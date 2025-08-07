Slušaj vest

Mali simboli sa velikim značenjem osvojili su svet digitalne komunikacije. Od devedesetih do danas, emodži su postali univerzalni jezik koji svi razumeju, bez obzira na godine ili kulturu. Oni nisu samo „slatke ikone“ - oni prenose emocije, ton i čak humor koji bi inače nestao u običnom tekstu.

Svaki , ili simbol nosi deo naše svakodnevne interakcije, od prijateljskih poruka do profesionalnih mejlova. Jednom su čak krasili ekonomski izveštaj Bele kuće, a „“ je 2015. proglašen rečju godine po izboru Oxford Dictionaries.

Foto: Profimedia

Od Japana do svetske scene

Emodži su rođeni u Japanu krajem devedesetih, kada su mobilni telefoni prvi put omogućili male vizuelne ikone u porukama. Brzo su postali globalni fenomen, jer su ljudima omogućili da prenesu osećanja bez reči.

Unicode konzorcijum od 1995. godine prati i standardizuje sve emodži, kako bi značenje ostalo isto na različitim platformama, iako ilustracije variraju. Prvih 76 emodžija prilagodili su upravo oni, a od 2010. njihova eksplozija je dodala više od 1.000 novih simbola odjednom.

Foto: Shutterstock

Emocije u svakom detalju

Emodži nisu statični - oni su dinamični izraz naše svakodnevnice. Uvedeni su tipovi kože, novi likovi i simboli pop kulture, kao što su srce koje formiraju dlanovi ili smajli koji se topi od sreće. Ovi mali znakovi omogućavaju da svaka poruka bude bogatija i emotivnija.

Do 2017. godine broj emodžija prešao je 2.500, uključujući i zastave država, dok je od 2019. broj narastao na preko 3.000. Iako tempo dodavanja novih simbola opada, kreativci i dalje pronalaze načine da nas iznenade - čak i sa simbolima kao što su balerina ili jednorog.

Foto: Shutterstock

Trendovi i novi simboli

Poslednjih godina broj novih emodžija usporava, ali njihova raznolikost raste. 2025. godine dodato je samo osam novih simbola, dok se stari prilagođavaju boji kože, polu i seksualnoj orijentaciji.

Među novitetima su praziluk , lopata i zastava Sark ostrva . Za 2026. predloženi su emodži poput jetija , klizišta ️ i balerine , takođe možete koristiti i šargarepu ili patlidžan , što pokazuje da i dalje postoji prostor za kreativnost, čak i u svetu koji deluje da je sve viđeno.

Foto: Shutterstock

Srbija i omiljeni simboli

Kod nas, emodži nisu samo zabava - oni su način da prenesemo emocije i humor u svakodnevnim razgovorima. Najpopularniji u Srbiji su podignuti palac, ❤️ crveno srce i smeška sa srcima. Humor drže i , dok su i savršeni za suptilne reakcije.

Rakuten Viber je otkrio da su korisnici u mesec dana koristili podignuti palac neverovatnih dva i po miliona puta. Ljubav, humor i svakodnevni izrazi sada su uvek na dohvat ruke, u obliku šarenih, malih ikonica koje govore više od hiljadu reči.