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U vreme kada pametni telefoni nude bezbroj aplikacija i sadržaja koji nas neprestano odvlače od obaveza, jedan dizajner odlučio je da se vrati u prošlost. Napravio je uređaj koji podseća na glomazne mobilne telefone iz osamdesetih, sa fizičkim tasterima i velikom antenom, ali sa veoma jednostavnim ciljem – da omogući telefoniranje bez beskonačnog skrolovanja.

Telefon koji podseća na osamdesete, ali ima moderan zadatak

Dizajner i proizvođač uređaja Kevin Noki iz Kelna osmislio je ADHD ONE, čije ime predstavlja skraćenicu od izraza Anti Distraction Handset Device, odnosno uređaj za telefoniranje bez ometanja. Njegov izgled podseća na prve ručne mobilne telefone iz osamdesetih godina, kakve smo gledali u filmovima tog perioda.

Uređaj ima 19 fizičkih tastera, mali ekran i veliku antenu koja dodatno naglašava retro izgled. Međutim, iza neobičnog kućišta ne nalazi se zastarela tehnologija, već savremena elektronika prilagođena jednoj osnovnoj funkciji – telefonskim pozivima.

Foto: Youtube Printscreen

Ne može da zameni pametni telefon

Iako izgleda kao samostalan mobilni telefon, ADHD ONE nema sopstvenu vezu sa mobilnom mrežom. Umesto toga, povezuje se sa iPhoneom putem Bluetootha i koristi ga za obavljanje i primanje poziva.

Ideja je da korisnik ostavi svoj pametni telefon u fioci ili drugoj prostoriji, a da i dalje može da razgovara sa ljudima koristeći ADHD ONE. Podešavanja režima „Ne uznemiravaj“ na iPhoneu omogućavaju kontrolu nad tim koji pozivi mogu da prođu. Ipak, telefon mora da ostane u dometu Bluetooth veze.

Šta se krije unutar neobičnog uređaja?

Ispod retro kućišta nalazi se Raspberry Pi Pico mikrokontroler, dok je za Bluetooth povezivanje zadužen modul FSC-BT1026C zasnovan na Qualcommovom čipu QCC3024. Uređaj poseduje i mali OLED ekran, mikrofon, zvučnik, punjivu litijumsku bateriju i kontroler za punjenje.

Sve komponente smeštene su unutar prilagođene štampane ploče. Kućište je dizajnirano u programu Autodesk Fusion, a zatim izrađeno pomoću 3D štampe.

Korisnici mogu da biraju između nekoliko varijanti rešetke zvučnika i antene, pa čak i da se odluče za kućište bez otvora za antenu. Na taj način uređaj može da dobije nešto drugačiji izgled, u zavisnosti od želja osobe koja ga sklapa.

Za 29,99 evra dobijate fajlove, a ne gotov telefon

Oni koji žele da naprave sopstveni ADHD ONE mogu da kupe digitalni paket fajlova za 29,99 evra, odnosno približno 34 dolara. U paketu se nalaze modeli za 3D štampu kućišta, zadnjih panela, nosača unutrašnjih komponenti, poklopca ekrana, držača baterije i svih 19 tastera.

Paket uključuje i pripremljeni firmver, fajlove potrebne za izradu štampane ploče, spisak komponenti i kratko uputstvo za sklapanje. Međutim, kupci ne dobijaju fizičke delove niti kompletan uređaj, već digitalne fajlove koje moraju sami da iskoriste za izradu.

Takođe, paket ne sadrži izvorni kod firmvera ni izmenjive CAD fajlove i namenjen je isključivo ličnoj upotrebi. To znači da kupovina ne podrazumeva gotov telefon koji se može odmah koristiti.

Foto: Youtube Printscreen

Da li nam je zaista potreban telefon koji radi manje?

ADHD ONE nije jedini uređaj osmišljen kao alternativa pametnim telefonima koji neprestano privlače pažnju. Na tržištu se već pojavljuju proizvodi koji nude jednostavnije iskustvo i pokušavaju da korisnicima pomognu da smanje vreme provedeno uz ekran.

Ono što ovaj projekat izdvaja jeste pokušaj da se promeni način na koji koristimo tehnologiju. Umesto da se telefon pretvori u još jedan ekran sa aplikacijama i obaveštenjima, njegov zadatak ograničen je na komunikaciju.

Postoji i doza ironije u tome što je za manje korišćenja jednog elektronskog uređaja napravljen potpuno novi. Ipak, upravo je to suština projekta: omogućiti ljudima da ostanu dostupni za važne pozive, a da ih svaki put kada uzmu telefon u ruke ne sačekaju društvene mreže, poruke i beskonačan niz novih sadržaja.