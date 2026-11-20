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Dok se većina investitora borila da pronađe način da učestvuje u rastu kompanija koje razvijaju veštačku inteligenciju, Vejn Li je još početkom 2024. godine pronašao način da investira u Antropik, kompaniju koja stoji iza popularnog AI asistenta Claude. Njegova odluka pokazala se kao izuzetno profitabilna - vrednost investicije porasla je čak 27 puta. Zanimljivo je da motiv nije bila samo želja za zaradom, već i strah da bi veštačka inteligencija jednog dana mogla da ugrozi njegov posao.

Vejn Li je početkom 2024. godine bio između dva zaposlenja. Slobodno vreme koristio je za dva projekta: proučavanje veštačke inteligencije i istraživanje alternativnih mogućnosti investiranja kako bi pomogao majci da obezbedi finansijsku sigurnost tokom penzije.

Ta dva interesovanja ubrzo su se spojila. Što je više istraživao mogućnosti veštačke inteligencije, sve je više želeo da uloži novac u kompanije koje razvijaju ovu tehnologiju.

Problem je bio u tome što najinteresantnije kompanije iz AI sektora tada nisu bile dostupne običnim investitorima preko berze.

Pronašao način da investira u Antropik dok kompanija još nije bila na berzi

Li je nakon istraživanja pronašao platformu Clarity, preko koje je mogao da učestvuje u investicijama u privatne kompanije. Sličan model koriste i platforme EquityZen i Augment.

Njihov poslovni model zasniva se na formiranju fondova koji kupuju veće pakete akcija privatnih kompanija, a zatim ih nude drugim investitorima kroz manje vlasničke udele.

Na taj način pojedini investitori i institucije dobijaju priliku da učestvuju u rastu kompanija koje još nisu izašle na berzu.

Li je, kako prenosi Forbes, u jednom trenutku morao da donese prilično jednostavnu odluku: da li želi da kupi novi automobil ili da taj novac uloži u Antropik.

Foto: ChatGPT

Izabrao je drugu opciju.

Prema pisanju Forbesa, vrednost njegove investicije od tada je porasla 27 puta. Li nije želeo da otkrije koliko je novca konkretno uložio, ali je minimalni iznos za investiranje preko platforme Clarity bio 25.000 dolara.

To znači da bi investicija od minimalnog iznosa, uz rast od 27 puta, danas vredela oko 675.000 dolara, pre eventualnih naknada.

Nije ulagao samo zbog zarade, već i zbog straha od veštačke inteligencije

Jedan od najzanimljivijih detalja ove priče jeste razlog zbog kojeg je Li odlučio da investira u Antropik.

On nije bio potpuno siguran da će kompanija postati jedan od najvećih igrača na tržištu veštačke inteligencije. Njegova odluka bila je povezana i sa ličnom procenom da bi AI mogao ozbiljno da promeni tržište rada.

Pošto radi u tehnološkoj industriji, Li je nakon višemesečnog proučavanja novih tehnologija zaključio da bi veštačka inteligencija mogla da ugrozi njegovu profesionalnu budućnost.

„Ako veštačka inteligencija dostigne svoj potencijal, ostaćete bez posla“, rekao je Li, prenosi Forbes.

Njegova logika bila je da, ukoliko AI zaista ugrozi njegovu karijeru, barem može da poseduje udeo u kompaniji koja od razvoja te tehnologije ostvaruje korist.

Drugim rečima, pokušao je da se finansijski zaštiti od promena koje bi veštačka inteligencija mogla da donese njegovoj profesiji.

Foto: Shutterstock

Nije direktno vlasnik akcija Antropika

Iako se često govori o kupovini akcija privatnih kompanija, u ovom slučaju postoji važna razlika.

Li zapravo nema akcije Antropika koje su direktno registrovane na njegovo ime. Njegovo učešće ostvareno je posredno, preko investicionog fonda.

To znači da njegova zarada zavisi od vrednosti udela koji fond poseduje, ali i od njegovih pravila, troškova i naknada.

Prema pisanju Forbesa, do ulaganja nije došlo iz prvog pokušaja. Jedna ranija transakcija povezana sa Antropikom propala je pre nego što je završena, ali je Li iskoristio narednu priliku koju je organizovala platforma Clarity.

Deo akcija koje je platforma kupovala poticao je i sa aukcije organizovane tokom stečajnog postupka kripto-kompanije FTX.

Investiranje u privatne kompanije nosi ozbiljne rizike

Iako je Li ostvario izuzetno veliki rast vrednosti investicije, ovakav način ulaganja nije jednostavan niti garantuje zaradu.

Za razliku od akcija kompanija koje se svakodnevno kupuju i prodaju na berzi, udeli u privatnim kompanijama mogu biti znatno teži za prodaju.

Investitori takođe često nemaju pristup istom obimu finansijskih informacija kao akcionari kompanija koje su već javno listirane.

Li je priznao da mu nije bilo prijatno kada je trebalo da izdvoji veliki iznos novca za investiciju. U tekstu za Forbes upozorio je i da njegov slučaj ne treba posmatrati kao tipičan primer uspešnog ulaganja u privatne kompanije.

„Mislim da ćete se razočarati ako očekujete da je Antropik uobičajen primer“, poručio je.