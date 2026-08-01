ChatGPT poslao upozorenje turistima: Evo zašto AI savetuje da zaobilazimo Hrvatsku u avgustu!
Najnovija analiza popularnog AI bota ChatGPT-a podigla je ogromnu prašinu u regionalnoj javnosti, pošto je turistima otvoreno preporučio da u avgustu zaobiđu hrvatsku obalu. Umesto Jadrana, algoritam prednost daje drugim mediteranskim destinacijama, pre svega Grčkoj, navodeći konkretne razloge koji i te kako brinu hrvatske ugostitelje i turističke radnike.
Ovaj potez veštačke inteligencije dolazi u trenutku kada se regionalni turizam suočava sa velikim izazovima, a preporuke AI modela danas imaju snagu nekadašnjih vodećih turističkih vodiča. Kada turista pita ChatGPT gde da provede letovanje u špicu sezone, bot uzima u obzir stotine hiljada recenzija, trenutne cene, vremenske prilike i prosečne ocene gužvi. Na osnovu tih podataka, Hrvatska je dobila crveno svetlo za avgust.
Paprene cene i drastičan skok troškova na Jadranu
Jedan od glavnih razloga zašto je ChatGPT skrenuo pažnju turistima da izbegavaju Hrvatsku u avgustu jesu ekstremno visoke cene usluga i smeštaja. Nakon uvođenja evra i višegodišnje inflacije, cene na hrvatskom primorju dostigle su istorijski maksimum. AI model je detektovao da su troškovi restorana, ležaljki, privatnog smeštaja i trajektnog prevoza na Jadranu znatno skočili u odnosu na konkurentske zemlje.
Za prosečnog evropskog turistu, Hrvatska je od nekada pristupačne i omiljene destinacije postala jedno od najskupljih mesta za letovanje na Mediteranu. ChatGPT u svojim odgovorima jasno ukazuje na to da odnos cene i kvaliteta usluge u avgustu često nije opravdan, posebno kada se uporedi sa ponudama u drugim južnoevropskim zemljama.
Nepodnošljive gužve i saobraćajni kolaps
Pored skupoće, drugi ključni faktor na koji upozorava veštačka inteligencija jesu ogromne gužve koje u avgustu parališu hrvatsku obalu. Gradovi poput Dubrovnika, Splita, Rovinja i ostrva poput Hvara nalaze se pod nezapamćenim pritiskom turista. ChatGPT ističe da se u tom periodu gubi autentični doživljaj odmora i preoblikuje u čekanje u redovima, saobraćajne čepove i pretrpane plaže.
Sistem generativne AI savetuje putnicima koji traže opuštanje i odmor da vrhunac sezone na Jadranu izbegnu, jer nepodnošljiva gustina turista na malom prostoru stvara neprekidni stres. Prema analizi algoritma, lokalna infrastruktura teško podnosi toliku koncentraciju posetilaca odjednom.
Zašto ChatGPT bira Grčku kao bolju alternativu?
Kada analizira Grčku, ChatGPT naglašava nekoliko ključnih prednosti koje ovu zemlju čine znatno privlačnijom opcijom za letovanje u avgustu. Pre svega, Grčka se bori sa gužvama na sasvim drugačiji način zahvaljujući svojoj geografiji. Sa hiljadama ostrva i izuzetno dugačkom obalom, turistički pritisak je drastično raspršen, pa je turistima daleko lakše da pronađu mirna mesta i skrivene plaže čak i usred sezone.
Takođe, veštačka inteligencija navodi da Grčka nudi znatno raznovrsniji raspon cena. Od luksuznih opcija na Mikonosu i Santoriniju, pa sve do izuzetno pristupačnih porodičnih destinacija na severu Grčke, Halkidikiju i manjim ostrvima, ponuda je fleksibilnija i prilagođena svakom džepu.
Gostoprimstvo i odnos cene i kvaliteta
Analizirajući utiske turista, ChatGPT je uočio da Grčka i dalje zadržava visok nivo tradicionalnog gostoprimstva. U mnogim grčkim tavernama i dalje možete dobiti besplatan dezert, voće ili piće dobrodošlice, dok se u Hrvatskoj sve češće naplaćuje i sama rezervacija stola ili usluživanje.
Algoritam pokazuje da turisti u Grčkoj za isti iznos novca dobijaju znatno više sadržaja, bolju hranu u restoranima i opušteniju atmosferu nego na prepunom i skupom hrvatskom primorju u avgustu.
Lekcija za regionalni turizam u eri veštačke inteligencije
Ovaj primer jasno pokazuje koliko se promenio način na koji ljudi planiraju putovanja. Turistički radnici u regionu više se ne bore samo protiv negativnih recenzija na društvenim mrežama, već i protiv nemilosrdne matematike AI algoritama koji u sekundi upoređuju podatke iz celog sveta i donose objektivne zaključke.
Ukoliko Hrvatska želi da zadrži poziciju turističkog lidera, moraće ozbiljno da poradi na politici cena i upravljanju gužvama. U suprotnom, sve veći broj turista pratiće savete veštačke inteligencije i svoj novac umesto na Jadranu ostavljati na plažama Grčke, Španije i Turske.
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