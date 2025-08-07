Slušaj vest

"Kompanija "Tesla" dobila je ime po Nikoli Tesli, jednom od najvećih inženjera svih vremena. Bio je imigrant bez novca čiji su izumi doveli Ameriku do dominacije u proizvodnji i upotrebi električne energije", napisao je tada Mask.

Dalje razvijajući svoj stav o H-1B vizama, Ilon Mask je naveo primer Nikole Tesle, koji je bio imigrant u Ameriku, rekao je: "Nazvali smo Teslu po Nikoli Tesli, jednom od najvećih inženjera ikada".

Na ovo su korisnici X-a ispravili Mask-a i dodali da Ilon Mask nije nazvao kompaniju Tesla jer se pridružio kompaniji 2004. godine, godinu dana nakon što su kompaniju osnovali Eberhard i Tarpenning 2003. godine.

Neki korisnici društvenih mreža su čak tvrdili da je Nikola Tesla bio iz srednje klase i da mu je ujak bio visoki vojni oficir, te da ga ne treba nazivati imigrantom "bez para".

Ilon Mask je takođe podelio belešku sa Grok-a o doprinosu Nikole Tesle. Rođen u srpskoj porodici u selu Smiljan, Nikola Tesla je studirao inženjerstvo i fiziku 1870-ih godina bez sticanja diplome. Zatim je radio u Continental Efiroe i imigrirao u Sjedinjene Američke Države 1884. godine. Kasnije je postao naturalizovani američki državljanin.

Šta je polemika oko H-1B viza?