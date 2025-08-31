Slušaj vest

Na platformi Quora, gde korisnici postavljaju najrazličitija pitanja, našlo se i ono o radnom vremenu Marka Zakerberga.

Li Bajron, koji je u Fejsbuku radio godinama, odgovorio je na pitanje koliko je vremena Zakerberg provodio u kancelariji.

- Sedeo sam blizu Marka u sedištu Fejsbuka, pa mogu da odgovorim iz prve ruke. Često je svakog jutra dolazio pre mene, i tu je bio skoro do uveče. Rekao bih da je provodio 9-10 sati u ofisu, 5 dana nedeljno - napisao je Bajron.

- Nekada, kada bismo imali posebno uzbudljive projekte, na kojima su ljudi volonterski radili i vikendom, dolazio je da ih obiđe i vidi kako napreduju.

Mark Zakerberg Foto: AP

Bivši zaposleni navodi da je Mark povremeno putovao, i nije bio u kompaniji, ali da je shvatio da je više sastanaka održavao u kompaniji, nego negde vani.

- Mogao bih da kažem da je bilo odlično iskustvo kada je tu sa nama, i imao je isti sto kao i svi ostali, sedeo je sa nama. Posao shvata ozbiljno, ali više je lider nego biznismen. On je taj koji je održavao kulturu kompanije kakva jeste - zaključio je on.

(Kurir.rs)