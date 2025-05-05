Slušaj vest

Zakerberg se prisetio vremena kada su druge programerske kuće masovno razvijale aplikacije i igre za Facebook, a među njima se posebno istakao FarmVille, koji je postao veliki hit i značajan izvor prihoda za kompaniju. Međutim, rast uticaja mobilnih uređaja i stroga pravila Apple-ove prodavnice aplikacija (App Store), značajno su narušili Facebook-ove ambicije.

„Apple je tada zabranio da Facebook funkcioniše kao ‘platforma unutar platforme’ na iOS uređajima, što je dovelo do kraja FarmVille ere. Bio je to ozbiljan udarac za nas, jer su igre tada činile čak 20% našeg poslovanja i predstavljale ogroman potencijal za razvoj,“ rekao je Zakerberg.

On je takođe priznao da je i sama Meta (nekadašnji Facebook) svojim odlukama iz ranih 2010-ih, kao što su ukidanje određenih API funkcija i zatvaranje sistema radi bolje zaštite privatnosti korisnika, takođe delimično doprinela urušavanju tog ekosistema.

Ipak, Zakerberg je jasno poručio da frustracije prema Apple-u traju godinama i da su dodatno pogoršane novim pravilima o privatnosti i transparentnosti praćenja aplikacija, što je direktno ugrozilo prihode Mete od oglašavanja.