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Danas je Smilegate jedno od velikih imena južnokorejske gejming industrije, a iza kompanije stoje globalni hitovi poput CrossFirea i Lost Arka. Kvon je od osnivača male gejming firme stigao do milijardera čije je bogatstvo najvećim delom vezano upravo za kompaniju koju je napravio.

Priča sa CrossFireom posebno je zanimljiva. Ova online pucačina počela je da osvaja kinesko tržište 2008. godine, a Smilegate je zahvaljujući njoj napravio ogroman poslovni uspeh. Godinama kasnije stigao je Lost Ark, veliki MMORPG koji je dodatno učvrstio poziciju kompanije na svetskoj gejming sceni. Dakle, Kvon nije čovek koji se obogatio prodajom jedne aplikacije, već je napravio čitavo gejming carstvo.

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Sada se u priču umešao razvod

Sve je teklo "kao po loju", ali onda je usledio razvod. Sud za porodične sporove u Seulu odlučio je da Kvonova bivša supruga dobije 35 odsto njegovog udela u Smilegateu, uz dodatnih 65 milijardi vona u gotovini. Ukupna vrednost imovine koja joj je dosuđena procenjena je na oko 1,9 milijardi dolara, zbog čega je ovaj slučaj postao najveći poznati spor te vrste u Južnoj Koreji.

Međutim, nije sud rekao samo: „Evo novca, doviđenja“, već se najveći deo dosuđene imovine odnosi na vlasništvo nad samom kompanijom, što znači da bi bivša supruga trebalo da dobije ogroman komad gejming imperije koju je Kvon godinama gradio.

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Tražila polovinu, dobila 35 odsto

Inače, njegova bivša supruga podnela je zahtev za razvod još 2022. godine. Ona je tvrdila da je učestvovala u ranoj fazi stvaranja Smilegatea, kao i da je njen doprinos porodici omogućio Kvonu da se posveti izgradnji poslovnog carstva. Tražila je čak polovinu njegovog udela u kompaniji.

Sud ipak nije prihvatio zahtev za polovinu. Procena je bila da je Kvon imao veći doprinos stvaranju poslovne vrednosti, ali da ni doprinos njegove bivše supruge nije mogao da bude zanemaren.

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Kompanija iza milionskih gejmera

Smilegate danas nije samo proizvođač video-igara. Kompanija razvija i izdaje igre, posluje na međunarodnim tržištima i ima čitav niz studija i poslovnih projekata. Njeni najveći naslovi, poput CrossFirea i Lost Arka, privukli su ogromnu bazu igrača širom sveta.

Koliko je biznis veliki pokazuje i podatak da je Smilegate tokom 2025. ostvario prihode od oko 1,44 biliona vona, dok je operativna dobit bila oko 359,7 milijardi vona. Zbog toga je Kvonov vlasnički paket mnogo više od običnih papira i predstavlja deo kompanije koja svake godine ostvaruje ogroman prihod.

Nije samo novac u pitanju

Kod ovakvih razvoda postoji jedna stvar koju je lako prevideti. Kada milijarder svoje bogatstvo drži u privatnoj kompaniji, njegovo bogatstvo ne sedi na bankovnom računu. Ono je vezano za vrednost kompanije. Zato sud u ovakvom slučaju mora da utvrđuje koliko zapravo vredi vlasnički paket i koliki deo te vrednosti pripada drugoj strani.

U slučaju Smilegatea to je posebno zanimljivo jer je Kvon osnivač i ključni vlasnik kompanije. Ako presuda postane pravosnažna, njegova bivša supruga dobiće veoma veliki vlasnički paket u jednoj od najpoznatijih južnokorejskih gejming kompanija. Drugim rečima, razvod više nije samo privatna stvar, već može direktno da promeni i vlasničku strukturu tehnološke kompanije.

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Rekord je upravo oboren

Pre ovog slučaja najskuplji poznati razvod u Južnoj Koreji bio je spor između predsednika SK Grupe Čea Te Vona i njegove bivše supruge. U tom slučaju bila je dosuđena imovina vredna oko 944 milijarde vona, dok je ovaj novi slučaj više nego dvostruko veći.

Tako je čovek koji je svoju karijeru napravio stvarajući svetove u koje svakodnevno ulaze milioni gejmera sada dobio sasvim drugačiju vrstu „game overa“. Umesto nove igre, servera i igrača, na stolu su sudska odluka i vlasništvo nad kompanijom vrednom milijarde, a najzanimljivije od svega je što se, ako presuda opstane, deo tog gejming carstva više neće nalaziti samo u rukama njegovog osnivača.