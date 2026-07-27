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Tehnološka kompanija Starship Technologies suočava se sa građanskom tužbom nakon što je njihov robot za dostavu, prema navodima iz tužbe, oborio 73-godišnju Trudi Perez na trotoar i naneo joj više povreda. Slučaj dolazi iz Arizone i privlači pažnju zbog pitanja odgovornosti za postupke autonomnih sistema. Ovaj slučaj mogao bi da postane jedan od važnijih primera u razmatranju pravnih posledica sve šire primene autonomnih tehnologija u svakodnevnom životu.

Dok se poslednjih godina najviše govori o sudskim sporovima povezanim sa veštačkom inteligencijom, ovaj predmet pokazuje da i druge tehnologije otvaraju ozbiljna pravna pitanja. Ishod procesa mogao bi da utiče na buduće tumačenje odgovornosti kompanija koje razvijaju i koriste robote za dostavu. Pravni stručnjaci već prate razvoj ovog slučaja jer bi njegova odluka mogla da posluži kao smernica u sličnim sporovima u budućnosti.

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Incident na univerzitetskom kampusu

Prema tužbi, događaj se odigrao 2023. godine na kampusu Arizona State University, gde je Trudi Perez tada radila kao dežurna u parking-garaži. Ona tvrdi da je robot za dostavu kojim upravlja Starship Technologies više puta udario u nju, zbog čega je pala na zemlju. Incident se dogodio u prostoru kojim svakodnevno prolazi veliki broj studenata, zaposlenih i posetilaca univerziteta.

Navodi se i da se robot nije zaustavio nakon njenog pada, već je ponovo naleteo na nju dok je ležala. Zbog toga je Perez pokrenula građanski postupak, optužujući kompaniju za nemar i odgovornost za nastale povrede. U tužbi se ističe da je upravo takvo ponašanje uređaja dodatno povećalo ozbiljnost celog incidenta.

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Povrede i zahtev za naknadu štete

Policijski izveštaj sa mesta događaja beleži da je Perez zadobila posekotinu dužine oko deset centimetara na ruci. Pored toga, prijavila je bolove u leđima i probleme sa kretanjem koji su usledili nakon incidenta. Medicinska dokumentacija predstavlja jedan od ključnih dokaza koji će biti razmatrani tokom sudskog postupka.

U tužbi traži naknadu troškova lečenja, izgubljene zarade, kao i odštetu zbog fizičkog bola i pretrpljene patnje. Smatra da su sve navedene posledice direktno povezane sa događajem u kojem je učestvovao robot za dostavu. O visini eventualne naknade odlučivaće sud nakon razmatranja svih priloženih dokaza i svedočenja.

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Navodi o upravljanju robotom

U sudskim dokumentima stoji tvrdnja da robot nije radio potpuno samostalno, već da ga je tokom incidenta nadgledao zaposleni koji se nalazio na drugoj lokaciji. Tužioci navode da ta osoba nije preduzela potrebne korake kako bi zadržala kontrolu nad uređajem. Način funkcionisanja sistema za daljinski nadzor mogao bi da bude jedna od centralnih tema tokom suđenja.

Prema istim navodima, upravo je izostanak pravovremene reakcije omogućio da dođe do incidenta i povreda koje je Perez pretrpela. Ove tvrdnje predstavljaju jedan od ključnih elemenata postupka protiv kompanije. Kompanija će, s druge strane, imati priliku da ospori ove navode iznošenjem sopstvenih dokaza i stručnih analiza.

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Odbrana kompanije i mogući značaj presude

Starship Technologies osporava odgovornost i iznosi više argumenata u svoju korist. Advokati kompanije tvrde da je sama Perez svojim postupcima doprinela nastanku povreda, kao i da su pojedini zdravstveni problemi postojali i pre ovog događaja. Ovakva strategija odbrane često se koristi u građanskim postupcima kako bi se umanjila ili isključila odgovornost za nastalu štetu.

Prvo ročište zakazano je za februar naredne godine. Presuda bi mogla da ima širi značaj jer bi mogla da postavi važan pravni okvir za utvrđivanje odgovornosti kompanija u slučajevima kada roboti za dostavu izazovu povrede, posebno u vreme kada se ovakvi uređaji koriste u sve većem broju američkih gradova. Bez obzira na konačan ishod, slučaj će verovatno doprineti daljoj raspravi o bezbednosti autonomnih sistema i potrebi za jasnijim pravilima njihove upotrebe u javnom prostoru.