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Dok proizvođači pametnih telefona godinama predstavljaju sve sličnije uređaje, kompanija Honor odlučila je da ponudi nešto potpuno drugačije. Njen novi Robot Phone privukao je pažnju tehnološke zajednice zahvaljujući neobičnoj kameri koja doslovno izlazi iz tela telefona.

Koliko je ovaj uređaj zanimljiv pokazao je i popularni YouTuber CarterPCs, koji je otputovao u Kinu kako bi ga video i isprobao iz prve ruke.

Njegov YouTube Short pod nazivom „I Flew to China for This Phone..“ traje svega 33 sekunde, ali je za kratko vreme premašio dva miliona pregleda.

Kamera koja se pojavljuje iz telefona

Ono što Honor Robot Phone izdvaja od gotovo svih drugih pametnih telefona jeste njegova mehanička kamera.

Umesto klasičnog sistema kamera smeštenog na poleđini uređaja, Honor je razvio poseban mehanizam koji omogućava da se kamera fizički podigne iz kućišta i pomera u različitim pravcima.Kamera koristi četvorostepeni mehanički gimbal, troosnu stabilizaciju i veštačku inteligenciju za praćenje pokreta.

Foto: Youtube

Upravo taj neobičan prizor prikazan je u CarterPCs-ovom viralnom snimku. YouTuber pokazuje uređaj, aktivira mehanizam i pušta kameru da se pokrene, dok neobičan dizajn govori više od bilo kakve tehničke prezentacije.

Nije bilo potrebno objašnjavati procesor, memoriju ili rezultate testiranja. Dovoljno je bilo videti kako kamera izlazi iz telefona.

Honor Robot Phone nije samo tehnološki eksperiment

Iako na prvi pogled deluje kao futuristička igračka, Honor tvrdi da je kamera razvijena i sa ozbiljnim fotografskim mogućnostima na umu.

Glavni senzor ima rezoluciju od 200 megapiksela, a Honor je na razvoju sistema za obradu slike sarađivao sa poznatom kompanijom ARRI, koja je posebno poznata u profesionalnoj filmskoj industriji.

Kombinacija mehaničkog gimbala, veštačke inteligencije i naprednog senzora trebalo bi da omogući stabilnije snimanje, praćenje objekata i kreativnije načine fotografisanja.

Drugim rečima, ideja nije samo da telefon izgleda neobično, već da pokretna kamera donese i praktične prednosti.

Foto: Youtube

Cena od skoro 1.500 dolara

Ipak, ovakva tehnologija neće biti dostupna po pristupačnoj ceni. Honor Robot Phone predstavljen je na kineskom tržištu po ceni od 9.999 juana, što odgovara iznosu od približno 1.480 američkih dolara.

Za sada nije potvrđeno kada bi uređaj mogao da stigne na globalno tržište, pa će zainteresovani kupci iz drugih zemalja morati da sačekaju dodatne informacije.

Postoje i pitanja na koja tek treba odgovoriti: koliko je mehanička kamera izdržljiva, kako podnosi prašinu i udarce, koliko energije troši i koliko bi koštala eventualna popravka.

Da li su nam konačno dosadili isti pametni telefoni?

Godinama gledamo telefone sa gotovo identičnim dizajnom, sve većim ekranima i kamerama koje se razlikuju uglavnom po broju megapiksela. Honor je ovoga puta ponudio funkciju koja se može razumeti bez čitanja specifikacija.

Da li će Robot Phone postati budućnost pametnih telefona ili ostati zanimljiv, ali skup tehnološki eksperiment, pokazaće tek svakodnevna upotreba.