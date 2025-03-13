Mask jednim tvitom posvađao Srbe i Hrvate na X mreži: Rečenica koja je zapalila fitilj (FOTO)
Naravno, autor je uvek pomalo kontroverzni Ilon Mask. On je jednom prilikom, komentarišući prodaju Teslinih automobila u Hrvatskoj, napisao da je Nikola Tesla rođen upravo tamo, od srpskih roditelja.
To je izazvalo pravu lavinu komentara, ali i oduševljenje Srba na X-u. Preko 13.000 lajkova je dobio ovaj post vlasnika Tesle.
Dok su Hrvati bili razočarani ovim tvitom, neki Srbi su pisali da je Tesla rođen u Austro-Ugarskoj.
Nikola Tesla je rođen 10. jula 1856. godine u Smiljanu, kao dete lokalnog sveštenika Srpske pravoslavne crkve Milutina Tesle i njegove žene Đuke, na području vojne granice tadašnje Austrije, danas Republike Hrvatske.
Školovao se u Gospiću, Karlovcu, Gracu i Pragu. U periodu od 1881. do 1882. godine radi u Budimpešti u Centralnom telegrafskom uredu i upravo tu započinje svoj veliki pronalazački period - usavršava aparat za pojačanje glasa kod telefona.
Sredinom 1882. godine odlazi u Pariz, a u Sjedinjene Američke Države stiže 1884. godine, gde počinje da radi u Edisonovoj kompaniji.
1891. godine dobio je SAD državljanstvo, a godinu dana kasnije prvi i jedini put je bio u poseti Beogradu, stoji na sajtu muzeja Nikole Tesle, koji daje detaljan opis njegovog života i otkrića.