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Masivni gornji stupanj rakete Falcon 9, u vlasništvu kompanije SpaceX Ilona Maska, završio je svoje višegodišnje lutanje međuplanetarnim prostorom direktnim udarom u površinu Meseca. Metalni blok težak oko četiri tone, veličine prosečnog gradskog autobusa, zario se u lunarno tlo pri zastrašujućoj brzini od približno 8.700 kilometara na sat, ostavljajući iza sebe trajni ožiljak na našem prirodnom satelitu.

Iako je reč o nekontrolisanom padu svemirskog otpada koji je godinama bio prepušten delovanju gravitacionih sila Zemlje, Sunca i Meseca, naučnici širom sveta dočekali su ovaj sudar sa velikim uzbuđenjem. Sam trenutak udara stvorio je jedinstvene uslove za istraživanje unutrašnjeg sastava Mesečeve kore koje je inače izuzetno teško izvesti standardnim misijama.

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Kako je četvorotonski segment ostao zarobljen u svemiru?

Poreklo ovog nesvakidašnjeg svemirskog otpada seže do komercijalne misije lansirane još u januaru 2025. godine, kada je raketa imala zadatak da pošalje privatni lunarni lender komercijalnog partnera Firefly Aerospace ka Mesečevoj orbiti. Zbog specifičnosti putanje i velika količine goriva utrošene da se teret izbaci van Zemljinog gravitacionog polja, drugi stupanj rakete ostao je bez dovoljno pogonskog goriva za kontrolisano povratno sagorevanje u atmosferi.

Zarobljen u takozvanoj "haotičnoj orbiti", komad čelika i legura je mesecima kružio izgrađujući sve nestabilniju putanju pod uticajem sunčevog zračenja i plimskih sila, što je u konačnici neminovno vodilo ka kašnjenju i direktnom ukrštanju sa Mesecom.

Detonacija bez eksploziva: Sila kinetičkog udara

U trenutku kada je raketni stupanj dodirnuo Mesečevu površinu u blizini kratera Ajnštajn na zapadnom rubu vidljive strane, kinetička energija stvorena pri brzini od 8.700 km/h trenutno se pretvorila u toplotni i udarni talas. Zbog potpunog odsustva atmosfere na Mesecu, nije bilo sagorevanja niti klasičnog zvuka eksplozije, ali je sama silina udara momentalno usitnila i otopila stene na mestu kontakta.

Procene astronomskih observatorija govore da je udar formirao potpuno nov krater širine između 20 i 30 metara, pri čemu je izbačena stena i fina prašina (regolit) u vidu ogromnog oblaka iznad Mesečeve površine.

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Teleskopi sa Zemlje ulovili oblak plinova i prašine

Nakon što su precizne astronomske kalkulacije unapred najavile tačno vreme i lokaciju pada, zemaljske opservatorije usmerile su svoje najmoćnije optičke sisteme ka Mesečevom horizontu. Međunarodni timovi naučnika, koristeći instrumente poput Very Large Telescope (VLT) u Čileu, uspeli su da zabeleže hemijski sastav plinskog oblaka koji se podigao desetinama kilometara u visinu neposredno nakon udara.

Analizom spektra svetlosti unutar izbačenog materijala detektovani su tragovi natrijuma, litijuma i slojeva vode u vidu leda koji su milenijumima bili zakopani ispod površinskog sloja regolita, pružajući dragocene podatke o resursima.

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Kinetički eksperiment izgrađen na slučaju

Iako je pad bio posledica neplanirane akumulacije svemirskog otpada, astronomi naglašavaju da je ovaj sudar pružio podatke kakve je nemoguće dobiti u laboratorijskim uslovima na Zemlji. Formiranje veštackog kratera omogućava istraživačima da analiziraju dubinske slojeve Mesečeve kore bez upotrebe skupih bušilica i robotskih rovera.

Slični namerni udari izvođeni su tokom misija Apollo sedamdesetih godina prošlog veka, kao i tokom misije LCROSS 2009. godine, ali je udar Falcon 9 stupnja dao najsvežije podatke o ponašanju materijala pri ekstremnim hiperbrzinskim impaktima.

Problem svemirskog otpada i buduće regulative

Uprkos naučnoj koristi, ovaj incident ponovo je otvorio burne debate unutar UN-ovog Komiteta za miroljubivo korišćenje vanzemaljskog prostora (COPUOS) o problemu nekontrolisanog otpada u međuplanetarnim misijama. Sa najavama stotina novih lansiranja u okviru programa Artemis i privatnih komercijalnih poduhvata, rizik od nekontrolisanih sudara u Mesečevoj orbiti značajno raste.

Vodeće svemirske agencije poput NASA-e i ESA-e traže od privatnih kompanija uvođenje rigoroznijih standarda, koji će obavezati sve operatere da obezbede rezerve goriva za sigurno usmeravanje raketnih stupnjeva daleko u duboki svemir ili direktno u Sunce.