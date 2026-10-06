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Devetnaestogodišnji Zain Džavaid prikupio je 11 miliona dolara za svoj startap Goust, koji razvija potpuno drugačiji tip ličnog računara. Njegov prvi proizvod, Kor, nije zamišljen kao klasičan desktop računar na kojem korisnik ručno pokreće programe, već kao uređaj čija je glavna namena neprekidno pokretanje AI agenata. Ideja je da agenti mogu da obavljaju zadatke u ime korisnika, povezuju informacije iz različitih aplikacija i koriste podatke sa računara i pametnih uređaja kao širi kontekst za svoje odluke.

Džavaid Kor opisuje kao „mozak u kutiji“, što prilično dobro objašnjava njegovu zamisao. Uređaj nema sopstveni ekran, već mu se pristupa preko telefona ili aplikacije, dok je glasovni režim takođe vezan za aplikaciju. Kor ima sopstveni softverski sloj, pregledač i sistem za rad sa fajlovima, a cilj je da AI agent može da nastavi da obrađuje zadatke bez toga da korisnik mora stalno da mu izdaje nove komande. Prve isporuke planirane su za kraj oktobra, a početna cena uređaja iznosi 3.499 dolara.

Foto: ChatGPT

Jedan uređaj treba da poveže ceo digitalni život

Suština proizvoda nije samo u tome da se snažan AI model pokreće lokalno. Goust želi da Kor objedini podatke koji su danas rasuti na različitim mestima od fajlova i aplikacija na računaru do pametnih kućnih uređaja kako bi AI imao mnogo širu sliku o korisniku. Umesto da svaki razgovor počinje od nule, agent bi mogao da koristi prethodni kontekst i povezuje informacije koje čovek inače mora ručno da sastavlja. Ideja je da AI postane stalno prisutan pomoćnik, a ne alat koji se aktivira tek kada korisnik otvori određenu aplikaciju i postavi pitanje.

Džavaid kao primer navodi situaciju u kojoj bi Kor mogao da poveže podatke o povišenom pulsu korisnika, radu do kasno u noć i sezoni gripa, a zatim zaključi da postoji mogućnost da se osoba razboli i pošalje joj upozorenje. Upravo ovakvi primeri pokazuju koliko je ideja ambiciozna, ali i koliko bi ličnih podataka uređaj morao da obrađuje. Da bi AI mogao samostalno da pravi takve veze, morao bi da ima pristup velikom broju informacija, da ih pravilno tumači i da pritom ne donese pogrešan zaključak koji bi korisnik mogao shvatiti kao pouzdanu procenu.

Foto: ChatGPT

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Unutra je hardver za ozbiljno AI opterećenje

Kor nije napravljen kao običan mali računar sa skromnim hardverom. U cenu od 3.499 dolara uključen je Nvidia RTX Pro 4000 SFF Blackwell GPU, komponenta namenjena zahtevnim AI zadacima. Uređaj ima 64 GB RAM-a i 1 TB NVMe prostora, dok je ideja da se AI modeli izvršavaju lokalno umesto da se svaki zahtev nužno šalje udaljenom cloud servisu. Goust je uz uređaj pripremio nekoliko modela koji su dostupni odmah nakon pokretanja, dok korisnici mogu da dodaju druge modele sa platforme Hugging Face ili učitaju sopstvene.

Lokalna obrada treba da smanji zavisnost od udaljene infrastrukture i omogući da deo korisničkih podataka ostane na samom uređaju. To je posebno važno za proizvod koji želi da pristupa fajlovima, aplikacijama i drugim uređajima u korisnikovom okruženju. Međutim, lokalno izvršavanje samo po sebi ne rešava sve probleme privatnosti i bezbednosti. Što agent dobija više pristupa ličnim informacijama i mogućnost da samostalno izvršava radnje, to postaje važnije kontrolisati šta sme da vidi, šta sme da menja i kada mora da zatraži dozvolu korisnika.

Foto: ChatGPT

Najveći izazov nije hardver već softver

Džavaid smatra da najveći izazov za ovakav proizvod nije samo nabavka dovoljno snažnih komponenti, već izgradnja softvera koji može da razume korisnikov život, pamti kontekst i samostalno obavlja zadatke. To je mnogo zahtevnije od pokretanja običnog AI modela. Agent mora da zna kada treba da deluje, kada da zatraži potvrdu, kako da koristi različite aplikacije i kako da poveže podatke koji na prvi pogled nemaju nikakvu vezu. Goust zato pokušava da napravi čitav softverski sloj oko modela, a ne samo još jedan računar sa snažnom grafičkom karticom.

Kompanija planira i ažuriranja modela preko interneta, tako da Kor vremenom može da dobija nove AI mogućnosti. Korisnik bi trebalo da može da odluči da li želi da koristi novu verziju modela ili da uključi automatsko ažuriranje. To znači da uređaj nije zamišljen kao proizvod koji se kupi i ostane isti godinama, već kao platforma čije će mogućnosti zavisiti od razvoja AI modela i Goustovog softvera. Zbog toga će se prava vrednost uređaja mnogo više videti u svakodnevnom radu nego u samoj listi hardverskih komponenti.

Foto: ChatGPT

„Mozak u kutiji“ košta 3.499 dolara

Investitori su očigledno spremni da ulože ozbiljan novac u ideju ličnog računara namenjenog AI agentima. Investicionu rundu od 11 miliona dolara predvodio je Andreessen Horowitz, uz učešće još nekoliko fondova. Džavaid ima samo 19 godina, a pre pokretanja Goust-a interesovao se za kvantitativno trgovanje, pre nego što se okrenuo ideji personalizovanog AI sistema. Kompanija je više od godinu dana radila u relativnoj tajnosti, a sada izlazi pred tržište sa konkretnim proizvodom.

Ipak, cena od 3.499 dolara znači da Kor nije uređaj namenjen prosečnom korisniku koji samo želi da razgovara sa AI-em. Goust pokušava da napravi potpuno novu kategoriju računara, u kojoj korisnik ne kupuje samo hardver već i stalno prisutnog AI agenta sa pristupom svom digitalnom okruženju. Pravi test zato tek dolazi kada uređaj stigne do prvih kupaca. Tada će se videti da li „mozak u kutiji“ zaista može pouzdano da razume korisnika i samostalno obavlja korisne zadatke ili će 3.499 dolara biti previsoka cena za eksperiment sa ličnim AI računarom.