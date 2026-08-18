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Kada se govori o dark webu i hakerima, većina ljudi prvo pomisli na ukradene lozinke, brojeve kreditnih kartica ili ilegalne oglase. Međutim, haker sa oko tri decenije iskustva u sajber bezbednosti upozorio je da najopasniji deo savremenog kriminala nije nužno ono što se može pronaći na skrivenim internet forumima, već ono što napadači mogu da urade kada jednom uđu u sistem bolnice, kompanije ili druge velike organizacije.

U intervjuu koji je ranije dao za VICE, haker je opisao kako se priroda ransomware napada promenila tokom godina. Posebno ga je, kako je objasnio, pogodila situacija u kojoj bolnice ostaju bez pristupa svojim sistemima i podacima, jer tada više nije reč samo o novcu. Zaposleni i uprava mogu da se nađu pred izborom između plaćanja kriminalcima i rizika da ključni sistemi ostanu zaključani. Njegovo upozorenje danas zvuči posebno ozbiljno jer ransomware sve češće pogađa organizacije od kojih zavise čitave zajednice.

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Hakeri više ne traže samo nekoliko hiljada dolara

Prema njegovom objašnjenju, ransomware je od relativno malih kriminalnih operacija prerastao u veoma unosan biznis. Nekada su napadači od pojedinačnih žrtava tražili stotine ili hiljade dolara, dok se danas otkupnine mogu meriti milionima.

Jedan od najupečatljivijih primera dogodio se 2021. godine, kada je ransomware grupa REvil napala kompaniju Kaseya i njen softver za upravljanje IT sistemima. Napad preko lanca dobavljača proširio se na veliki broj organizacija, a kriminalci su za univerzalni ključ za dešifrovanje tražili čak 70 miliona dolara u bitkoinima.

Važno je naglasiti da tih 70 miliona dolara nije bila suma koju je neka kompanija platila. To je bio zahtev napadača za ključ koji bi omogućio oporavak sistema pogođenih napadom. Kaseya je kasnije saopštila da je dobila univerzalni alat za dešifrovanje od pouzdanog izvora, bez plaćanja otkupnine.

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Najstrašniji scenario nije filmski hakerski napad

Iskusni haker je u intervjuu odbacio ideju da je najrealnija opasnost neki filmski scenario u kojem napadači preuzimaju nuklearno oružje. Mnogo ozbiljnijim smatra mogućnost velikih poremećaja u finansijskim tržištima i elektroenergetskim sistemima.

To upozorenje danas dobija novu težinu. Američke i južnokorejske bezbednosne agencije ovog meseca izdale su zajedničko upozorenje o ransomware grupi Gunra, čiji su napadi usmereni i na kritičnu infrastrukturu, zdravstvo, državne institucije i finansijski sektor. Napadači koriste model dvostruke ucene: osim što zaključavaju podatke, prete njihovim objavljivanjem ukoliko žrtva ne plati.

Drugim rečima, granica između "hakerskog problema" i problema koji može da pogodi obične građane postaje sve tanja.

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Od jednog računara do čitave mreže

Jedan od najvećih problema savremenih napada jeste to što kriminalci više ne moraju da napadnu svaku kompaniju pojedinačno. Dovoljno je da pronađu slabost kod dobavljača ili kompanije koja upravlja IT infrastrukturom velikog broja klijenata.

Upravo je to bila jedna od ključnih karakteristika napada na Kaseyu. Kompromitovan je dobavljač čiji su sistemi bili povezani sa brojnim drugim organizacijama, pa je jedan napad mogao da proizvede posledice kod velikog broja korisnika. Stručnjaci su zbog toga slučaj Kaseya opisivali kao posebno opasan primer napada na lanac snabdevanja.

Takav model je posebno problematičan za bolnice, javne službe i velike kompanije, jer jedan kompromitovani sistem može predstavljati ulaznu tačku za mnogo širu operaciju.

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Dark web je samo deo mnogo veće priče

Zato je možda pogrešno zamišljati dark web kao neko misteriozno mesto na kojem se nalaze svi hakeri. On jeste važan deo kriminalne infrastrukture, uključujući forume, prodaju ukradenih podataka i komunikaciju kriminalnih grupa, ali najveća opasnost nastaje tek kada se takve operacije spoje sa stvarnim sistemima.

Podaci, novac i pristup mogu biti roba, ali krajnji cilj može biti mnogo ozbiljniji: zaključani računari, prekinuto poslovanje, nedostupni zdravstveni sistemi ili problemi u infrastrukturi.

Upravo zbog toga upozorenje hakera sa tri decenije iskustva i dalje ima smisla. Najopasniji sajber napad možda neće izgledati kao scena iz filma. Može izgledati kao bolnica koja odjednom ne može da pristupi podacima, kompanija koja ne može da posluje ili sistem koji prestane da radi u pogrešnom trenutku.

A takvi napadi nisu samo teorija. Ransomware je i tokom 2026. ostao ozbiljna globalna pretnja, dok su bezbednosne službe poslednjih nedelja posebno upozoravale na napade usmerene na kritičnu infrastrukturu.