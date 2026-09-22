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U Srbiji postoje pravila koja određuju ko mora da se registruje, kada je potreban ispit, gde sme da se leti i kada su potrebna dodatna odobrenja.

Pravila se pritom menjaju. Direktorat civilnog vazduhoplovstva je tokom 2026. objavio nove propise, a deo novih pravila počinje da se primenjuje u narednim mesecima.

Nije važna samo težina

Jedna od najvećih zabluda jeste da za dron lakši od 250 grama ne postoje nikakve obaveze.

Prema važećem Zakonu o vazdušnom saobraćaju, operator mora da se registruje ako koristi dron čija je maksimalna masa pri poletanju najmanje 250 grama, ali i ako je dron opremljen senzorom koji može da prikuplja podatke o ličnosti. To je posebno važno za kupce malih dronova sa kamerom.

Drugim rečima, činjenica da na kutiji piše "249 g" sama po sebi ne znači da možete da zanemarite propise. Kod drona sa kamerom treba proveriti konkretne obaveze operatora pre leta.

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Registracija nije isto što i dozvola

Ovo je još jedna stvar koju treba razlikovati.

Registracija operatora, eventualna evidencija drona i odobrenje konkretnog leta nisu ista stvar. Zakon predviđa registraciju operatora u određenim slučajevima, dok se za pojedine vrste operacija traže dodatna odobrenja.

Direktorat na svom sajtu ima posebne procedure za registraciju i obrasce koji se odnose na upis bespilotnih letelica u evidenciju.

Zato pre kupovine treba gledati šta planirate da radite sa dronom, a ne samo njegovu cenu i težinu.

Kamera donosi dodatne obaveze

Ako kupujete dron prvenstveno zbog snimanja, morate da obratite pažnju na još jedan detalj.

Za određene operacije snimanja iz vazduha mogu biti potrebna dodatna odobrenja, odnosno postupak nije završen samo prijavom leta Direktoratu civilnog vazduhoplovstva.

Direktorat navodi da se za snimanje iz vazduha vode dva odvojena postupka: odobrenje za let izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva, dok odobrenje za snimanje iz vazduha izdaje nadležno ministarstvo.

To je posebno važno za profesionalne fotografe, medije, produkcije i firme koje planiraju da dronom snimaju događaje, objekte ili lokacije.

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Ne možete da letite gde god želite

Pre svakog leta potrebno je proveriti vazdušni prostor i eventualna ograničenja za konkretnu lokaciju.

Direktorat posebno upozorava na geografske zone i ograničenja, a na svojoj stranici za bespilotne letelice navodi da se pre leta treba informisati o uslovima i aktuelnom stanju u vazdušnom prostoru.

Postoje i posebno određene zone sa ograničenjima. Direktorat trenutno navodi, između ostalog, područja LYR-8 Beograd, LYR-10 Uvac, LYR-11 Trešnjica i LYR-12 Mileševka.

Zato nije dovoljno otvoriti aplikaciju proizvođača, videti da dron tehnički može da poleti i pritisnuti dugme za start.

Ispit može biti obavezan

U zavisnosti od kategorije i karakteristika planirane operacije, operator odnosno daljinski pilot može imati obavezu da prođe odgovarajuću obuku i položi teorijski ispit.

Direktorat već ima proceduru za proveru znanja operatora, uključujući raspored teorijskih ispita za 2026. godinu.

Postoji i odgovornost za svaki let

Dron nije igračka čim se koristi u vazdušnom prostoru, čak i kada je mali.

Operator je odgovoran za operaciju i mora da preduzme mere kojima se obezbeđuje njena bezbednost. Pre leta potrebno je uzeti u obzir operativno okruženje, prepreke, prisustvo drugih ljudi i ograničenja koja važe za konkretnu operaciju.

Foto: Printscreen/Youtube/Quantum-Systems GmbH

Direktorat je u aprilu 2026. saopštio da je u Srbiji do tada više od 3.000 građana položilo ispit za operatere, da je bilo registrovano više od 850 bespilotnih vazduhoplova, dok je više od 120 operatora aktivno realizovalo aktivnosti na osnovu odobrenja za letenje.

Pravila se uskoro dodatno menjaju

Ako dron kupujete sada, važno je znati da propisi koje danas čitate nisu nužno poslednja verzija sistema.

Direktorat je tokom 2026. objavio izmene pravilnika o operacijama sistema bespilotnih vazduhoplova i pravilnika o sistemima bespilotnih vazduhoplova i dodacima za daljinsku identifikaciju. Nova uredba o geografskim zonama za bespilotne vazduhoplove i nova uredba o upravljanju vazdušnim prostorom počinju da se primenjuju 29. oktobra 2026. godine, dok se novi pravilnici o operacijama i sistemima bespilotnih vazduhoplova, uz pojedine izuzetke, primenjuju od 1. marta 2027. godine.

Zato je pre kupovine mnogo važnije od pitanja "Koji dron ima najbolju kameru?" prvo proveriti: koliko je težak, da li ima kameru ili druge senzore, gde želite da letite i za šta ćete ga koristiti.

Šta proveriti pre kupovine - Težinu drona - Da li ima kameru/senzor - Da li morate da registrujete operatora - Da li je za planirani let potreban ispit - Da li je lokacija dozvoljena za let - Da li vam treba odobrenje za konkretan let - Da li planirate snimanje iz vazduha i da li je za njega potrebno posebno odobrenje - Koja pravila će važiti u trenutku kada planirate da letite

Najvažnije je da se pravila provere pre poletanja, a ne nakon što dron već bude u vazduhu. Direktorat na jednom mestu objavljuje aktuelne propise, obrasce, informacije o ispitima i procedure za odobravanje letova.