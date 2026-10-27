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Stiv Džobs ostao je upamćen kao čovek koji je promenio način na koji koristimo računare, telefone i druge elektronske uređaje. Međutim, osnivač Epla imao je i neobične navike u privatnom životu, a jedna od njih odnosila se na automobile koje je vozio. Prema priči koja se godinama prenosila u tehnološkim i automobilskim krugovima, Džobs je na svakih šest meseci menjao automobil za gotovo identičan primerak.

Zašto je stalno menjao isti automobil?

Jedna od popularnih verzija priče tvrdila je da je Džobs bio toliko izbirljiv da nije želeo da vozi automobil čim bi se na njegovoj karoseriji pojavila ogrebotina. Ipak, prema objašnjenju koje je objavljeno 2011. godine, pravi razlog bio je mnogo neobičniji: želeo je da vozi bez registarskih tablica.

U to vreme Džobs je, prema dostupnim svedočenjima, koristio mogućnost da redovno menja vozilo pre isteka perioda u kojem je morao da postavi trajne registarske tablice. Umesto da zadrži isti automobil godinama, dogovarao je zamenu novim primerkom istog modela, čime je izbegavao da na vozilu ima tablice.

Foto: Porše

Kako je funkcionisala ova praksa?

Priču je 2011. godine za tehnološki portal ITWire preneo Džon Kalas, stručnjak za računarsku bezbednost koji je radio u Eplu. Prema njegovom objašnjenju, Džobs je imao dogovor sa lizing kompanijom da na svakih šest meseci zameni automobil drugim, gotovo identičnim vozilom.

Takav aranžman omogućavao mu je da stalno vozi automobil koji je još bio u okviru predviđenog roka. U pitanju nije bila samo kupovina novog vozila, već specifičan način korišćenja lizinga koji je odgovarao njegovoj želji da izbegne registarske tablice.

Ipak, važno je naglasiti da priča nije zasnovana na neposrednom svedočenju o svakom detalju dogovora. Kalas je potvrdio da je čuo za takvu praksu, ali nije tvrdio da je lično organizovao zamene automobila. Zbog toga pojedinosti treba posmatrati kao dobro poznato, ali delimično posredno preneto objašnjenje.

Od Poršea do Mercedesa

U ranijem periodu Džobs je vozio Porše 911 kabriolet, automobil koji je poznat po sportskim performansama i prepoznatljivom dizajnu. Njegova navika da menja vozila navodno je bila toliko dosledna da su novi primerci izgledali gotovo isto kao oni koje je prethodno koristio.

Kasnije je prešao na Mercedes-Benz SL55 AMG, luksuzni sportski automobil sa snažnim motorom i karakterističnim izgledom. Prema dostupnim izveštajima, nastavio je da koristi sličan princip zamene vozila, birajući isti model i boju umesto da svaki put prelazi na potpuno drugačiji automobil.

Ovakav izbor odgovarao je njegovom poznatom odnosu prema dizajnu, jednostavnosti i doslednosti. Ipak, nije moguće sa sigurnošću tvrditi da je upravo to bio njegov motiv za izbor automobila, niti da je svaka zamena bila obavljena isključivo zbog registarskih tablica.

Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia, Elder Ordonez / INSTAR Images / Profimedia

Priča o ćerki i automobilima

Neobična navika pojavljuje se i u memoarima „Small Fry“, koje je napisala njegova ćerka Lisa Brenan-Džobs. U knjizi opisuje kako je posmatrala očevu praksu menjanja automobila i verovala da bi razlog mogle biti ogrebotine na vozilima.

Prema njenom sećanju, pitala je oca da li bi mogla da dobije automobil kada završi sa njegovim korišćenjem. Njegov odgovor, kako ga je prenela u memoarima, bio je odlučno odbijanje. U istoj priči navodi se da je Džobs automobil poklanjao prodavcu Kregu Eliotu, koji je ostvario izuzetne rezultate u prodaji Mekintoš računara.

Ovaj detalj daje priči drugačiju dimenziju. Dok se zamena automobila često predstavlja kao primer neobičnog luksuza, porodično sećanje pokazuje i koliko su Džobsovi odnosi prema novcu i poklonima mogli biti drugačiji od očekivanja ljudi iz njegovog okruženja.

Zašto danas nije moguće jednostavno ponoviti ovaj trik?

Priča o Džobsovim automobilima često se opisuje kao korišćenje pravne praznine u kalifornijskim propisima. Međutim, takva praksa nije ostala nepromenjena. Kalifornija je uvela izmene koje su zatvorile mogućnost oslanjanja na ovakav sistem odlaganja postavljanja registarskih tablica na novim vozilima.

Na kraju, Džobsova navika ostaje zanimljiva anegdota o jednom od najpoznatijih ljudi iz sveta tehnologije. Ona pokazuje kako je čak i izbor automobila mogao da postane deo njegove prepoznatljive svakodnevice, ali i zašto je važno razlikovati dokumentovana sećanja od detalja koji su vremenom postali deo popularne priče.