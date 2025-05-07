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U jednom od svojih intervjua govorio je o filozofiji upravljanja zaposlenima i objasnio zašto izbegava da otpušta radnike koji ne ostvaruju očekivane rezultate. Umesto toga, kaže da veruje u njihov razvoj i da je spreman da ih podstiče da napreduju čak i kroz veoma zahtevne izazove.

- Kada otpustite nekoga, mnogi kažu: „Nije bila tvoja greška“ ili „Ja sam napravio pogrešan izbor“. Ja bih radije unapredio osobu nego odustao od nje. Ne volim da odustajem od ljudi jer mislim da mogu da se poboljšaju. Mnogi znaju da ću ih radije „mučiti“ dok ne postanu veliki nego odustati od njih – rekao je Huang.

Težak put do uspeha

Prvi čovek Nvidije smatra da se karakter i profesionalna snaga grade kroz izazove, a ne kroz lagodan put. Kao primer navodi sopstveni životni put, podsećajući da je pre nego što je postao direktor jedne od najvrednijih kompanija na svetu radio i poslove poput čišćenja toaleta.

Nvidia je prva kompanija koja je dostigla vrednost od četiri biliona dolara Foto: Shutterstock

- Nekada sam čistio toalete, a danas sam direktor kompanije. Znam da mnoge stvari mogu da se nauče, samo ako se ljudima pruži prilika - rekao je Huang.

Dodao je i da veruje kako najveći uspesi ne proizlaze isključivo iz talenta ili inteligencije.

- Veličina dolazi iz karaktera, a karakter se ne formira od pametnih ljudi. On se formira od ljudi koji su se mučili - poručio je.

Tempo rada

Prema izjavama zaposlenih i bivših radnika koje su se pojavljivale u medijima, tempo u kompaniji je često visok, naročito u timovima koji rade na razvoju čipova, softvera i AI infrastrukture. Mnogi zaposleni navode da se često radi oko 50–60 sati nedeljno u intenzivnim periodima.

Ko je Džensen Huang?

Huang je suosnivač i izvršni direktor kompanije Nvidia, koju je osnovao 1993. godine zajedno sa Krisom Malahovskim i Kertisom Prijemom. Pod njegovim vođstvom Nvidia je od proizvođača grafičkih kartica za video-igre izrasla u jednu od najuticajnijih tehnoloških kompanija na svetu, čiji čipovi pokreću razvoj veštačke inteligencije, autonomnih vozila, superračunara i naprednih data centara.

Foto: Shutterstock

Rođen je na Tajvanu, a kao dete se preselio u Sjedinjene Američke Države. Diplomirao je elektrotehniku na Univerzitetu Oregon, a master studije završio je na Univerzitetu Stenford. Poznat je po prepoznatljivoj crnoj kožnoj jakni, koja je postala njegov zaštitni znak na predstavljanjima novih proizvoda, zbog čega ga mnogi porede sa Stivom Džobsom po prepoznatljivom stilu javnih nastupa.