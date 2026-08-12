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Večeras će Mesec preći ispred Sunčevog diska i iz Srbije ćemo moći da vidimo delimično pomračenje Sunca. Za razliku od pojedinih delova sveta kroz koje prolazi putanja totaliteta, u Srbiji Sunce neće biti potpuno zaklonjeno. Totalitet iz Srbije nije vidljiv.

U Beogradu pomračenje počinje oko 19:26, maksimum je oko 19:45, a završava se oko 19:49. U trenutku maksimuma navodi se magnituda od 0,385. Pomračenje će biti najvidljivije u Subotici, gde počinje u 19.24, a završava se u 19.55, a najmanje vidljivo u Nišu, tvrde iz društva Ruđer Bošković.

Zbog toga će fotografisanje biti malo drugačije nego tokom potpunog pomračenja.

Prvo pravilo: ne fotografišite Sunce bez filtera

Ako želite da telefonom napravite fotografiju pomračenja, nemojte samo otvoriti kameru i usmeriti telefon ka Suncu.

Američko astronomsko društvo (AAS) izričito preporučuje da se kod fotografisanja delimično pomračenog Sunca solarni filter postavi preko objektiva telefona. Filter mora biti namenjen za posmatranje Sunca i pravilno pričvršćen.

NASA navodi isto osnovno pravilo za fotografisanje delimičnih faza: za kameru je potreban poseban solarni filter, a on se postavlja na prednju stranu optičkog sistema. NASA posebno upozorava da se ne koriste eclipse naočare kao zamena za filter za kameru.

Drugim rečima:

Naočare za pomračenje štite vaše oči. Solarni filter za kameru štiti optički sistem i omogućava bezbedno fotografisanje Sunca.

Nemojte improvizovati sa običnim naočarima za sunce, zatamnjenim folijama ili drugim materijalima koji nisu namenjeni za posmatranje Sunca.

Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Kakav filter treba telefonu?

Za telefon je potreban solarni filter namenjen fotografisanju Sunca, koji se postavlja preko kamere kojom ćete fotografisati.

AAS navodi da solarni filter mora biti postavljen ispred objektiva, tako da Sunčeva svetlost i toplota budu zaustavljene pre nego što uđu u optički sistem. AAS takođe objavljuje listu proizvođača specijalizovanih solarnih filtera i naglašava da treba koristiti proizvode namenjene upravo za bezbedno posmatranje Sunca.

Ako telefon ima više kamera, filter treba postaviti tako da pokriva objektiv kamere koju zaista koristite za snimanje.

U kojoj opasnosti je telefon?

Direktno usmeravanje kamere telefona ka Suncu bez odgovarajućeg solarnog filtera nosi rizik od oštećenja kamere.

Problem nije u tome što je Sunce „pomračeno“, već u tome što je čak i tokom delimičnog pomračenja preostali deo Sunčevog diska i dalje ekstremno svetao. Objektiv kamere prikuplja tu intenzivnu svetlost i usmerava je na senzor.

NASA i AAS zato preporučuju da se tokom delimične faze pomračenja koristi solarni filter postavljen ispred objektiva kamere. Njegova uloga je da smanji intenzitet Sunčeve svetlosti i toplote pre nego što dođu do optičkog sistema.

To znači da obične naočare za pomračenje nisu zamena za filter za kameru. Ako nemate odgovarajući solarni filter namenjen za optiku, bolje je da ne pokušavate da fotografišete Sunce direktno.

Foto: Shutterstock

Šta može da bude posledica?

U zavisnosti od telefona, optike i uslova, ekstremno jaka svetlost može dovesti do oštećenja senzora ili drugih delova optičkog sistema. Rizik je posebno relevantan kada se Sunce duže zadržava u kadru ili kada optika telefona dodatno koncentriše svetlost.

Kako napraviti fotografiju?

Kada je telefon pravilno zaštićen, fotografisanje je mnogo jednostavnije.

1. Stabilizujte telefon

Najbolje je koristiti mali stativ ili telefon osloniti na stabilnu površinu.

Sunce će zauzimati relativno mali deo kadra, pa će svaki pokret biti mnogo primetniji kada koristite veće uvećanje.

2. Koristite telefoto kameru ako je telefon ima

Ako vaš telefon poseduje optički telefoto objektiv, on može biti korisniji od obične glavne kamere za fotografisanje Sunca.

Nemojte se oslanjati samo na ekstremni digitalni zum, jer on povećava sliku bez dodavanja stvarnih detalja.

3. Smanjite ekspoziciju

Telefon će pokušati automatski da prilagodi fotografiju veoma svetlom nebu, ali Sunce je ekstremno svetao objekat.

