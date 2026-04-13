Sve je počelo kada je Mask, komentarišući prodaju Teslinih automobila u Hrvatskoj, napisao da je Nikola Tesla rođen u Hrvatskoj, od srpskih roditelja.

Ta kratka poruka bila je dovoljna da izazove hiljade reakcija. Dok su jedni ovaj stav dočekali sa odobravanjem, drugi su ga osporavali, pa se rasprava brzo pretvorila u regionalni okršaj u komentarima.

Mreže se usijale za nekoliko sati

Objava je prikupila desetine hiljada interakcija, a posebno su se isticali komentari iz regiona.

Jedni su slavili Maskovu izjavu kao potvrdu svog stava, dok su drugi ukazivali na istorijski kontekst i različita tumačenja Teslinog porekla.

U raspravu su se uključili i korisnici koji su podsećali da je Tesla rođen u vreme kada je to područje bilo deo Austro-Ugarske.

Suma sumarum, ova izjava Elona Maska naišla je na oduševljenje Srba na X-u, sa preko 13.000 lajkova, dok su Hrvati bili razočarani ovim tvitom.

Ko je zapravo bio Nikola Tesla





Foto: Bill Waterson / Alamy / Alamy / Profimedia

Nikola Tesla je rođen 10. jula 1856. godine u Smiljanu, kao dete lokalnog sveštenika Srpske pravoslavne crkve Milutina Tesle i njegove žene Đuke, na području vojne granice tadašnje Austrije, danas Republike Hrvatske.

Školovao se u Gospiću, Karlovcu, Gracu i Pragu. U periodu od 1881. do 1882. godine radi u Budimpešti u Centralnom telegrafskom uredu i upravo tu započinje svoj veliki pronalazački period - usavršava aparat za pojačanje glasa kod telefona.

Sredinom 1882. godine odlazi u Pariz, a u Sjedinjene Američke Države stiže 1884. godine, gde počinje da radi u Edisonovoj kompaniji.

1891. godine dobio je SAD državljanstvo, a godinu dana kasnije prvi i jedini put je bio u poseti Beogradu, stoji na sajtu muzeja Nikole Tesle, koji daje detaljan opis njegovog života i otkrića.