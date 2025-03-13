Slušaj vest

Naravno, autor je uvek pomalo kontroverzni Ilon Mask. On je jednom prilikom, komentarišući prodaju Teslinih automobila u Hrvatskoj, napisao da je Nikola Tesla rođen upravo tamo, od srpskih roditelja.

To je izazvalo pravu lavinu komentara, ali i oduševljenje Srba na X-u. Preko 13.000 lajkova je dobio ovaj post vlasnika Tesle.

Dok su Hrvati bili razočarani ovim tvitom, neki Srbi su pisali da je Tesla rođen u Austro-Ugarskoj.

Foto: Bill Waterson / Alamy / Alamy / Profimedia

Nikola Tesla je rođen 10. jula 1856. godine u Smiljanu, kao dete lokalnog sveštenika Srpske pravoslavne crkve Milutina Tesle i njegove žene Đuke, na području vojne granice tadašnje Austrije, danas Republike Hrvatske.

Školovao se u Gospiću, Karlovcu, Gracu i Pragu. U periodu od 1881. do 1882. godine radi u Budimpešti u Centralnom telegrafskom uredu i upravo tu započinje svoj veliki pronalazački period - usavršava aparat za pojačanje glasa kod telefona.

Sredinom 1882. godine odlazi u Pariz, a u Sjedinjene Američke Države stiže 1884. godine, gde počinje da radi u Edisonovoj kompaniji.