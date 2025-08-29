Slušaj vest

Ilon Mask je najbogatiji čovek na svetu, sudeći prema Forbsovoj listi. Naime, sa procenjenom neto vrednošću od 436 milijardi dolara na dan 22. januara 2025, prema Blumbergovom indeksu milijardera, i 426 milijardi dolara prema Forbsu, prvenstveno iz njegovih vlasničkih udela u Tesla, Inc. i SpaceKs on je suvereni nosilac prvog mesta. Podrška Donaldu Trampu u kampanji vinula ga je u zvezde nakon što je on osvojio novi predsednički mandat. Međutim, dok niže poslovne uspehe, u ljubavi je tokom života imao znatno manje sreće. Što mnoge i ne čudi.

ilon Mask sa decom:

1/7 Vidi galeriju Ilon Mask ima 11 dece Foto: NEMO / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Clint Brewer / SplashNews.com / Splash / Profimedia, GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Ovaj bogataš iza sebe ima dva braka i dvanaestoro dece. Ponovo je podstakao radoznalost javnosti za njegov ljubavni život nakon što se na Trampovoj inauguraciji pojavio zajedno sa Šivonom Zilisom. Ona je izvršni direktor u njegovoj kompaniji ali i majka njegovo troje dece. Mask (53) je viđen je kako se druži sa poznatim učesnicima poput Džefa Bezosa i njegove verenice Loren Sančez, kao i Ivanke Tramp i Džareda Kušnera. Dok je skup trebalo da se proslavi inauguracija predsednika Donalda Trampa, veliki deo pažnje preusmeren je na Maska i Zilis, o čijoj vezi se dugo nagađalo. Njena veza sa Maskom, i profesionalna i lična, bila je izvor intrige. Za sada nema potvrde o tome da su obnovili ljubav.

Mask i Šivon Foto: Profimedia

Dok se ne razreši ova ljubavna dilema, podsetimo se i drugih Maskovih žena.

Žastin Mask

Prva supruga Ilona Maska, Žastin Mask (prethodno Žastin Vilson), poznata je kanadska književnica. Ona i Ilon su upoznali na studijama u Ontariju, a venčali su se nakon nekoliko godina zabavljanja, 2000. godine. Na venčanju joj je, kako ona piše, Ilon kazao: "U ovom braku, ja sam alfa."

Nisam na to obratila pažnju, ali kasnije sam shvatila da je on bio ozbiljan", dodaje. Njihov brak bio je turbulentan, ali su zajedno prebrodili brojne izazove, uključujući smrt prvog sina, Nevade Aleksandra, koji je preminuo sa samo deset nedelja.

Šastin i Masl Foto: Profimedia, AP Kevin Lamarque

Nakon toga, par je dobio blizance, a zatim i trojke, ali brak se raspao 2008. godine. Žastin je kasnije govorila o njihovom braku u blogovima i intervjuima, opisujući kako je Mask bio posvećen poslu, često na račun porodičnog života. Ipak, uspeli su da uspostave prijateljski odnos zbog dece, a Žastin je nastavila karijeru.

Talula Rajli

Odmah nakon razvoda, Ilon je ubrzo upoznao britansku glumicu Talulu Rajli, koja je postala njegova druga supruga. Njihova veza je bila poznata po brojnim prekidima i pomirenjima, što je često izazivalo medijsku pažnju. Verili su se nakon samo dve nedelje poznanstva, a onda i venčali 2010. godine. Razvod je usledio dve godine kasnije, ali i novi brak 2013. godine.

Talula i Mask u doba ljubavi Foto: AP

Trajao je do 2016. godine, a Talula je kasnije opisivala Ilona kao nekoga ko je "prepun energije i strasti prema poslu." Iako njihov brak nije trajao, ostali su u dobrim odnosima, a Talula je nastavila svoju glumačku karijeru.

Amber Herd

Posle burnih brakova, Ilon Mask je 2017. godine ušao u vezu sa glumicom Amber Herd, poznatom po ulogama u holivudskim filmovima i turbulentnom braku sa glumcem Džonijem Depom. Veza Maska i Herd bila je kratka, ali intenzivna, a par su često viđali u Los Anđelesu i Australiji, gde je Amber snimala film.

Amber i Mask Foto: Instagram/amberheard

Iako su se brzo zbližili, njihova veza se raspala već iste godine, uz obrazloženje da oboje imaju previše profesionalnih obaveza. Mask je kasnije govorio o svojoj vezi sa Amber i priznao da mu je njihov raskid bio bolan.

Grajmz

Kanađanka Kler Eliz Buše, poznata pod umetničkim imenom Grajmz, bila je sledeća ljubav Ilona Maska. Muzičarka je počela da se zabavlja s njim 2018. godine, a u maju 2020. godine dobili sina po imenu X Æ A-12, što je izazvalo veliko interesovanje javnosti i komentare na društvenim mrežama.

Foto: Shutterstock, Profimedia

Njihova veza je prolazila kroz razne izazove, pa je bilo i perioda kad su kao "najbolji prijatelji" živeli odvojeno. Uz pomoć surogat majke, dobili su još jedno dete 2021. godine, a onda najavili "poluraskid". U septembru 2013. godine iznenada je objavljeno da su dobili još jedno dete.

Nataša Baset

Posle "poluraskida" sa Kler, Mask je kratko vreme bio u vezi s australijskom glumicom Natašom Baset. Njihova veza postala je poznata 2022. godine kada su fotografisani zajedno, a nagađanja su potrajala nekoliko meseci.

Baset je poznata po ulogama u filmovima kao što su "Pozdravljamo te, Cezare" i biografskom filmu "Elvis", u kojem tumači ulogu jedne od partnerki Elvisa Prislija. Iako nije mnogo poznato o njihovoj vezi, mnogi su smatrali da Mask pokušava da pronađe stabilnost i privatnost sa Baset, nakon burnih i javnih veza koje je imao ranije. Međutim, veza nije dugo trajala i Mask se ubrzo okrenuo poslovnim obavezama, dok je Baset nastavila svoju glumačku karijeru.