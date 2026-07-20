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Novi film „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“ koristiće veštačku inteligenciju kao deo procesa digitalnog podmlađivanja pojedinih glumaca. To je potvrdio Endi Serkis, koji će u filmu ponovo tumačiti Goluma, ali će ovog puta biti i reditelj. Na taj način produkcija želi da očuva prepoznatljiv izgled likova, a istovremeno iskoristi prednosti savremene tehnologije. Cilj je da vizuelni identitet likova ostane dosledan, uprkos vremenskoj razlici između filmova.

Kako je objasnio, tehnologija zasnovana na mašinskom učenju biće uključena isključivo u proces podmlađivanja određenih likova. Ipak, naglasio je da to neće promeniti način na koji će film biti sniman. Prema njegovim rečima, publika može da očekuje isti pristup snimanju koji je obeležio prethodne filmove iz serijala.

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Tradicionalno snimanje ostaje prioritet

Serkis ističe da produkcija ne planira da koristi generativnu veštačku inteligenciju za kreiranje scena. Prema njegovim rečima, svaki kadar nastaje na klasičan način, bez oslanjanja na AI koji bi stvarao sadržaj. Naglašava da AI tehnologija treba da bude podrška filmskim autorima, a ne zamena za njihov kreativni rad.

Dodao je da želi da se u filmu ponovo istaknu tradicionalne filmske tehnike, uključujući minijature, praktične efekte i prostetiku. Cilj je da se takvi elementi uklope sa savremenom tehnologijom, umesto da budu zamenjeni njome. Takva kombinacija mogla bi da pruži autentičan izgled koji fanovi očekuju od franšize.

Iskustvo iz ranijih filmova

Serkis podseća da upotreba veštačke inteligencije u svetu filma nije nova pojava. Kao primer navodi rad Pitera Džeksona i softverskog inženjera Stivena Regelousa, koji su početkom 2000-ih razvili sistem MASSIVE za potrebe ranijih filmova iz serijala. Ovaj sistem i danas se smatra jednim od najznačajnijih dostignuća u oblasti digitalnih vizuelnih efekata.

Taj softver omogućio je da hiljade digitalnih orkova imaju različito ponašanje i pokrete, što je tada predstavljalo značajan tehnološki iskorak. Serkis smatra da je upravo to primer korisne i kreativne primene AI tehnologije. Zahvaljujući tome, masovne scene delovale su uverljivije i postavile nove standarde u filmskoj industriji.

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Granica između korisne i sporne primene

Govoreći o veštačkoj inteligenciji, Serkis ocenjuje da ona može biti vredan alat sve dok se koristi odgovorno i bez ugrožavanja autora ili učesnika u produkciji. Smatra da problem nastaje kada tehnologija služi za iskorišćavanje ljudi ili širenje neistinitog sadržaja. Ističe da razvoj AI mora da prati jasna etička pravila i zaštita kreativnih profesionalaca.

Dodaje da autori treba da imaju kontrolu nad načinom na koji se AI razvija i koristi. Prema njegovom mišljenju, odgovoran pristup mogao bi da omogući primenu ove tehnologije u brojnim industrijama, uključujući filmsku. Veruje da će upravo odgovorno korišćenje AI odrediti njenu buduću ulogu u svetu filma.

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Reakcije publike na najavu

Vest o korišćenju AI za digitalno podmlađivanje izazvala je uglavnom pozitivne reakcije među fanovima serijala. Mnogi smatraju da postoji velika razlika između mašinskog učenja koje unapređuje vizuelne efekte i generativne veštačke inteligencije koja samostalno stvara slike, tekst ili zvuk. Zbog toga deo publike ovu odluku vidi kao logičan korak u razvoju filmske tehnologije.

Pojedini ljubitelji filmova istakli su da se AI već dugo koristi u industriji vizuelnih efekata i da ovakav pristup može da olakša tehnički zahtevne procese. Istovremeno, napominju da stavovi drugih poznatih filmskih autora o primeni veštačke inteligencije nisu naišli na podjednako pozitivan prijem kod publike. Rasprava o granicama primene AI u filmskoj industriji zato će, po svemu sudeći, još dugo ostati aktuelna.