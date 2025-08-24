Slušaj vest

Fibi Gejts (22) je otkrila da njen otac, suosnivač Majkrosofta Bil Gejts (69), ima Aspergerov sindrom. Ona je nehotice to spomenula tokom gostovanja u popularnom podkastu "Call Her Daddy", koji vodi Aleks Kuper.

Dok je pričala o tome kako je dovoditi momke kući jednom od najpoznatijih očeva na svetu, Fibi je uzgred pomenula zdravstveno stanje svog oca.

„Moj tata je prilično društveno nespretan. On je rekao da ima, znate, Aspergerov sindrom“, rekla je ležerno tokom gostovanja u podkastu. Inače, isti sindrom ima i osnivač kompanije "Tesla", Ilon Mask.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije Fibi i Bila Gejsta:

Fibi Gejts i Bil Gejts

Ova usputna izjava odmah je izazvala pažnju, s obzirom na to da Bil Gejts nikada ranije nije javno potvrdio takvu dijagnozu. Iako je ranije govorio da se prepoznaje u osobinama iz autističnog spektra, otkriće njegove ćerke je prvi put da je neko iz porodice direktno naveo njegovu konkretnu dijagnozu.

„Dovesti momka kući je zastrašujuće za njega. A meni je to nekako urnebesno“, nastavila je Fibi, prisećajući se kako je njen otac jednom vozio nju i dečka na školski ples dok su u tišini slušali NPR — što je nazvala „toliko neprijatnim, ali i toliko smešnim.“

Slušaoci su brzo reagovali na ovu izjavu, koja je ubrzo postala viralna na društvenim mrežama, izazivajući raspravu o tome da li je Fibi nenamerno otkrila osetljive medicinske informacije o svom ocu.

„Nije baš iznenađujuće“, napisao je jedan korisnik mreže X.

„Deluje kao da ovde ima dosta samodijagnostikovanja. Biti tvrdoglav, fokusiran, veoma inteligentan ne znači nužno da ste 'na spektru',“ napisao je drugi.

U galeriji pogledajte fotografije Bila Gejtsa:

Bil Gejts

Milijarder Bil Gejts se do sada nije javno oglasio povodom ove izjave.

Međutim, u svojim memoarima iz 2023. godine pod nazivom Source Code, Gejts je napisao da bi, da je odrastao u današnje vreme, verovatno imao dijagnozu nekog oblika autizma.

U knjizi je opisao kako se kao dete mučio sa socijalnim interakcijama i kako je često bio opsednut određenim interesovanjima - klasične karakteristike Aspergerovog sindroma, koji se danas smatra delom šireg autističnog spektra.

„Bio sam dete koje se hiperkoncentrisalo. Toliko bih se udubio u ono što radim da bih zaboravio da jedem,“ napisao je Gejts.

„Verovatno bih danas dobio dijagnozu i to nije loša stvar — to je deo onoga što jesam.“

U intervjuu za Axios iz februara, Gejts je dodatno govorio o tome kako je još kao dete znao da se razlikuje od svojih vršnjaka.

Fibi Gejts Foto: Zach Hilty/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Uvek sam znao da sam drugačiji, na načine koji su zbunjivali ljude — moj nivo energije, intenzitet, i to što bih se jednostavno povukao i učio o stvarima. To je zbunjujuće kad si dete, kad shvatiš da si drugačiji, ili da ljudi reaguju na tebe na određene načine, ili kad ti socijalne veštine nisu baš razvijene — prosto pogrešno tumačiš situacije.“

„Definitivno mislim da su moji roditelji, iako možda nesvesno jer tada nije postojala dijagnoza, načinom na koji su objašnjavali stvari i podsticali me da se družim, zaista puno pomogli.“

U poslednjim godinama, sve više javnih ličnosti — uključujući Ilona Maska — otvoreno priznaje da imaju neki oblik auzizma.

(Kurir.rs/ Daily Mail)

