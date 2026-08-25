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Zamislite da električnim automobilom krenete u kupovinu, uredno stignete do Carrefour-a, a onda vam rampa kaže da ne možete dalje. Upravo takva situacija sada postoji u Belgiji, gde je veliki trgovinski lanac zabranio električnim automobilima pristup krovnim parkinzima na 18 starijih lokacija. Razlog nije nedostatak punjača, niti neka promena odnosa prema električnim vozilima, već nešto mnogo konkretnije: težina automobila.

Električni modeli su zbog velikih baterija u proseku oko 30 odsto teži od automobila iste klase sa klasičnim motorima. Ta razlika možda nije nešto o čemu vozač razmišlja dok sedi za volanom, ali postaje veoma važna kada automobil treba da se popne na konstrukciju koja je projektovana pre nego što su teška električna vozila postala uobičajena. Kod starijih krovnih parkinga pitanje više nije samo koliko automobila može da stane, već koliko težine sama konstrukcija može bezbedno da nosi.

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Problem je ispod automobila

Krovni parking može izgledati kao običan parking, ali njegova površina je deo konstrukcije objekta. Belgijska kompanija Tectum Group upozorava da su neki sistemi za parkiranje na krovovima projektovani za opterećenja od približno tri tone. Za veća opterećenja potrebna je konstrukcija znatno ozbiljnija, slična onoj koja se koristi pri izgradnji puteva.

Tu se vidi zašto je masa električnih automobila postala važna. Razlika od nekoliko stotina kilograma možda ne zvuči dramatično kada govorimo o jednom automobilu, ali potpuno drugačije izgleda kada se na istoj konstrukciji istovremeno nalazi veliki broj vozila. Zato Carrefour nije uveo zabranu na svim lokacijama, već upravo na 18 starijih objekata, gde postojeće konstrukcije mogu predstavljati problem.

Carrefour pravi električnu mrežu

Cela priča je još zanimljivija zbog toga što Carrefour teško može da se predstavi kao protivnik električnih automobila. Carrefour Belgium je još 2021. godine objavio da hibridna i električna vozila čine 80 odsto njegovog voznog parka. Kompanija je u međuvremenu nastavila da ulaže i u infrastrukturu koju koriste upravo vlasnici električnih automobila.

U saradnji sa kompanijama Shell i Radevko, Carrefour Belgium razvija mrežu stanica za punjenje. U decembru 2023. godine otvorena je 100. stanica, a do kraja 2025. godine kompanija je imala 4.672 parking mesta sa punjačima. Plan je da ih do kraja ove godine bude više od 5.000, dok se snaga punjača kreće od 22 do 300 kW. Dakle, isti lanac koji ubrzano širi infrastrukturu za električna vozila sada nekim od tih vozila govori da ne mogu na određene parkinge.

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Novi rizik električnih automobila

Masa nije jedina briga. Carrefour je posebno ukazao i na zaštitu od požara, što je mnogo komplikovanije kada se automobil nalazi na krovu zgrade. Ako bi se električni automobil zapalio na takvoj lokaciji, vatrogascima bi pristup mogao biti otežan u odnosu na situaciju kada je vozilo parkirano na nivou zemlje.

Dodatni problem je način gašenja požara kod električnih automobila, koji može zahtevati specifične procedure i više vremena. Na krovnom parkingu zato nije dovoljno samo proceniti nosivost konstrukcije. Mora se razmišljati i o tome koliko je lako prići vozilu u slučaju incidenta, kako intervenisati i kakve posledice može imati požar na konstrukciju objekta.

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Problem koji tada nije postojao

Ova odluka pokazuje kako masovni prelazak na električna vozila počinje da menja i infrastrukturu koja nema nikakve veze sa pogonskim sistemom automobila. Parking konstrukcije nisu projektovane samo prema tome koliko automobila mogu da prime, već i prema njihovoj očekivanoj težini. Ako su nastale u vreme kada su automobili bili lakši, današnja električna vozila mogu promeniti računicu.

Zato je slučaj Carrefour-a zanimljiviji od obične zabrane na nekoliko parkinga. Kompanija istovremeno povećava broj punjača na više od 5.000 i koristi sve više električnih i hibridnih vozila, dok na 18 starijih lokacija mora da uvede ograničenje zbog konstrukcije i bezbednosti. Električni automobili tako stvaraju potpuno novu vrstu pitanja: nije više dovoljno pitati gde mogu da se pune, već i da li infrastruktura napravljena pre njihove masovne pojave uopšte može da ih bezbedno primi.