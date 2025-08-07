Slušaj vest

Nakon odlaska sa čela kompanije X, Linda Jakarino pravi iznenađujući ali strateški potez, ulaskom u sektor digitalnog zdravstva. Postaje generalna direktorka startapa eMed Population Health, firme fokusirane na veštačku inteligenciju i terapije bazirane na GLP-1 lekovima, koji se koriste za regulaciju težine i lečenje dijabetesa tipa 2.

Nekada u središtu tehnološke oluje na platformi koju je vodila zajedno sa Ilonom Maskom, sada se okreće oblasti koja doživljava eksplozivan rast i sve više privlači kapital, ali i pažnju svetskih lidera. Jakarino ulazi u ovu priču ne kao medicinski stručnjak, već kao neko ko zna kako se pravi industrijska promena.

Foto: Shutterstock

Gradi novo "carstvo" u zdravstvu

Jakarino je godinama bila centralna figura u NBCUniversal-u, gde je izgradila jednu od najuticajnijih oglašivačkih mreža na svetu. Zatim je prešla u X, gde je, uprkos krizama i kontroverzama, uspela da stabilizuje poslovanje i vrati poverenje ključnih oglašivača.

Ono što joj sada daje prednost u novom sektoru nije medicinska ekspertiza, već veština da vodi i pregovara. eMed je u saopštenju istakao da upravo ta sposobnost, kao i njen status u tehnološkom svetu, donose kompaniji potrebnu prepoznatljivost i kredibilitet u očima investitora i partnera.

Foto: printscreen YT, D.M.

Od pandemijskih testova do personalizovane medicine

eMed nije nov igrač, ali ulazi u novu fazu. Kompanija je poznata po tome što je tokom pandemije razvila platformu za kućno testiranje na COVID-19, olakšavajući korisnicima proces dijagnostike i komunikacije sa zdravstvenim radnicima.

Sada fokus pomera na GLP-1 lekove, koji su u fokusu savremene borbe protiv gojaznosti i dijabetesa. Platforma ne nudi samo pristup terapiji, već i digitalnu podršku, praćenje rezultata i prilagođene savete, koristeći snagu veštačke inteligencije da pomogne korisnicima u postizanju zdravstvenih ciljeva.

Foto: printscreen YT, D.M.

Spoj veštačke inteligencije i zdravlja

Dok globalno tržište digitalnog zdravlja dostiže nove visine, kompanije koje integrišu tehnologiju i medicinu postaju najvredniji igrači. eMed se pozicionira upravo tako, kombinujući podatke, personalizaciju i korisničku podršku u jednom sofisticiranom sistemu.

Angažovanjem Linde Jakarino, eMed dobija dodatnu težinu. Njeno prisustvo šalje signal tržištu da kompanija ne misli lokalno, već globalno. Spoj tehnološke stručnosti i strateškog razmišljanja može postaviti eMed kao lidera u novoj eri digitalne brige o zdravlju.

Foto: printscreen YT, D.M.

Jakarino donosi novu viziju

U svojoj prvoj izjavi na novoj poziciji, Jakarino poručuje da eMed ne ulazi u borbu za pažnju, već za stvarnu promenu u zdravstvenom sistemu. „Potrebna je odlučnost i hrabrost da bi se vodile promene, a mi to imamo,“ istakla je.

Za Jakarino, ovo nije samo nova pozicija, već nova misija. Nakon medija i društvenih mreža, njen sledeći izazov je zdravlje i to ne kao prateći sektor, već kao industrija u kojoj se formira budućnost čovečanstva. A eMed, sa njom na čelu, ne planira da bude u drugom planu.