Slušaj vest

Naravno, autor je uvek pomalo kontroverzni Ilon Mask. On je jednom prilikom, komentarišući prodaju Teslinih automobila u Hrvatskoj, napisao da je Nikola Tesla rođen upravo tamo, od srpskih roditelja.

To je izazvalo pravu lavinu komentara, ali i oduševljenje Srba na X-u. Preko 13.000 lajkova je dobio ovaj post vlasnika Tesle.

Dok su Hrvati bili razočarani ovim tvitom, neki Srbi su pisali da je Tesla rođen u Austro-Ugarskoj.

Nikola Tesla
Foto: Bill Waterson / Alamy / Alamy / Profimedia

Nikola Tesla je rođen 10. jula 1856. godine u Smiljanu, kao dete lokalnog sveštenika Srpske pravoslavne crkve Milutina Tesle i njegove žene Đuke, na području vojne granice tadašnje Austrije, danas Republike Hrvatske.

Školovao se u Gospiću, Karlovcu, Gracu i Pragu. U periodu od 1881. do 1882. godine radi u Budimpešti u Centralnom telegrafskom uredu i upravo tu započinje svoj veliki pronalazački period - usavršava aparat za pojačanje glasa kod telefona.

Sredinom 1882. godine odlazi u Pariz, a u Sjedinjene Američke Države stiže 1884. godine, gde počinje da radi u Edisonovoj kompaniji.

1891. godine dobio je SAD državljanstvo, a godinu dana kasnije prvi i jedini put je bio u poseti Beogradu, stoji na sajtu muzeja Nikole Tesle, koji daje detaljan opis njegovog života i otkrića.

Ne propustiteVestiTeške optužbe na račun milijardera: "Mask laže o napadima hakera na X platformu?"
shutterstock_2336798021.jpg
VestiIlon Mask pesimista: Veštačka Inteligencija na granici, jedna stvar koči dalji razvoj
Ilon Mask.jpg
PlanetaMASK OPTUŽIO UKRAJINCE DA STOJE IZA UDARA NA NJEGOV X! Za "masovni sajber napad" kaže da je izveden korišćenjem "brojnih resursa" (FOTO)
elon musk.jpg