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Postoji jedna neobična stvar koja povezuje deo najbogatijih ljudi iz tehnološkog sveta: što imaju više novca, to više razmišljaju o tome kako bi izgledao život bez sveta kakav danas poznajemo.

Najnoviji primer nalazi se u Argentini. Tamo grupa bogatih tehnoloških preduzetnika razvija imanje Wamaní, ogromno zemljište od oko 32.000 hektara u podnožju Anda. Na njemu već postoje objekti koji koriste solarnu energiju, geodetske kupole i pista za avione, dok vlasnici planiraju stočarstvo i proizvodnju hrane.

Ali Wamaní nije zamišljen samo kao luksuzni ranč.

Ako nestane internet, žele i svoj AI

Jedan od najneobičnijih planova vezan je upravo za tehnologiju.

Investitori razmatraju mogućnost da na imanju imaju računare sposobne da pokreću velike AI modele lokalno, uz energiju iz sopstvenih solarnih sistema. Ideja je da tehnologija može da nastavi da funkcioniše čak i ako bi došlo do velikog prekida globalnih komunikacija.

Foto: ai ilustracija

U ekstremnom scenariju, takav sistem mogao bi da sadrži digitalizovane knjige, naučne radove, tehničku dokumentaciju i druge informacije potrebne ljudima koji bi ostali izolovani od ostatka sveta.

Drugim rečima, ne grade samo kuću u prirodi. Razmišljaju o tome kako da na jednom mestu sačuvaju energiju, hranu, znanje i tehnologiju.

Financial Times navodi da je projekat pokrenuo argentinsko-španski tehnološki preduzetnik Martín Varsavsky, zajedno sa još pet bogatih partnera. Do sada je, prema njegovim rečima, u Wamani uloženo gotovo 10 miliona dolara.

Zašto baš Argentina?

Odgovor nije samo u ogromnim prostranstvima. Argentina ima velike poljoprivredne kapacitete, ogromne energetske resurse i područja sa veoma malom gustinom stanovništva. Za ljude koji razmišljaju o globalnom sukobu, prekidu lanaca snabdevanja ili velikom društvenom kolapsu, geografska udaljenost od glavnih svetskih centara moći predstavlja dodatnu prednost.

Foto: Youtube Printscreen

U isto vreme, zemlja pod predsednikom Javierom Mileijem pokušava da privuče međunarodni kapital i ubrza ulaganja u energetiku i infrastrukturu. A interesovanje bogatih tehnoloških investitora nije ostalo samo na zemlji.

Peter Thiel je upravo ovih dana napravio još jedan veliki potez u Argentini. Njegov investicioni fond kupio je oko jedan odsto kompanije Vista, koja posluje u ogromnom naftnom i gasnom području Vaca Muerta. Vrednost ulaganja je oko 76 miliona dolara.

Thiel je prethodno razgovarao sa Mileijem, a prema Reutersu je nedavno kupio i luksuznu kuću u Buenos Ajresu.

To ne znači da Thiel kupuje zemlju zbog apokalipse. Njegova investicija u Vistu je pre svega finansijska opklada na argentinsku energetiku. Ali pokazuje koliko se pažnja globalno bogatih investitora poslednjih godina pomera ka Argentini.

Zuckerberg ima svoju verziju ovog plana

Argentina nije jedino mesto gde milijarderi prave ogromne privatne komplekse.

Foto: AP David Zalubowski, printscreen YT

Mark Zuckerberg je na Havajima izgradio jedan od najpoznatijih primera. Njegov kompleks na ostrvu Kauai prostire se na više od 2.300 hektara i uključuje veliki broj objekata, poljoprivredne površine, ranč i podzemno sklonište. WIRED je još ranije objavio detalje projekta vrednog stotine miliona dolara.

Zuckerberg je kasnije umanjivao priče o "bunkeru", opisujući podzemni prostor više kao sklonište i deo kompleksa nego kao tajnu bazu za preživljavanje apokalipse.

Ipak, sama činjenica da milijarder ulaže ogroman novac u zemljište koje može da obezbedi sopstvenu proizvodnju hrane, energiju, vodu i izolovan prostor dovoljno govori o tome koliko se promenila ideja luksuza.

Novi statusni simbol nije jahta, već samodovoljan posed

Nekada je krajnji simbol bogatstva bio posedovati privatni avion. Zatim je to postala jahta. Za deo tehnološke elite novi luksuz izgleda drugačije: imati mesto koje može da funkcioniše i kada svet oko njega ne funkcioniše.

Zato se u ovim projektima pojavljuju stvari koje na prvi pogled nemaju mnogo veze sa luksuzom – solarni paneli, bunari, poljoprivreda, stoka, skladišta, komunikaciona infrastruktura i rezervni sistemi za energiju. Naravno, postoji i veliki paradoks.

Foto: Shutterstock

Ako bi zaista došlo do globalnog kolapsa, nije dovoljno imati zemlju i novac. Potrebni su lekovi, stručni ljudi, rezervni delovi, znanje, mašine i čitav niz stvari koje nije lako proizvesti na izolovanom imanju.

Zato Wamaní verovatno nije plan za "život posle kraja sveta" u doslovnom smislu. Mnogo je zanimljivije posmatrati ga kao osiguranje protiv budućnosti koju njegovi vlasnici ne mogu da predvide. Jer kada već imate milijarde, sledeća stvar koju možete da kupite nije još jedan luksuz. Možete da kupite - opciju da odete negde gde će svet izgledati potpuno drugačije.