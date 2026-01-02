Slušaj vest

Džef Bezos ne voli da gleda PowerPoint prezentacije na sastancima, bez obzira na to koliko zanimljivih GIF-ova ili fontova koriste njegovi zaposleni.

Osnivač Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svetu zabranio je korišćenje PowerPointa na sastancima koje vode članovi uprave Amazona, pa su zaposleni morali da smisle alternativne načine za predstavljanje informacija.

Džef Bezos Foto: AP / John Locher

Bez PowerPointa, molim

Zabrana je uvedena 2004. godine, kada je Bezos poslao e-mail u kojem je poručio da, umesto PowerPoint prezentacija, želi da vidi "dobro strukturirani" tekst.

Prema knjizi Rama Čarana i Džulije Jang "The Amazon Management System", napisao je: "Dobro strukturiran tekst je ono što tražimo, a ne samo tekst. Ako neko napravi spisak tačaka u Wordu, to bi bilo loše kao PowerPoint."

Foto: IB Photography / Alamy / Alamy / Profimedia

"Razlog zašto je pisanje dobrog dopisa od četiri stranice teže od 'pisanja' PowerPointa od 20 stranica je taj što narativna struktura dobrog dopisa podstiče bolje razmišljanje i bolje razumevanje onoga što je važno. Prezentacije u stilu PowerPointa na neki način dopuštaju zataškavanje ideja i ignorišu međusobnu povezanost ideja", napisao je.

Zaposleni na sastanku moraju da ćute pola sata

Bezos je 2018. u pismu poslatom zaposlenima ponovo tvrdio da je "narativna struktura" dopisa učinkovitija od PowerPointa. Kako bi se osiguralo da svako zaista dobije dopis, svako ko učestvuje na sastanku mora da sedi u tišini oko 30 minuta kako bi ga pregledao. Nakon toga raspravljaju o onome što u njemu piše.

Džef Bezos Foto: Profimedia / Paul Ellis

Istraživanja potvrdila njegovu metodu

"Mnogo je bolji od obične PowerPoint prezentacije iz mnogo razloga", tvrdi Bezos. Inače, njegova metoda potkrepljena je nekim istraživanjima. Prema istraživanju iz 2020, 58 odsto zaposlenih u britanskim kancelarijama zaspalo je tokom prezentacije tokom 2019. godine, a ljudima je potrebno manje od šest minuta da ih uspava prezentacija.

Video: Bezos izneo crnu prognozu