: Shutterstock

Slična ideja prikazana je i u filmu "Minority Report", gde digitalni bilbordi prepoznaju prolaznike i prikazuju oglase namenjene upravo njima.

Vizija koja je nadživela naučnu fantastiku

Filip K. Dik nije mogao da predvidi sve detalje razvoja tehnologije, ali je izuzetno precizno naslutio pravac u kojem će se svet kretati. Njegove priče danas služe kao podsetnik da granica između naučne fantastike i stvarnosti često nije tako velika kao što izgleda.

Mnoge tehnologije koje su nekada postojale samo na stranicama njegovih knjiga danas su deo svakodnevnog života, dok neke druge možda tek čekaju da postanu stvarnost.