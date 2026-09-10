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Gotovo četiri sata traje novi dokumentarac „Musk“, ali problem za Ilona Maska verovatno nije njegovo trajanje. Mnogo je neprijatnije ono što se u ta četiri sata nalazi. Aleks Gibni, reditelj poznat po filmovima koji ulaze duboko u kontroverzne teme, napravio je portret Maska koji se ne zadovoljava pričom o milijarderu, tehnološkom vizionaru i čoveku koji želi da pošalje ljude na Mars. Film, premijerno prikazan 8. septembra u Veneciji, pokušava da pokaže i drugu stranu te slike onu u kojoj se poslovni uspesi, politički uticaj i privatni život sve više prepliću.

Mask pritom nije seo pred Gibnijevu kameru. Umesto toga, rediteljev tim je napravio njegovu digitalnu verziju koristeći veštačku inteligenciju i javno dostupne intervjue. Avatar se pojavljuje kroz film i govori o temama koje su Maska godinama zaokupljale, uključujući ideju da možda živimo u simulaciji i njegovu opsesiju Marsom. Deluje kao šala na račun čoveka koji je godinama među najglasnijim zagovornicima AI tehnologije, ali iza tog poteza stoji nešto ozbiljnije: Gibni želi da napravi film o Masku čak i kada Mask nije pristao da bude njegov sagovornik.

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Teslin sudar dobija drugačiji kontekst

Jedan od najsnažnijih delova filma vraća gledaoce na Teslin Autopilot. Gibni ovde ne mora mnogo da objašnjava. Dovoljno je da postavi jednu pored druge dve slike: promotivni snimak iz 2016. godine, u kojem Tesla automobil prikazuje kao potpuno samovozeći, i snimke povezane sa smrtonosnim udesom iz 2019. godine na Floridi. Automobil koji je koristio Autopilot tada je usmrtio jednu osobu i teško povredio drugu.

Priča je kasnije dobila i sudski nastavak. Podaci o nesreći do kojih je došao ruski haker pomogli su da se ospori tvrdnja da Tesla ne može da pristupi određenim informacijama. Porota je potom zaključila da je kompanija delimično odgovorna i dosudila 243 miliona dolara odštete i kaznenih naknada. Tesla se žalio na odluku. Gibni ne predstavlja ovaj slučaj kao novu vest njegova poenta je drugačija. Kada se poznata priča stavi uz Maskova velika obećanja o budućnosti automobila, kontrast postaje mnogo neprijatniji.

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Postavlja pitanje koje film ne pušta

Još teži deo dolazi kada se priča prebaci sa automobila na politiku. Maskov rad u Department of Government Efficiency, odnosno DOGE, prikazan je kroz pitanje koliko je moći zapravo dobio čovek koji je imao pristup ogromnoj količini podataka o američkim građanima. Novinari koji govore u filmu ukazuju na taj aspekt njegovog angažmana, a Gibni zatim daje reč Džefriju Hintonu, jednom od najpoznatijih pionira veštačke inteligencije i nekadašnjem Maskovom savezniku.

Hinton ne tvrdi samo da je takva koncentracija podataka problematična. On izražava strah da bi Musk mogao da ih iskoristi za uticaj na predstojeće izbore za Kongres. U filmu kaže da bi detaljni podaci o američkim građanima, u kombinaciji sa AI tehnologijom, mogli da predstavljaju upravo ono što bi nekome bilo potrebno za manipulisanje izbornim procesom. Hinton svoju tvrdnju dalje ne razrađuje, a film je ostavlja kao pitanje. Gibni ga svodi na jednostavnu dilemu: da li Musk želi da ljude povezuje ili da ih kontroliše?

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Ešli Sent Kler donosi najličniju priču

A onda dokumentarac prelazi na mnogo intimniji teren. Ešli Sent Kler, influenserka koja je 2024. godine dobila dete sa Maskom, govori o njihovom odnosu i tvrdi da je kontakt počeo nakon što ju je Musk zapratio na društvenim mrežama. Prema njenoj verziji događaja, slao joj je poruke u kojima je govorio da bi trebalo da ima više dece. Njena priča kasnije prelazi na period nakon njihovog razlaza i na pokušaj da se njihov odnos zadrži van javnosti.

Sent Kler tvrdi da joj je ponuđeno 15 miliona dolara unapred i 100.000 dolara mesečno tokom 21 godine ako potpiše sporazum o poverljivosti. Ona kaže da je ponudu odbila. Govorila je i o jednoj večeri kada je Musk slušao podkast o Kublaj-kanu, poznatom po velikom broju potomaka, nakon čega je, prema njenim rečima, govorio o sopstvenoj želji da ima veliki broj dece. Sent Kler tvrdi i da je slične poruke slao drugim ženama. Sve su to njene tvrdnje, a Mask ih osporava.

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Mask nije ostao nem na optužbe

Mask je napao film još mnogo pre nego što ga je publika u Veneciji videla. Kada je Gibnijev projekat najavljen 2023. godine, na X-u ga je opisao kao unapred pripremljenu negativnu priču o njemu. Gibni mu je tada uzvratio jednostavnim pitanjem kako može da zna kakav je film ako ga nije pogledao. Od tada su njih dvojica nastavili javno da se prepucavaju.

Dan posle premijere Mask je ponovo reagovao. Odbacio je Gibnijev pristup i tvrdio da je reditelj okupio ljude koji imaju nešto protiv njega ili ga zapravo ne poznaju. Posebno je negirao tvrdnju Ešli Sent Kler o finansijskoj ponudi za NDA, navodeći da joj takva ponuda nikada nije data i optužujući je za iznošenje lažnih tvrdnji. Ona nije odgovorila na zahtev za komentar. I upravo tu film postaje najzanimljiviji: ne zato što daje konačan odgovor o Masku, već zato što pred gledaoce stavlja njegovu javnu sliku, tvrdnje ljudi oko njega i njegovu sopstvenu odbranu i pušta ih da sami procene gde se nalazi granica između vizionara, moćnika i čoveka koji je navikao da kontroliše sopstvenu priču.