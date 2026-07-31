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Trojica dvadesetdvogodišnjaka, some vezanih prijateljstvom još iz srednjoškolskih klupa u San Francisku, ušla su u istoriju kao najmlađi tehnološki milijarderi koji su bogatstvo stekli sopstvenim radom, a ne nasleđem. Nova procena vrednosti njihovog startapa za zapošljavanje u oblasti veštačke inteligencije, koja iznosi 10 milijardi dolara, gurnula ih je ispred Mark Zakerberga, koji je istu prekretnicu dostigao sa 23 godine, pre dve decenije.

Reč je o izvršnom direktoru Brendanu Fudiju, tehničkom direktoru Adaršu Hiremati i predsedniku upravnog odbora Surji Midhi. Njihova priča počinje na debatnim takmičenjima u srednjoj školi, gde su se upoznali i sprijateljili, a danas svaki od njih drži oko petine vlasništva u kompaniji koju su zajedno izgradili.

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Od ideje do multimilijarderske procene

Startap su osnovali 2023. godine, u početku sa idejom da poveže programere iz Indije sa američkim firmama kojima su bili potrebni frilenseri. Iz te platforme, koja je kandidatima omogućavala razgovore sa veštačkom inteligencijom umesto sa ljudskim regruterima, razvio se posao povezivanja visokoobrazovanih stručnjaka - od doktora nauka do advokata - sa laboratorijama koje grade najveće AI modele na svetu.

Rast je bio nagao: procenjeni godišnji prihod skočio je sa 100 miliona dolara u martu na 500 miliona dolara samo nekoliko meseci kasnije. Nedavna runda finansiranja od 350 miliona dolara, koju su predvodili poznati investicioni fondovi iz Silicijumske doline, donela je kompaniji desetocifrenu procenu vrednosti i osnivačima status milijardera gotovo preko noći.

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Kako su došli do ovog uspeha

Fudi za jedan poslovni magazin kaže da je osećaj potpuno nestvaran i da situaciju opisuje kao nešto što nikada nisu očekivali. Priznaje da pre samo dve godine nisu ni sanjali ovakav ishod. Hiremata, koji je napustio studije na jednom od najprestižnijih američkih univerziteta nakon druge godine, dodaje da bi, da nije krenuo ovim putem, verovatno tek nedavno diplomirao.

Sva trojica su ranije dobila i stipendiju poznatog konzervativnog investitora namenjenu mladima koji žele da grade sopstveni posao umesto da nastave fakultetsko obrazovanje, kao i mesto na uglednoj listi najperspektivnijih mladih preduzetnika. Time su se pridružili maloj grupi izuzetno mladih ljudi koji su u poslednjih nekoliko godina, zahvaljujući buму veštačke inteligencije, gotovo preko noći postali milijarderi, preuzimajući tu titulu jedni od drugih u razmaku od svega nekoliko meseci ili godina.

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Porodično poreklo i prijateljstva koja su oblikovala put

Sva trojica su odrasla u tehnološkom okruženju zaliva San Franciska, kao deca roditelja koji su i sami radili u softverskoj industriji. Fudijeva majka bavila se nekretninama unutar jedne velike tehnološke kompanije, dok je njegov otac još devedesetih osnovao firmu za grafičke interfejse pre nego što se okrenuo savetovanju startapova. Fudi je preduzetnički duh pokazao rano - sa 16 godina je prijateljima naplaćivao usluge promocije na jednoj poznatoj Cloud platformi.

Hiremata i Midha se poznaju od desete godine, dok su Fudija upoznali kasnije, na srednjoškolskim debatnim takmičenjima. Hiremata se za tržište rada zainteresovao tokom studija, radeći istraživanja za bivšeg američkog ministra finansija, koji je kasnije i sam uložio u njihovu kompaniju. Uprkos novostečenom bogatstvu, osnivači tvrde da nisu menjali životne navike niti trošili na luksuz - Fudi ističe da iz kancelarije izlazi oko pola noći, šest dana nedeljno, i da mu jednostavno ne ostaje vremena za bilo šta van posla.

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Konkurencija, tužbe i borba za poziciju na tržištu

Industrija označavanja podataka za veštačku inteligenciju prošla je kroz turbulentne mesece. Jedna od najvećih tehnoloških kompanija na svetu kupila je gotovo polovinu udela u dotadašnjem lideru tog tržišta i preuzela njegovog izvršnog direktora, što je podstaklo manje igrače da agresivnije jure klijente, verujući da vodeće AI laboratorije neće želeti da sarađuju sa dobavljačem toliko povezanim sa jednim konkretnim tehnološkim gigantom.

Ubrzo nakon toga usledila je i tužba ranijeg tržišnog lidera protiv Fudijevog startapa, sa navodima o krađi poslovnih tajni i tvrdnjom da je bivši rukovodilac konkurentske firme podelio više od stotinu poverljivih dokumenata sa novim poslodavcem. Fudi je na pitanje o tužbi kratko odgovorio da o tome ne razmišlja mnogo, dok se na tržištu paralelno pojavljuju i drugi ozbiljni igrači sa sopstvenim milijardnim procenama vrednosti, što najavljuje da borba za dominaciju u ovoj brzorastućoj industriji tek počinje.