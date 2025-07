Tajne koje dele svetom - bez vašeg znanja

Cena koju plaćaju ljudi koje ne vidite

Nema srca, nema duše, nema odgovornosti

Najveća zabluda, tvrdi profesor, jeste antropomorfizacija alata poput ChatGPT-a. „To nije vaš prijatelj. To je algoritam. Nikada nije osetio bol, strah, ljubav ili sram. On ne zna kako je to biti čovek. On zna kako da vas ubedi da zna.“