Bil Gejts smatra da bi svako trebalo da pročita njegovu "omiljenu knjigu o veštačkoj inteligenciji", onu koja predviđa da će veštačka inteligencija promeniti većinu poslova u narednih pet godina.

Knjiga se zove "Nadolazeći talas: tehnologija, moć i najveća dilema dvadeset prvog veka". Objavljena je 2023. godine, a autor je pionir veštačke inteligencije Mustafa Sulejman, koji je suosnivač istraživačke laboratorije "DeepMind". Prodao ga je Guglu 2014. godine i sada je izvršni direktor Microsoft AI.

Bil Gejts preporučio je knjigu o veštačkoj inteligenciji Foto: EPA/SARAH YENESEL

"To je knjiga koju preporučujem više od bilo koje druge o veštačkoj inteligenciji – šefovima država, poslovnim liderima i svima koji pitaju – jer nudi nešto retko: jasan pogled na izvanredne prilike i istinske rizike koji su pred nama," napisao je Gejts u svom blogu.

U knjizi, Sulejman je predvideo da će brzi napredak u razvoju veštačke inteligencije potpuno promeniti način na koji funkcioniše skoro svaka industrija. On je citirao studiju konsultantske grupe McKinsey iz 2023. godine, u kojoj se procenjuje da će otprilike polovina svih „radnih aktivnosti“ postati automatizovana, počevši od 2030. godine.

Posledice veštačke inteligencije "biće veoma destabilizujuće za stotine miliona koji će, u najmanju ruku, morati da se ponovo osposobe i pređu na nove vrste posla", napisao je Sulejman. Više od 400 miliona globalnih radnika bi trebalo da pređe na nove poslove ili uloge, navodi McKinsey.

AI će pomoći zaposlenima da budu efikasniji – kao što to u nekim slučajevima već čini – ali samo u početku, napisao je Sulejman.

Kaže da knjiga ukazuje na rizike i prilike koje nosi AI Foto: Printscreen/Twitter

"Ove alatke će samo privremeno povećati ljudsku inteligenciju," napisao je on pa dodao: "Oni će nas neko vreme učiniti pametnijim i efikasnijim i otključati ogromne količine ekonomskog rasta, ali u osnovi zamenjuju radnu snagu," prenosi CNBC.

Kako se pripremiti za uticaj veštačke inteligencije na radnu snagu?

Od fizičke proizvodnje do "kognitivnog rada", revolucija veštačke inteligencije će zahvatiti u osnovi svaku industriju, napisao je Sulejman.

Na kraju će ostati „nekoliko oblasti“ u kojima ljudi mogu nadmašiti mašine, ali AI će brzo nadmašiti ljudske radnike u kancelarijskim zadacima kao što su administracija, korisnička služba i kreiranje sadržaja, kaže Sulejman.

Povećani doprinos će verovatno rezultirati dvema stvarnostima, napisao je on. Poslodavci će otvoriti milione novih radnih mesta kao odgovor na ekonomski rast. Ali neće sav taj posao ići na ljude, napominje Sulejman: Poslodavci će se i dalje odlučivati za „ultra-jeftine ekvivalente“ kad god je to moguće.

Neke pozicije su i biće teže za AI za repliciranje. To uključuje kvalifikovane zanate poput vodoinstalatera i električara, kao i poslove koji se u velikoj meri oslanjaju na društvene veštine, kritičko razmišljanje i kreativnost.

Neke pozicije su i biće teže za AI za repliciranje, piše u knjizi Foto: EPA/Olivier Hoslet

Ipak, skoro svi će morati da unaprede veštine – i nauče kako da ugrade ovu vrstu tehnologije u svoje trenutne poslove – pošto usluge veštačke inteligencije postaju sve zastupljenije u svakoj industriji u narednih nekoliko godina. Mnogi drugi će morati da pređu u potpuno nove karijere, napisao je Sulejman. Ta smena je već u toku. Istraživanje iz 2023. godine pokazalo je da 41% anketiranih američkih kompanija sprovodi planove za obuku zaposlenih za rad sa veštačkom inteligencijom.

Osnovne veštine veštačke inteligencije — poput brzog inženjeringa, mašinskog učenja i pismenosti podataka — ključni su faktor zapošljavanja za skoro 70% poslodavaca, prema istraživanju Slack Workforce Lab-a u martu 2024. godine.

Monumentalni izazov koji AI postavlja za radna mesta

Neki stručnjaci sugerišu da će ekonomske koristi od veštačke inteligencije stvoriti dovoljno novih radnih mesta da nadmaše one izgubljene. Veštačka inteligencija će stvoriti 78 miliona radnih mesta više nego što je eliminisala do 2030. godine, a budućnost rada će se vrteti oko saradnje između ljudi i mašina, predviđa se u Izveštaju o budućnosti poslova Svetskog ekonomskog foruma za 2025.

Ali čak se i AI optimisti slažu da će velike promene u načinu na koji ljudi rade verovatno dovesti do perioda dramatične tranzicije. Novi poslovi omogućeni napretkom veštačke inteligencije neće doći dovoljno brzo da spasu veliki deo globalne radne snage, predviđa Sulejman u svojoj knjizi.

AI će „eliminisati mnogo sadašnjih poslova, neke klase poslova će potpuno nestati“, rekao je izvršni direktor OpenAI Sem Altman u raspravi u maju 2024. sa predsednicom MIT-a Sali Kornblut.

„Revolucionarni tretmani“, „inovativna rešenja“ i druge prednosti

I Sulejman i Gejts su generalno optimisti u pogledu potencijala veštačke inteligencije da promeni živote ljudi nabolje.

Bil Gejts istakao je razloge zbog kojih mu je ova knjiga omiljena Foto: Profimedia / Qin Lang

Ako se radnici i lideri pripreme za velike promene, svi bi trebalo da budu u mogućnosti da uživaju u prednostima „naprednih tretmana za smrtonosne bolesti, inovativnih rešenja za klimatske promene i visokokvalitetnog obrazovanja za sve“, napisao je Gejts.

Da bi postigli taj najbolji scenario, ljudi treba da prihvate veštačku inteligenciju tako što će naučiti da rade sa novim tehnologijama koje se primenjuju u svom svakodnevnom životu i karijeri, tvrdi Sulejman.

"Ovo je monumentalan izazov čiji će ishod, bez preterivanja, odrediti kvalitet i prirodu svakodnevnog života u ovom veku i kasnije," napisao je Sulejman, prenosi Nova.

