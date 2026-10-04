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Ilon Mask je poznat po Tesli, SpaceX-u, Neuralinku i, naravno, svojim burnim nastupima na društvenim mrežama. Međutim, jedna od najneobičnijih priča iz njegovog privatnog života povezana je sa Šivon Zilis, stručnjakinjom za veštačku inteligenciju koja je godinama radila u njegovom poslovnom okruženju.

Njihov odnos je dugo bio daleko od očiju javnosti, a detalji su počeli ozbiljnije da se otkrivaju tek nakon što je 2022. objavljeno da imaju blizance.

Zilis je radila u svetu AI-ja mnogo pre nego što je ova tehnologija postala planetarni fenomen, a sa Maskom je sarađivala kroz njegove kompanije. Prema njenom svedočenju, upoznala ga je dok je radila sa OpenAI-jem, a kasnije je savetovala Maska o razvoju veštačke inteligencije u Tesli, SpaceX-u i Neuralinku.

Foto: Profimedia

Tajna veza koja je godinama bila skrivena

Njihov odnos dobio je potpuno novu dimenziju kada je Zilis na sudu ove godine govorila o tome kako je njihova veza počela. Prema njenom svedočenju, ona i Musk su postali romantično povezani oko 2016. godine, dok su istovremeno bili povezani i poslovno. To je posebno zanimljivo jer je Zilis kasnije postala članica odbora OpenAI-ja, kompanije sa kojom je Mask u međuvremenu ušao u veliki pravni sukob.

Još veći šok za javnost bio je podatak da su Zilis i Mask 2021. dobili blizance, Stridera i Azure. Njihovo roditeljstvo nije odmah bilo javno poznato, a kada je informacija procurila, priča je privukla ogromnu pažnju upravo zato što je Zilis u isto vreme bila deo ozbiljnog poslovnog sveta veštačke inteligencije i osoba veoma bliska Masku.

Šivon Zilis Foto: TWITTER / Planet / Profimedia

„Ponudio mi je da bude otac moje dece“

Na sudu je Zilis iznela i detalje o tome kako je došlo do odluke da imaju decu. Prema njenom svedočenju, krajem 2020. Mask joj je ponudio da bude donor sperme, a ona je prihvatila jer je želela da postane majka. BBC je izvestio da je upravo tako opisala njihov dogovor tokom svedočenja u maju 2026. godine.

Njihova porodica se kasnije dodatno proširila. Zilis i Mask dobili su još dvoje dece, pa danas imaju četvoro dece zajedno.

Sve se zakomplikovalo zbog OpenAI-ja

Da priča bude još neobičnija, Zilis nije bila samo Maskova partnerka i majka njegove dece, već i osoba koja je imala važnu ulogu u OpenAI-ju. Bila je članica odbora od 2020. do 2023. godine, a u periodu kada su odnosi između Maska i rukovodstva OpenAI-ja postajali sve gori, ona je pokušavala da održava komunikaciju između zaraćenih strana.

Tu su se pojavila i ozbiljna pitanja o sukobu interesa. OpenAI je tokom sudskog procesa tvrdio da je Zilis Masku prosleđivala informacije nakon njegovog odlaska iz kompanije, dok je ona na sudu odbacila tvrdnju da je bila njegov „tajni kanal“. U jednom od prikazanih razgovora čak je pitala Maska da li treba da ostane bliska sa OpenAI-jem kako bi komunikacija ostala otvorena, a on joj je odgovorio da ostane bliska i prijateljski nastrojena.

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Ljubavna priča postala deo velikog sudskog spora

Kada je ove godine došlo do suđenja između Maska i OpenAI-ja, privatni detalji više nisu mogli da ostanu potpuno odvojeni od poslovne priče. Zilis je morala da svedoči o svom radu u OpenAI-ju, odnosu sa Maskom i događajima koji su prethodili njegovom odlasku iz kompanije. Tako je njihova nekada skrivena ljubavna priča postala deo jednog od najvećih sudskih sporova u svetu tehnologije.

Posebno zanimljiv detalj pojavio se kada je Zilis opisala period u kojem je Mask pokrenuo sopstvenu AI kompaniju xAI, koja je postala konkurent OpenAI-ju. U poruci prijatelju iz 2023. godine napisala je da je situacija postala veoma komplikovana jer je „otac njene dece“ pokrenuo konkurentski projekat i počeo da privlači ljude iz OpenAI-ja. Ta poruka je kasnije predstavljena tokom njenog svedočenja.

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Više nije samo tehnološki trač

Mask i Zilis su poslednjih godina više puta viđeni zajedno, a Zilis je tokom svedočenja govorila da žive zajedno kada putuju i kada je Mask u Ostinu. Mask je takođe tokom svog svedočenja govorio o Zilis kao majci svoje dece i rekao da žive zajedno, što pokazuje da njihov odnos danas nije samo davna tajna iz perioda kada su radili zajedno.

Zanimljivo je i to što je Zilis svoju karijeru izgradila mnogo pre nego što je postala poznata kao Maskova partnerka. Na sudu je govorila da se za veštačku inteligenciju zainteresovala još kao tinejdžerka, da je studirala na Jejlu i da je kasnije radila u IBM-u, Bloombergovom fondu i OpenAI-ju, a danas je izvršna direktorka u Neuralinku.