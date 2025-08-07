Slušaj vest

"Kompanija "Tesla" dobila je ime po Nikoli Tesli, jednom od najvećih inženjera svih vremena. Bio je imigrant bez novca čiji su izumi doveli Ameriku do dominacije u proizvodnji i upotrebi električne energije", napisao je tada Mask.

Dalje razvijajući svoj stav o H-1B vizama, Ilon Mask je naveo primer Nikole Tesle, koji je bio imigrant u Ameriku, rekao je: "Nazvali smo Teslu po Nikoli Tesli, jednom od najvećih inženjera ikada".

Na ovo su korisnici X-a ispravili Mask-a i dodali da Ilon Mask nije nazvao kompaniju Tesla jer se pridružio kompaniji 2004. godine, godinu dana nakon što su kompaniju osnovali Eberhard i Tarpenning 2003. godine.

sshutterstock-2093036605.jpg
Foto: Shutterstock, Profimedia

Neki korisnici društvenih mreža su čak tvrdili da je Nikola Tesla bio iz srednje klase i da mu je ujak bio visoki vojni oficir, te da ga ne treba nazivati imigrantom "bez para".

Ilon Mask je takođe podelio belešku sa Grok-a o doprinosu Nikole Tesle. Rođen u srpskoj porodici u selu Smiljan, Nikola Tesla je studirao inženjerstvo i fiziku 1870-ih godina bez sticanja diplome. Zatim je radio u Continental Efiroe i imigrirao u Sjedinjene Američke Države 1884. godine. Kasnije je postao naturalizovani američki državljanin.

shutterstock-em.jpg
Foto: Shutterstock

Šta je polemika oko H-1B viza?

H-1B je američka viza koja omogućava kompanijama da zapošljavaju strane radnike. Trenutno, svaka zemlja ima jednaku kvotu za broj H-1B viza. No, sve je oštrija retorika protiv ovog programa.

Ne propustiteVestiTeslini robotaksiji napokon se pojavili na putevima: Deonice kompanije odmah skočile i to za pozamašnu sumu
Robotaksi
ZanimljivostiTransrodna ćerka Elona Maska nastupala sa dreg kraljicama i ponosno podigla LGBT zastavu: Za oca milijardera ne želi ni da čuje
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
ZanimljivostiUsred svađe Trampa i Maska, korisnici društvenih mreža su smislili rešenje: Komentari samo pljušte "To treba da se desi"
x02 AP Alex Brandon.jpg
FunTechMaskova prva žena otkrila njegovu najmračniju stranu: Rodila mu petoro dece, a morala da potpiše papir koji ju je uništio
Dzastin Mask, Elon Mask.jpg