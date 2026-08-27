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Maxell je, u saradnji sa japanskom kompanijom Disk Union, predstavio specijalno izdanje svojih čuvenih UD-60U kaseta, prvobitno lansiranih još tokom 1970-ih.

Nova verzija nije samo pokušaj da se iskoristi nostalgija za retro tehnologijom. Maxell i Disk Union vraćaju i originalnu vrstu magnetne trake, što ove kasete čini posebno zanimljivim ljubiteljima stare audio i računarske tehnologije.

Foto: Youtube printscreen

Kaseta iz 1970-ih vraća se u prodavnice

UD serija bila je jedna od poznatijih Maxellovih linija tokom 1970-ih, kada su kompakt-kasete bile jedan od glavnih načina za slušanje i snimanje muzike.

Nova UD-60U specijalna edicija nastala je kao zajednički projekat Maxella i Disk Uniona u Japanu. Ideja je da se ljubiteljima retro tehnologije ponudi proizvod koji izgledom, karakteristikama i samom formulom trake podseća na originalnu verziju iz tog perioda.

Disk Union je izdanje predstavio i kao povratak vremenu kada se muzika nije delila digitalno, već su ljudi jedni drugima presnimavali i razmenjivali kasete. Proizvođači čak podsećaju korisnike na mogućnost snimanja muzike sa vinila upravo na ove kasete.

Foto: Youtube printscreen

Ista stara formula magnetne trake

Najzanimljiviji deo priče nije samo retro dizajn. UD-60U koristi ferric Type I magnetnu traku, odnosno vrstu trake koja je bila karakteristična za starije generacije kaseta.

To znači da nova kaseta nije napravljena prvenstveno da bi ponudila najbolji mogući kvalitet zvuka prema današnjim standardima. Njena prednost je upravo u karakteristikama koje su nekada bile standard.

Zbog toga bi mogla da bude zanimljiva i vlasnicima veoma starih računara. Tom's Hardware posebno ističe mogućnost korišćenja ovih kaseta sa sistemima kao što su Commodore 64 Datassette, ZX Spectrum i BBC Micro.

Razlog je jednostavan: ovi računari nisu koristili kasete samo za muziku. Kasete su služile i za čuvanje programa i podataka, pri čemu su se podaci zapisivali kao specifični zvučni signali. Stara ferric traka može zbog svojih karakteristika biti pogodna upravo za takvu upotrebu.

Crvena i crna verzija, ali cena nije baš retro

Nova UD-60U kaseta biće dostupna u crnoj i crvenoj varijanti, a prodaja je namenjena japanskom tržištu.

Cena jedne kasete iznosi 990 jena, što je oko 6,25 dolara, dok će pakovanje od tri kasete koštati 2.900 jena, odnosno oko 18,28 dolara. Distributer je japanska kompanija Denkyosha.

Maxellove UD kasete svojevremeno su bile poznate po visokom izlaznom nivou i relativno niskom šumu, a koristile su ih i muzičke izdavačke kuće. Međutim, nova verzija je pre svega namenjena ljudima koji žele autentičan osećaj korišćenja kasete iz tog perioda.

Povratak UD-60U nije ni potpuno izolovan slučaj. Maxell je još ranije pokušavao da iskoristi rast interesovanja za retro audio tehnologiju, a posebna izdanja sa starim dizajnom privukla su pažnju kolekcionara i ljubitelja analognih formata.

Foto: Youtube printscreen

U vremenu kada muziku možemo da nosimo u telefonu i pristupimo praktično beskonačnom katalogu pesama za nekoliko sekundi, Maxell sada pokušava da proda nešto potpuno suprotno tome - fizički medijum koji zahteva kasetofon, premotavanje i malo više strpljenja.

I upravo u tome je, izgleda, njegova najveća vrednost.