Ako telefon omogućava ručno podešavanje ekspozicije, smanjite ekspoziciju nakon što fokusirate Sunce i napravite nekoliko probnih fotografija.

Cilj je da Sunčev disk ne bude potpuno beo i „spržen“ u fotografiji.

Foto: Marc Bruxelle / Alamy / Profimedia

4. Zaključajte fokus ako telefon to omogućava

Dodirnite Sunce na ekranu i, ako telefon podržava zaključavanje fokusa i ekspozicije, zaključajte ih.

To može pomoći da telefon ne pokušava da promeni podešavanja između fotografija.

5. Napravite više fotografija

Nemojte se oslanjati na samo jedan snimak.

Napravite seriju fotografija sa različitim nivoima ekspozicije i zumiranja. Kasnije možete izabrati onu na kojoj se najbolje vidi oblik pomračenog Sunčevog diska.

A šta je sa video-snimkom?

Isto pravilo važi i za video.

Ako snimate delimično pomračenje direktno telefonom, solar filter mora ostati na objektivu.

Nemojte skidati filter samo zato što Sunce na ekranu telefona izgleda manje intenzivno. Kamera i dalje prima veoma jaku svetlost.

Ne gledajte u Sunce bez zaštite: naočare su obavezne

Ako želite da pomračenje posmatrate direktno, potrebne su vam posebne naočare za pomračenje ili drugi solarni posmatrač koji ispunjava standard ISO 12312-2.

To je posebno važno zato što će se iz Srbije videti samo delimično pomračenje. Tokom delimične faze deo Sunčevog diska ostaje direktno vidljiv, pa nije bezbedno gledati u Sunce golim očima - čak ni kada je veliki deo Sunca prekriven Mesecom.

Američko astronomsko društvo (AAS) navodi da je jedini bezbedan način direktnog gledanja delimično pomračenog Sunca korišćenje posebnih solarnih filtera, poput naočara za pomračenje ili ručnih solarnih posmatrača. Obične naočare za sunce, čak ni veoma tamne, nisu dovoljna zaštita.

Nemojte koristiti naočare za pomračenje kao filter za kameru

Ovo je posebno važno.

NASA upozorava da se eclipse glasses ili ručni solarni posmatrači ne koriste zajedno sa kamerama, dvogledima ili teleskopima. Za takve optičke uređaje potrebni su odgovarajući solarni filteri.

AAS daje isto upozorenje i navodi da se delimično pomračeno Sunce ne sme posmatrati kroz nefiltriranu kameru, dvogled ili teleskop.

Zato je najjednostavnije pravilo za večeras:

Oči - naočare za pomračenje.

Telefon - solarni filter preko objektiva

Zašto je ovo drugačije od totalnog pomračenja?

Ovo je možda najvažnija razlika.

Tokom totalnog pomračenja postoji kratka faza kada Mesec potpuno prekrije Sunčev disk. Tada se, u samoj zoni totaliteta, solarni filter može ukloniti za posmatranje totaliteta.

Ali u Srbiji 12. avgusta neće biti totaliteta. Pomračenje će ovde biti delimično.

Zato ne treba računati na trenutak kada ćete bez filtera moći bezbedno da usmerite kameru direktno ka Suncu.

Pomračenje Sunca Foto: NASA/Science Source, Science History Images / Alamy / Profimedia

Kada je najbolje pokušati u Srbiji?

Ako ste u Beogradu, ključni trenutak je oko 19:45, kada se očekuje maksimum pomračenja. Početak je oko 19:26, a kraj oko 19:49.

Pošto se događaj odvija veoma nisko na nebu pred zalazak Sunca, pokušajte da pronađete lokaciju sa što otvorenijim pogledom ka zapadu i bez visokih zgrada, drveća ili brda koja zaklanjaju horizont.

Vremena i stepen pomračenja zavise od tačne lokacije u Srbiji, pa je za precizno planiranje najbolje proveriti lokalne podatke za svoj grad.

Ukratko: šta vam treba?

Ako želite da večeras telefonom zabeležite pomračenje iz Srbije, pripremite:

telefon

odgovarajući solarni filter za kameru

stativ ili stabilnu podlogu;

optički zum ako ga telefon ima;

mogućnost ručnog podešavanja ekspozicije, ako je dostupna;

lokaciju sa otvorenim pogledom ka zapadu.

I najvažnije: ne fotografišite delimično pomračeno Sunce kroz nefiltriranu kameru.

NASA i Američko astronomsko društvo upravo tu ne prave kompromis - za fotografisanje delimično pomračenog Sunca kamera treba da ima odgovarajući solarni filter.