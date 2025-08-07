Slušaj vest

Pripremite se za totalni hit leta! Zvanične Windows XP Crocs papuče stižu da vam donesu pravi retro vajb i ožive sećanja na legendarni operativni sistem. Nije bitno da li leto polako odlazi - ovo je prilika da budete totalno kul i originalni, sa obućom koja spaja udobnost Crocs papuča i ikonografiju jednog od najomiljenijih softvera svih vremena. Ako volite nostalgiju i stil koji privlači poglede, ove papuče su za vas.

Pored samih Crocs papuča, tu je i torba sa kultnom Windows XP pozadinom „Bliss“, kao i legendarni Clippy - onaj nezaboravni pomoćnik koji je bio podjednako iritantan i simpatičan.

Foto: Microsoft.com

Ekskluzivni detalji za prave fanove

Ove Crocs papuče nisu samo obuća, one su pravi collectorski komad za sve Windows XP fanove. U njih možete ubaciti posebne ukrase poznate kao „Jibbitz“, koji su postali nezvanični simbol Crocs stila. Zanimljivo je da je ovaj dodatak osmislio jedan tinejdžer iz Floride, a danas se proizvode milioni ovih ukrasa godišnje. Windows XP Crocs dolaze sa šest takvih detalja, koji su simbol digitalne ere ranih 2000-ih.

Torba sa prepoznatljivom pozadinom „Bliss“ nije slučajna - ta idilična zelena livada i plavo nebo su postali jedna od najprepoznatljivijih slika u istoriji računara, toliko čuvena da je korišćena u bezbroj parodija, memeova, pa čak i umetničkih dela. Ova torba sa špagom savršeno upotpunjuje set, i zaista je više od običnog modnog detalja - to je deo digitalne kulture.

Windows XP Crocs dolaze sa šest detalja koji prikazuju:

MSN logo , simbol ranih internet dana

, simbol ranih internet dana Poznati pokazivač miša , ikona navigacije

, ikona navigacije Legendarni Clippy , simpatični, ali iritantni pomoćnik

, simpatični, ali iritantni pomoćnik Poznata ikona kante za reciklažu

za reciklažu Fascikla (koja dočarava klasični izgled fajl eksplorera)

Foto: Microsoft.com

Gde i kako kupiti?

Još uvek nema zvanične informacije gde će tačno ove Crocs papuče moći da se kupe, ali glasine kažu da će biti veoma tražene. Microsoft je prvo omogućio kupovinu zaposlenima, što je tipično za limitirane proizvode koji ciljaju na loyalne fanove i zaposlene. Takav model distribucije je viđen i kod drugih kultnih izdanja, poput kolekcionarskih Xbox kontrolera ili retro konzola.

Ono što je sigurno jeste da će papuče biti dostupne globalno, a očekuje se da će se pojaviti u odabranim radnjama i online prodavnicama. S obzirom na popularnost i limitirane količine, verovatno će brzo nestati sa polica, što ovu obuću čini ne samo modnim, već i collectorskim predmetom.

Foto: Microsoft.com

Retro moda kao izraz nostalgije

Microsoft je u poslednjih nekoliko godina sve češće uključivao svoje legendarne Windows motive u modne kolekcije i promotivne kampanje. Slučajevi kao što su zvanični Windows džemperi sa šarenim logotipima, kao i ranije limitirane edicije majica i kapa, pokazuju da kompanija ne zaboravlja svoje korene.

Ovakve modne izjave nisu samo pokušaj da se zaradi - one su i način da se oda počast istoriji i da se povežu nove generacije sa digitalnom prošlošću. Modni trendovi koji kombinuju tehnologiju i retro dizajn donose i određeni dozu humora i igre, a za one koji su odrasli sa Windows XP-om, nošenje ovakvih komada predstavlja svojevrsni hommage detinjstvu i mladosti.

Foto: Shutterstock

Zašto je Windows XP i danas važan?

Windows XP je lansiran 2001. godine i postao je jedan od najuspešnijih operativnih sistema u istoriji - sa preko 400 miliona prodatih kopija širom sveta. Bio je poznat po svojoj stabilnosti i jednostavnom, ali elegantnom korisničkom interfejsu koji je mnogima uveo u svet računara.

Zvanično, Microsoft je prestao da podržava Windows XP još 2014. godine, ali to nije kraj priče. Strastvena zajednica entuzijasta i dalje diše život u ovaj sistem kroz različite projekte, ažuriranja i aktivne forume. Windows XP nije samo operativni sistem, on je simbol jedne ere koja je promenila svet, a nostalgija za njim i danas inspiriše kreativce da stvaraju neobične projekte, od online replika do modnih komada kao što su ove Crocs papuče.