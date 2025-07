Durov, kao i Mask, je pronatalista, što znači da snažno zagovara rađanje više dece kako bi se naselila planeta. Iako Durov kaže da "nikada nije bio u braku i da više voli da živi sam", on je u julu prošle godine izjavio da ima "preko 100 biološke dece." U objavi na Telegramu, milijarder je rekao da ga je pre više od 15 godina jedan prijatelj zamolio da donira semenu tečnost kako da bi on i njegova supruga mogli da dobiju dete, te da je od tada " pomogao više od sto parova u 12 zemalja da dobiju decu " i da "najmanje jedna klinika za vantelesnu oplodnju i dalje ima njegovu zamrznutu spermu, dostupnu anonimnim porodicama koje žele da imaju decu.“

Durov je, kao i njegov stariji brat Nikolaj, bio matematički genije . U jednom od svojih retkih intervjua, u razgovoru sa Takerom Karlsonom 2024. godine, Durov je rekao da su on i Nikolaj osvojili više zlatnih medalja na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi i da su više puta bili prikazivani na italijanskoj televiziji kako rešavaju kubne jednačine uživo.

Kada se njegova porodica vratila u Rusiju nakon raspada SSSR-a, poneli su jedan vredan poklon iz Italije: IBM lični računar. Durov je rekao Karlsonu da su zahvaljujući tome bili "jedna od retkih porodica u Rusiji koje su mogle same da nauče programiranje."

Njihova mreža, VKontakte (poznata i kao VK), pokrenuta je u septembru iste godine, a već posle osam meseci imala je milion korisnika . Nešto manje od godinu dana kasnije, broj korisnika je dostigao 10 miliona. Do decembra 2008. godine, Durov je bio direktor najpopularnije društvene mreže u Rusiji.

Durov je bio izvršni direktor VK-a sve do 21. aprila 2014. godine. Samo tri nedelje nakon prvoaprilske šale da je podneo ostavku kompanija ga je smenila sa funkcije.

- Zanimljivo je da akcionari nisu imali hrabrosti da to urade direktno i za svoju misterioznu smenu sam saznao iz medija - napisao je Durov na VK-u istog dana.

Dok je još bio na čelu VK-a, Durov je imao nekoliko sukoba sa vlastima . Zato su on i njegov brat Nikolaj 2013. godine odlučili da lansiraju aplikaciju za razmenu poruka zasnovanu na end-to-end enkripciji, kako bi privatna komunikacija bila zaštićena od vladinog nadzora. Telegram je lansiran u avgustu te godine, prvo za iPhone, a zatim i za Android uređaje.

Nakon što je napustio Rusiju, The New York Times je objavio da se Durov kreće od države do države svakih nekoliko nedelja sa malom ekipom programera - jednog dana je u Parizu, drugog u Singapuru. Na kraju, Durov je 2014. godine sa timom otvorio kancelariju u Berlinu, a 2017. je premestio sedište kompanije u Dubai.