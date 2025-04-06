Slušaj vest

Ejmit Keli, osnivač organizacije "For Working Parents", izdao je upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje deca, posebno pripadnici generacije Z, koriste za prenošenje zabrinjavajućih poruka.

"Internet može da bude vrlo opasan za našu decu", napisao je Keli na Instagramu.

"Ovaj problem je preveliki da bismo ga ignorisali. Serija 'Adolescencija' dovela je emotikone u centar pažnje", dodao je. U toj seriji tinejdžer je koristio emotikone sa skrivenim značenjem.

Foto: Profimedia

Tablica značenja određenih emotikona proširila se internetom

Prema Kelijevom "periodnom sistemu emodžija", postoje dvostruka značenja naizgled nevinih emotikona koje bi tinejdžeri mogli da koriste za slanje tajnih poruka. Kokain se opisuje pahuljicom, Sneškom Belićem ili crnom kuglom s brojem 8 (❄,☃️,). Kada mladi pišu o marihuani, koriste emotikone stabla, lista ili grane

MDMA (droga) je predstavljena tabletom , ketamin konjskom glavom , a pečurke emotikonom crvene gljive .

Kad su u pitanju 18+ značenja, požuda se simbolizuje emotikonom plamena, znojenja ili đavola , dok je oralni seks predstavljen simbolima mozga ili jezika . Određene genitalije, u zavisnosti od pola, označene su patlidžanima, viršlama, trešnjama ili breskvama . Analni seks označava se emotikonom krofne.

Neka značenja je čak i lagano iščitati. Emotikoni pištolja ili noža simbolizuju oružje, a smajlić s x-ovima preko očiju predstavlja smrt ili ubistvo. Ostatak značenja emotikona možete videti u tabeli koju je Keli objavio.

Upozorenje roditeljima da se edukuju o emotikonima

Kelijeva tablica postala je viralna i usvojile su je lokalne škole i policijske snage u Ujedinjenom Kraljevstvu, prema The Telegraph-u, a jedan koledž pozvao je ljude da se edukuju o "mračnim emotikonima" koje bi svaki roditelj trebalo da zna.

"Tablica koju sam izradio daleko je od iscrpnog spiska. Mnogo mladih ljudi uključeno je u seksualna ponašanja, drogu i nasilje, koja mogu da se sakriju od roditelja korišćenjem emotikona i akronima. Emotikoni i akronimi se menjaju, pa roditelji moraju da nastave da istražuju i postavljaju prava pitanja. Moramo da normalizujemo razgovore o online svetu s našom decom", rekao je Keli za The Telegraph.

Foto: Ashish kamble / Alamy / Profimedia

Na šta je upozorila serija "Adolescencija"?

Mračni delovi interneta imaju svoj sleng i šifre koje se menjaju svakih nekoliko godina ili meseci, a služe istoj svrsi kao i u svakoj drugoj kriminalnoj ili barem nepoželjnoj aktivnosti - da se ne otkrije na vreme šta je skrivena poruka.

Serija "Adolescencija" jako je odjeknula među gledaocima. Onima koji nisu gledali nećemo kvariti previše, ali radi se o 13-godišnjem dečaku koji završi u policiji zbog ubistva devojčice u školi.

U seriji tokom istrage o tome zašto je dečak ubio svoju drugaricu iz razreda detektivi moraju da dešifruju šta zapravo znače internet izrazi i emodžiji, naročito u "incel" svetu, u koji je Džejmi upao.

Bonus video: