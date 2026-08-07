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Biznis Insajder je istražio dijete koje su praktikovali Stiv Džobs, Ilon Mask, Bil Gejts i Mark Zakerberg, zajedno sa njihovim filozofijama o ishrani.

Stiv Džobs: Samo voće

Stiv Džobs imao je trik za prepoznavanje pravih ljudi Foto: Shutterstock



Stiv Džobs bio je poznat po svojim ekstremnim dijetama. Tokom svog života, eksperimentisao je sa različitim režimima ishrane, uključujući voćnu dijetu koja je često uključivala samo jabuke, šljive i drugo voće. Verovao je da mu ova dijeta pomaže da ostane mentalno bistar i duhovno povezan sa svetom oko sebe. Džobs je često praktikovao post, što je dodatno pojačavalo njegovu posvećenost minimalističkom životnom stilu. Njegova prehrana, međutim, nije bila bez rizika – zbog rigoroznog načina ishrane, kasnije je imao problema sa zdravljem.

Ilon Mask: Štedi vreme

Foto: EPA/CAROLINE BREHMAN

Ilon Mask ima jedinstven pristup ishrani. On priznaje da često nema vremena za obroke zbog stresa i brzog tempa rada. Njegova ishrana često se sastoji od brze hrane i koktela, a on je poznat po tome što povremeno preskoči obroke. Mask praktikuje povremeni post, verujući da mu to pomaže da se fokusira na posao. Njegov cilj je da maksimalno iskoristi svoje vreme, a ne da ga troši na pripremu hrane. Iako njegov pristup može delovati neobično, Mask se oslanja na brze i jednostavne obroke kako bi održao energiju tokom napornih radnih dana.

On svakako ne robuje zdravoj ishrani, čak priznaje da je ove godine svakog jutra pojeo krofnu.

- Pre bih živeo kraće, ali uživao u hrani - rekao je jednom prilikom.

Bil Gejts: Odgovorno

Bil Gejts Foto: EPA/SARAH YENESEL

Bil Gejts, suosnivač Microsofta, ima uravnoteženiji pristup ishrani. Njegova dijeta uključuje mnogo voća, povrća i integralnih žitarica. Gejts je strastveni ljubitelj zdravih obroka i redovno se trudi da unese što više hranljivih sastojaka. Njegova ishrana često se bazira na biljnim namirnicama, a on veruje da je pravilna ishrana ključna za održavanje visokog nivoa energije i koncentracije. Gejts takođe često naglašava važnost raznolikosti u ishrani, kao i odgovornog pristupa prema hrani.

Mark Zakerberg; Poslužio kozu koju je sam usmrtio

Foto: Printscreen

Mark Zakerberg je poznat po svom eksperimentalnom pristupu ishrani. U jednom trenutku, postavio je izazov samom sebi da jede samo meso koje je lično ubio. Ova odluka nije bila samo o ishrani, već i o razumevanju procesa proizvodnje hrane i povezanosti sa prirodom. Zakerberg veruje da su ishrana i životna filozofija međusobno povezani. Osim što se fokusira na meso, često bira jednostavne obroke i zdrave grickalice kako bi se osigurao da ostane energičan i produktivan.

Zakerberg takođe uzgaja stoku na svom imanju na Havajima.

Jednom je ugostio Džeka Dorseja, jednog od osnivača Tvitera, i počastio ga kozom koju je ubio, rekao je Dorsej u intervjuu za Rolling Stone. Dorsej se seća da je koza bila poslužena hladna, pa je za večeru jeo salatu.

Dijete ovih tehnoloških magnata pokazuju različite pristupe ishrani, ali svi dele zajednički cilj: maksimalnu produktivnost i dobro zdravlje. Bez obzira na to da li se radi o rigoroznim dijetama, povremenom postu ili naglasku na zdravu ishranu, jasno je da ovi lideri razumeju važnost hrane u postizanju svojih ambicija.