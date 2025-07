Strastveni obožavalac Džimija Hendriksa još od trenutka kada ga je prvi put video uživo 1969. godine, Pol Alen je svirao ritam gitaru u sastavu iz Sijetla pod imenom "Grown Men" , a bend je izdao svoj prvi CD u proleće 2000. godine. Godine 2013. Alen je sa svojim drugim bendom, "The Underthinkers", objavio još jedan album pod nazivom "Everywhere at Once" u izdanju Sony-ja.

Među hvaljenim filmovima i serijama koje je producirala "Vulcan Productions" nalaze se: "Girl Rising" (2013), "This Emotional Life" (2010), "Judgment Day: Intelligent Design on Trial" (2007), "Rx for Survival: A Global Health Challenge" (2005), "No Direction Home: Bob Dylan" (2005), "Strange Days on Planet Earth" (2005), "Black Sky: The Race For Space" i "Black Sky: Winning the X Prize" (2004), "Lightning in a Bottle" (2004), "The Blues" (2003), "Evolution" (2001).