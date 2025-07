Foto: AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Image Press / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kimbal Mask Foto: AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Image Press / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Ta strast prema kuvanju navela ga je da pokrene dva biznisa u oblasti hrane. The Kitchen, restoran iz Bouldera sa konceptom „od njive do trpeze“ koji je prvi put otvoren 2004. godine, proširio se na još tri lokacije. Dobio je pozitivne ocene kritičara i posetilaca. Potom je 2016. osnovao Square Roots, kompaniju za urbanu poljoprivredu koja uzgaja povrće u kontejnerima, i prikupio 90 miliona dolara od 2017. do 2022. godine.

Od 2005. do 2008. Kimbal je vodio blog koji je pratio napredak SpaceX-a. A navodno je povremeno kuvao i obroke za tim. „Nije imao operativnu ulogu iz dana u dan”, kaže jedan od ranih zaposlenih. Ipak, Kimbal je bio naveden kao korporativni zvaničnik u dokumentima SEC-a od 2009. do 2022. Obično su korporativni zvaničnici članovi najvišeg menadžmenta kompanije.

Kroz sve to, Kimbal je i dalje gajio svoju pravu strast – The Kitchen. Osnovao je 2010. neprofitnu organizaciju The Kitchen Community (kasnije preimenovanu u Big Green) kako bi povezao decu sa zdravom hranom. The Kitchen je otvorio drugi restoran u Denveru 2012, zatim treći u Čikagu 2014. Prošlog novembra proširio se i na Ostin. „Imao sam stvarno sjajno iskustvo sa Kimbalom. Mnogo sam naučio”, kaže Čapin Reb, glavni menadžer The Kitchen-a od 2020. do početka ove godine. „Bio je prilično uključen. Razgovarali smo nedeljno”, piše Forbes.