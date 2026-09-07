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Ipak, priča o njegovom nastanku mnogo je zanimljivija nego što bi se na prvi pogled moglo pomisliti. Logo nije nastao kao rezultat višemesečnog rada na velikoj marketinškoj kampanji, već iz jednostavne ideje dizajnerke Irine Blok, koja je tada radila u Googleu. Još zanimljivije, njegov prepoznatljivi oblik inspirisan je nečim što svakodnevno viđamo na vratima toaleta.

Sve je počelo jednostavnim zadatkom

Kada je Android pripreman za lansiranje, dizajnerski tim je dobio zadatak da napravi prepoznatljiv simbol koji će predstavljati novi operativni sistem. Ključni zahtev bio je jednostavan: u dizajnu je trebalo da postoji robot.

Irina Blok, tada dizajnerka u Googleu, počela je da traži različite izvore inspiracije. Razmišljala je o robotima iz naučne fantastike, igračkama i različitim oblicima koji bi mogli da budu dovoljno jednostavni da se lako pamte. Na kraju je došla do mnogo svakodnevnijeg izvora inspiracije.

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Inspiracija je pronađena na vratima toaleta

Prepoznatljiva silueta Android robota nastala je pod uticajem univerzalnih simbola koji se koriste za označavanje muških i ženskih toaleta. Ideja je bila da se jednostavna ljudska figura pretvori u robota, dodaju antene i nekoliko karakterističnih detalja.

Upravo ta jednostavnost bila je ključ uspeha. Umesto komplikovanog lika sa mnogo detalja, nastao je simbol koji može da se nacrta gotovo u nekoliko poteza i koji je moguće prepoznati čak i kada se vidi samo njegova silueta.

Logo je napravljen za programere, a završio svuda

Danas je teško zamisliti Android bez zelenog robota, ali prvobitna ideja nije bila da on postane masovno prepoznatljiv simbol među običnim korisnicima. Blok na svom sajtu objašnjava da je logo prvobitno bio namenjen developerskoj zajednici.

Posebnost je bila i u tome što je logo zamišljen kao open-source simbol. Google ga je pustio zajednici bez uobičajenih strogih smernica za korišćenje, po uzoru na ideju otvorenosti samog Androida. To je programerima omogućilo da ga prilagođavaju i prave sopstvene verzije.

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Jednostavan crtež postao je globalni simbol

Logo je veoma brzo izašao iz sveta programera i postao deo popularne kulture. Ljudi su počeli da prave sopstvene verzije zelenog robota, menjaju njegov izgled, dodaju mu različite kostime i pretvaraju ga u likove povezane sa različitim događajima i proizvodima.

Blok danas navodi da su milioni ljudi napravili sopstvene verzije Android robota. Ono što je trebalo da bude jednostavan znak za novu platformu tako je postalo mnogo više od običnog logotipa.

Zašto je baš zelene boje?

Ni boja nije izabrana slučajno. Prvobitna nijansa Android zelene bila je karakteristična žuto-zelena boja koja je trebalo da se dobro ističe na tamnoj pozadini. Povezivana je i sa nostalgičnim zelenim tonovima kakvi su bili karakteristični za stare računarske ekrane.

Google je godinama kasnije promenio nijansu zelene u okviru velikog redizajna Android brenda, između ostalog kako bi boja bila pristupačnija osobama sa određenim oblicima daltonizma.

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Od malog robota do najpoznatijeg simbola

Najzanimljivije u celoj priči jeste to što Android robot u početku nije ni trebalo da bude toliko važan. Nastao je kao jednostavan znak za novu softversku platformu, ali je upravo zbog svoje jednostavnosti postao lako prilagodljiv i prepoznatljiv širom sveta.