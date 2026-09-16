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Ćerka Marka Zakerberga već eksperimentiše sa „vibe codingom“, ali Prisila Čen ima jasnu granicu – aplikacije koje napravi ne smeju da budu otvorene za internet.

Deca Marka Zakerberga i Prisile Čen odrastaju uz tehnologiju, ali to ne znači da imaju neograničen pristup svemu što ona omogućava.

U novom profilu porodice, gđa Čen pokazala je novinaru svoje ćerke projekte napravljene uz pomoć AI-ja i platforme Replit, koja omogućava korisnicima da kreiraju aplikacije uz pomoć prirodnog jezika, bez klasičnog programiranja.

Prisila Čen i Mark Zakerberg Foto: Profimedia

Bitno ograničenje

Reč je o takozvanom „vibe codingu“ – pristupu u kojem korisnik AI-ju opisuje šta želi da napravi, dok veštačka inteligencija generiše veliki deo koda.

Njena ćerka je tako napravila nekoliko različitih aplikacija, uključujući aplikaciju za dopisivanje, kao i projekte nalik nekadašnjem GeoCitiesu i igri FarmVille.

Ali postoji jedna velika zabrana. Ne sme da pravi aplikacije koje su otvorene za internet

Chan je objasnila da je ćerka „prilično ograničena“ upravo zato što joj ne dozvoljava da pravi projekte koji bi bili otvoreni na internetu. To znači da može da eksperimentiše, uči i pravi sopstvene aplikacije, ali uz kontrolisano okruženje.

Prisila Čen i Mark Zakerberg Foto: Profimedia

Jedna od ideja ipak odbijena

„Želela je da napravi sajt za upoznavanje“, ispričala je Čen – ali je odgovor roditelja bio ne.

Ovakav pristup pokazuje zanimljivu kontradikciju u svetu tehnoloških milijardera: dok kompanije poput Mete ulažu milijarde u razvoj veštačke inteligencije i alata koji omogućavaju gotovo svakome da pravi softver, njihovi roditelji istovremeno pokušavaju da ograniče način na koji njihova deca tu tehnologiju koriste.

Već pravi i planove za prodaju

Ćerka Zakerberga, međutim, ne koristi AI samo za zabavu.

Prema pisanju Business Insidera, njene aplikacije uključivale su i planove za marketing i prodaju.

Drugim rečima, dete već eksperimentiše sa kompletnim procesom stvaranja proizvoda – od ideje i izrade aplikacije do razmišljanja o tome kako bi taj proizvod mogao da se plasira korisnicima. To je upravo ono što „vibe coding“ čini toliko zanimljivim.

Pre nekoliko godina bilo je potrebno znanje programiranja da bi neko napravio funkcionalnu aplikaciju. Danas AI može da preuzme veliki deo tehničkog posla, dok korisnik opisuje ideju i usmerava alat.

Foto: Shutterstock

Zakerberg nije nagovarao ćerku da programira

Iako je njen otac jedan od najpoznatijih ljudi u tehnološkoj industriji, Čen kaže da Zakerberg nije insistirao da njegova ćerka počne da pravi aplikacije. Prema njenim rečima, sve je krenulo samoinicijativno.

Njena interesovanja za AI nisu nova. Zakerberg je još 2024. godine govorio da je jedna od njegovih ćerki uz pomoć veštačke inteligencije počela da piše knjigu od 40 strana o „kristalima sirena“, uz AI-generisane ilustracije.

Zakerbergova deca odrastaju uz AI – ali uz granice

Porodica Zakerberg očigledno nije potpuno izolovana od tehnologije, ali Čen i Zakerberg ipak postavljaju određene granice.

To nije neuobičajeno među roditeljima iz Silicijumske doline.

Business Insider navodi da su i drugi poznati tehnološki lideri postavljali stroga pravila svojoj deci kada je reč o tehnologiji. Sundar Pichai, izvršni direktor Googlea, svojevremeno nije dao telefon detetu školskog uzrasta, dok je Mark Cuban koristio posebnu mrežnu opremu za praćenje korišćenja interneta svoje dece.

Još ranije, Stiv Džobs je govorio da njegova deca nisu koristila iPad koji je upravo on pomogao da postane globalni proizvod.

Stiv Džobs Foto: MCT / Newscom / Profimedia

Paradoks nove generacije programera

Priča Zakerbergove ćerke pokazuje koliko se brzo promenio način na koji deca mogu da uče tehnologiju. Za pravljenje aplikacije više nije neophodno da dete prvo nauči programerske jezike. Dovoljna može biti ideja, sposobnost da je precizno objasni i AI alat koji će deo tehničkog posla obaviti umesto njega.

Ali upravo zato roditeljska kontrola postaje drugačija. Problem više nije samo koliko dugo dete koristi računar, već i šta može da napravi uz pomoć računara i AI-ja – i kome taj proizvod može da bude dostupan.

U porodici jednog od najmoćnijih ljudi tehnološke industrije odgovor je zasad jasan: neka deca eksperimentišu, neka stvaraju i uče, ali otvaranje njihovih AI projekata prema celom internetu još nije dozvoljeno.