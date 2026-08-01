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Najnovija analiza popularnog AI bota ChatGPT-a podigla je ogromnu prašinu u regionalnoj javnosti, pošto je turistima otvoreno preporučio da u avgustu zaobiđu hrvatsku obalu. Umesto Jadrana, algoritam prednost daje drugim mediteranskim destinacijama, pre svega Grčkoj, navodeći konkretne razloge koji i te kako brinu hrvatske ugostitelje i turističke radnike.

Ovaj potez veštačke inteligencije dolazi u trenutku kada se regionalni turizam suočava sa velikim izazovima, a preporuke AI modela danas imaju snagu nekadašnjih vodećih turističkih vodiča. Kada turista pita ChatGPT gde da provede letovanje u špicu sezone, bot uzima u obzir stotine hiljada recenzija, trenutne cene, vremenske prilike i prosečne ocene gužvi. Na osnovu tih podataka, Hrvatska je dobila crveno svetlo za avgust.

Foto: ChatGPT

Paprene cene i drastičan skok troškova na Jadranu

Jedan od glavnih razloga zašto je ChatGPT skrenuo pažnju turistima da izbegavaju Hrvatsku u avgustu jesu ekstremno visoke cene usluga i smeštaja. Nakon uvođenja evra i višegodišnje inflacije, cene na hrvatskom primorju dostigle su istorijski maksimum. AI model je detektovao da su troškovi restorana, ležaljki, privatnog smeštaja i trajektnog prevoza na Jadranu znatno skočili u odnosu na konkurentske zemlje.

Za prosečnog evropskog turistu, Hrvatska je od nekada pristupačne i omiljene destinacije postala jedno od najskupljih mesta za letovanje na Mediteranu. ChatGPT u svojim odgovorima jasno ukazuje na to da odnos cene i kvaliteta usluge u avgustu često nije opravdan, posebno kada se uporedi sa ponudama u drugim južnoevropskim zemljama.

Foto: Profimedia

Nepodnošljive gužve i saobraćajni kolaps

Pored skupoće, drugi ključni faktor na koji upozorava veštačka inteligencija jesu ogromne gužve koje u avgustu parališu hrvatsku obalu. Gradovi poput Dubrovnika, Splita, Rovinja i ostrva poput Hvara nalaze se pod nezapamćenim pritiskom turista. ChatGPT ističe da se u tom periodu gubi autentični doživljaj odmora i preoblikuje u čekanje u redovima, saobraćajne čepove i pretrpane plaže.

Sistem generativne AI savetuje putnicima koji traže opuštanje i odmor da vrhunac sezone na Jadranu izbegnu, jer nepodnošljiva gustina turista na malom prostoru stvara neprekidni stres. Prema analizi algoritma, lokalna infrastruktura teško podnosi toliku koncentraciju posetilaca odjednom.

Foto: Shutterstock

Zašto ChatGPT bira Grčku kao bolju alternativu?

Kada analizira Grčku, ChatGPT naglašava nekoliko ključnih prednosti koje ovu zemlju čine znatno privlačnijom opcijom za letovanje u avgustu. Pre svega, Grčka se bori sa gužvama na sasvim drugačiji način zahvaljujući svojoj geografiji. Sa hiljadama ostrva i izuzetno dugačkom obalom, turistički pritisak je drastično raspršen, pa je turistima daleko lakše da pronađu mirna mesta i skrivene plaže čak i usred sezone.

Takođe, veštačka inteligencija navodi da Grčka nudi znatno raznovrsniji raspon cena. Od luksuznih opcija na Mikonosu i Santoriniju, pa sve do izuzetno pristupačnih porodičnih destinacija na severu Grčke, Halkidikiju i manjim ostrvima, ponuda je fleksibilnija i prilagođena svakom džepu.

Foto: Shutterstock

Gostoprimstvo i odnos cene i kvaliteta

Analizirajući utiske turista, ChatGPT je uočio da Grčka i dalje zadržava visok nivo tradicionalnog gostoprimstva. U mnogim grčkim tavernama i dalje možete dobiti besplatan dezert, voće ili piće dobrodošlice, dok se u Hrvatskoj sve češće naplaćuje i sama rezervacija stola ili usluživanje.

Algoritam pokazuje da turisti u Grčkoj za isti iznos novca dobijaju znatno više sadržaja, bolju hranu u restoranima i opušteniju atmosferu nego na prepunom i skupom hrvatskom primorju u avgustu.

Lekcija za regionalni turizam u eri veštačke inteligencije

Ovaj primer jasno pokazuje koliko se promenio način na koji ljudi planiraju putovanja. Turistički radnici u regionu više se ne bore samo protiv negativnih recenzija na društvenim mrežama, već i protiv nemilosrdne matematike AI algoritama koji u sekundi upoređuju podatke iz celog sveta i donose objektivne zaključke.

Ukoliko Hrvatska želi da zadrži poziciju turističkog lidera, moraće ozbiljno da poradi na politici cena i upravljanju gužvama. U suprotnom, sve veći broj turista pratiće savete veštačke inteligencije i svoj novac umesto na Jadranu ostavljati na plažama Grčke, Španije i Turske.