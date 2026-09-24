Slušaj vest

Nova lista 400 najbogatijih Amerikanaca za 2026. godinu donela je prilično drugačiju sliku kada se pogleda ko su najmlađi ljudi među njima. Čak deset milijardera mlađih od 40 godina našlo je mesto na listi, što je više nego dvostruko u odnosu na prethodnu godinu, kada su ih bila samo četvorica. Još zanimljiviji je podatak da je čak sedam od tih deset ljudi prvi put ušlo među 400 najbogatijih Amerikanaca, a najveći deo novih milijardera bogatstvo je stekao kroz kompanije povezane sa veštačkom inteligencijom.

Ulazak na listu ove godine nije bio nimalo lak. Minimalno bogatstvo potrebno za mesto među 400 najbogatijih dostiglo je rekordnih 4,4 milijarde dolara, u odnosu na 3,8 milijardi godinu ranije. Ipak, među najmlađima se našla vrlo različita grupa ljudi od osnivača AI kompanija i tehnoloških preduzetnika do naslednika ogromnog porodičnog bogatstva. Njih deset zajedno poseduje procenjeno bogatstvo od oko 169 milijardi dolara.

Foto: Shutterstock

Najmlađi ima 30 godina

Na vrhu liste po starosti nalazi se Stiven Hao, koji ima 30 godina i procenjeno bogatstvo od 5,8 milijardi dolara. Njegovo bogatstvo povezano je sa kompanijom Cognition, poznatom po razvoju AI softvera, dok je odmah iza njega Palmer Laki, osnivač kompanije Anduril, koji sa 33 godine raspolaže sa oko 5,9 milijardi dolara. Laki je već poznato ime u tehnološkoj industriji, ali se na ovogodišnjoj listi našao u društvu ljudi čija su bogatstva velikim delom eksplodirala upravo tokom poslednjeg talasa ulaganja u AI.

Među njima je i Greg Brokman, suosnivač OpenAI-ja, čije se bogatstvo procenjuje na 25,5 milijardi dolara. Edvin Čen, osnivač kompanije Surge AI, ima 38 godina i oko 18 milijardi dolara, dok Sem Mekendliš, Džek Klark, Danijela Amodei i Tom Braun iz Anthropica takođe pripadaju grupi najmlađih milijardera. Njihove procenjene imovine iznose po 15,5 milijardi dolara. Činjenica da se čak četiri imena iz jedne AI kompanije nalaze među deset najmlađih pokazuje koliko je brzo vrednost tog sektora porasla.

Foto: Shutterstock

Ne propustite Saveti Hakeri mogu da vas prisluškuju preko ovih televizora: Mikrofon radi čak i kada uređaj ugašen

Biznismen rođen u Bugarskoj

Na listi se nalazi i Vlad Tenev, jedan od osnivača Robinhooda, koji ima 39 godina i procenjeno bogatstvo od 7,1 milijardu dolara. Tenev je posebno zanimljiv zbog svog porekla: rođen je u Bugarskoj, a njegovi roditelji radili su u Svetskoj banci. Kasnije je otišao u SAD, gde je na Stanfordu upoznao Baijua Bata, sa kojim je 2013. godine osnovao Robinhood. Kompanija je 2021. izašla na berzu, a Tenevov udeo u njoj ostao je glavni izvor njegovog bogatstva.

Tenev danas nije vezan samo za Robinhood. Predsedava i kompanijom Harmonic, AI startapom koji je osnovao 2023. godine i koji se bavi matematičkim rezonovanjem veštačke inteligencije. Robinhood je u međuvremenu proširio poslovanje i na tržišta predikcija, koja omogućavaju trgovanje ugovorima vezanim za različite događaje. Tako se i u njegovom slučaju vidi koliko su se tokom nekoliko godina spojili finansijska tehnologija i AI, dve oblasti koje su izgradile veliki deo novih bogatstava na ovogodišnjoj listi.

Foto: printscreen YT

Jedan nije napravio bogatstvo sam

U ovoj grupi ipak nije sve povezano sa tehnološkim startapima. Lukas Volton, koji ima 39 godina i procenjeno bogatstvo od 44,4 milijarde dolara, jedini je među deset najmlađih čije bogatstvo potiče iz nasledstva. On je unuk osnivača Walmarta Sema Voltona i nasledio je približno trećinu imovine svog oca Džona Voltona nakon njegove smrti. Danas vodi investicionu i filantropsku organizaciju Builders Vision, koja upravlja milijardama dolara i ulaže u oblasti poput čiste energije i održive proizvodnje hrane.

Volton je istovremeno i najbogatiji član ove desetorke, ali se njegov put do milijardi značajno razlikuje od ostalih imena na listi. Većina drugih članova svoje bogatstvo je vezala za kompanije koje su poslednjih godina doživele ogroman rast vrednosti. Posebno je zanimljivo što je od deset najmlađih milijardera samo troje ostalo na listi iz prethodne godine Edvin Čen, Vlad Tenev i Lukas Volton. Ostali su ili prvi put ušli među 400 najbogatijih ili su prethodno navedeni milijarderi u međuvremenu prešli granicu od 40 godina.

Foto: Shutterstock

AI napravio novu generaciju milijardera

Ovogodišnja lista zato dosta govori o promeni načina na koji se stvaraju ogromna privatna bogatstva u tehnološkom sektoru. Od deset najmlađih članova Forbes 400 liste, sedmorica su svoje kompanije izgradila oko AI talasa, a četvorica dolaze iz Anthropica. Istovremeno, prošlogodišnja lista izgledala je drugačije: Mark Zakerberg, koji je tada imao 41 godinu, sada više ne spada u kategoriju mlađih od 40, iako se njegovo procenjeno bogatstvo sada kreće oko 212 milijardi dolara.

Promena se vidi i šire od same desetorke. Ukupno bogatstvo 400 najbogatijih Amerikanaca dostiglo je oko osam biliona dolara, u odnosu na 6,6 biliona godinu ranije, dok je čak 34 novih imena ušlo na listu. AI je pritom postao jedan od najvidljivijih izvora novih milijardera, posebno među ljudima koji su kompanije osnovali tokom poslednjih nekoliko godina. Među najmlađima se tako ove godine našla kombinacija naslednika velikih porodičnih imperija i preduzetnika koji su svoje bogatstvo izgradili na tehnologijama koje su do pre samo nekoliko godina bile mnogo manje vredne.