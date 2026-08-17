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Instagram je prvi put posle čitave decenije promenio svoj prepoznatljivi natpis, odnosno wordmark, ali je reakcija korisnika bila potpuno drugačija od one kojoj se kompanija verovatno nadala. Umesto "wow, kako moderno", internet je vrlo brzo stigao do jednog drugog zaključka: da li ovo sada piše Instagram ili – Instagzam?

Instagram je hteo da bude moderniji

Instagram je predstavio novi izgled svog natpisa prvi put od 2016. godine. Šef Instagrama Adam Mosseri objasnio je da je bilo vreme za osvežavanje jer se postojeći wordmark nije menjao deset godina. Ideja je bila da novi dizajn bude "čistiji i moderniji", ali i da zadrži vezu sa originalnim izgledom brenda.

Foto: Instagram

I tu dolazimo do zanimljivog dela: nije promenjena ikonica Instagrama koju imate na telefonu. Ona prepoznatljiva kamera sa šarenim gradijentom ostaje ista. Promena se odnosi prvenstveno na način na koji je ispisano ime Instagram.

Novi natpis je kombinacija klasičnog štampanog i rukopisnog stila. Instagram je posebno promenio oblike pojedinih slova, uključujući "s", "r" i "g", kako bi dobio prepoznatljiviji i savremeniji izgled. Kompanija je navodno razmatrala veliki broj različitih pravaca pre nego što je izabrala konačno rešenje.

Samo što ljudi ne vide Instagram

Problem je nastao čim su korisnici počeli pažljivije da gledaju novi natpis.

Na društvenim mrežama pojavile su se šale da novo "r" izgleda toliko neobično da deo ljudi reč Instagram čita kao "Instagzam". Da stvar bude još zabavnija, Instagramov šef Adam Mosseri je praktično unapred znao da će biti reakcija, pa je novi dizajn podelio i na Threads uz poziv korisnicima da kažu šta misle.

I internet, naravno, nije razočarao.

Foto: Shutterstock

Umesto ozbiljne rasprave o tipografiji, počelo je kolektivno analiziranje jednog jedinog slova. Korisnici su se šalili na račun toga kako izgleda "r", dok su neki otvoreno pitali zbog čega je Instagram menjao nešto što je već bilo savršeno prepoznatljivo. The Verge je primetio da novi dizajn mnogima izgleda manje čitljivo od prethodnog, dok su drugi korisnici ipak pohvalili osvežen izgled.

Najveći problem? Mladi ne čitaju ovakav rukopis

Iza svega postoji i jedan prilično zanimljiv paradoks. Instagram je želeo da zadrži deo svog rukopisnog identiteta, ali upravo taj izbor može biti manje prirodan mlađim korisnicima koji nisu toliko navikli na klasično pisano pismo.

Drugim rečima, Instagram je pokušao da bude moderniji tako što je ubacio malo starinskog rukopisa.

I upravo tu nastaje situacija u kojoj društvena mreža stara 16 godina dobija novi logo, a korisnici pokušavaju da dešifruju da li je poslednje slovo zapravo "r".

Foto: Shutterstock

Da li je promena stvarno velika?

Vizuelno - jeste, ali manje nego što bi se moglo zaključiti iz reakcija na internetu. Instagram nije promenio čuvenu ikonicu aplikacije, niti je potpuno odbacio svoj vizuelni identitet. Promenjen je pre svega wordmark, odnosno tipografski deo brenda.

Zato ćete na telefonu i dalje gledati onu istu Instagram ikonicu koju prepoznajete na prvi pogled. Promena postaje mnogo očiglednija kada vidite samo napisano ime platforme.

A možda je Instagram, sasvim slučajno, dobio najbolju moguću reklamu. Jer kada milioni ljudi raspravljaju da li na novom logotipu piše Instagram ili Instagzam, svi pričaju upravo o Instagramu.

Novi logo je trebalo da bude moderniji. Za sada je uspeo da bude – viralniji.