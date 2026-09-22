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Apple je u Srbiji počeo da uključuje Apple TV i Apple Arcade u iCloud+ pretplatu, bez dodatnog plaćanja.

Promena je deo širenja Appleovih usluga na više od 100 zemalja i regiona, među kojima je i Srbija. To znači da korisnici koji imaju bilo koji plaćeni iCloud+ paket mogu da dobiju pristup Appleovom streaming servisu i katalogu igara u okviru iste pretplate.

Šta zapravo dobijate uz iCloud+

iCloud je mnogima poznat kao Appleov servis za čuvanje fotografija, video snimaka, dokumenata i rezervnih kopija iPhonea.

Besplatni iCloud nalog dolazi sa 5 GB prostora, ali Apple nudi iCloud+ pakete sa većim kapacitetom. Upravo uz plaćene pakete sada dolaze i dodatne usluge.

Najjeftiniji iCloud+ paket nudi 50 GB prostora, a Apple na svojoj stranici navodi cenu od 0,99 evra mesečno. Uz njega su uključeni Apple TV i Apple Arcade.

To praktično znači da korisnik koji je i do sada plaćao iCloud+ zbog prostora sada za isti novac dobija i dodatne sadržaje.

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Kako da proverite da li imate Apple TV

Ne morate posebno da kupujete novu pretplatu da biste proverili da li je pogodnost aktivirana na vašem nalogu.

Na iPhoneu otvorite Settings, zatim svoje ime, pa Subscriptions i iCloud+.

Apple navodi da će se Apple TV i Apple Arcade pojaviti u detaljima pretplate ukoliko su dostupni u vašoj zemlji i uključeni u vaš paket. Srbija se nalazi na zvaničnoj listi podržanih zemalja.

Drugi način je da otvorite aplikaciju Apple TV na telefonu. Ako je usluga aktivna kroz vaš iCloud+ nalog, trebalo bi da dobijete pristup sadržaju bez zasebne pretplate.

Šta možete da gledate

Apple TV je streaming servis kompanije Apple sa sopstvenim filmovima i serijama.

Među poznatijim naslovima su Severance i Slow Horses, a katalog se redovno proširuje novim izdanjima. Apple TV sadržaj može da se gleda preko aplikacije na iPhoneu, iPadu, Macu, Apple TV uređajima, kompatibilnim televizorima i drugim podržanim platformama.

Važno je da ovo ne znači da je svaki sadržaj unutar Apple TV aplikacije automatski besplatan. Dostupnost određenih filmova, kanala i drugih opcija može da zavisi od zemlje i regiona.

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A šta je sa Apple Arcade?

Uz Apple TV stiže i Apple Arcade, Appleov servis za igre.

Apple Arcade omogućava pristup katalogu igara bez reklama i kupovina unutar samih igara. I ova usluga se uključuje u iCloud+ na podržanim tržištima.

Pretplata može da se deli i sa članovima Family Sharing grupe. Apple navodi da jedan iCloud+ paket može da se deli sa do pet drugih članova porodice.

Ne morate da kupujete novu pretplatu

Najvažnija stvar za korisnike je da Apple TV i Apple Arcade nisu dodatna stavka na računu ako već imate odgovarajući iCloud+ paket.

Ako već plaćate iCloud+ zbog prostora za fotografije ili bekap, vredi proveriti da li su vam nove pogodnosti već aktivirane. Apple navodi da se pristup automatski dodaje postojećim iCloud+ korisnicima na podržanim tržištima.

Ako koristite samo besplatnih 5 GB iClouda, ova pogodnost se ne dobija automatski. Potrebno je imati plaćeni iCloud+ paket.

Drugim rečima, proverite pretplate na svom iPhoneu pre nego što platite zasebnu pretplatu za Apple TV. Moguće je da je već imate u okviru usluge koju svakog meseca plaćate.