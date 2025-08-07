Mask izjavom o Tesli uvredio mnoge: "Nisi ti nazvao kompaniju, nije bio "bez dinara""
Ilon Mask svojim izjavama je često izazivao mnogo, mnogo pažnje, a u jednoj od objava spomenuo je i srpskog naučnika Nikolu Teslu. Iako ga je pohvalio, neke činjenice su zasmetale tada korisnicima.
"Kompanija "Tesla" dobila je ime po Nikoli Tesli, jednom od najvećih inženjera svih vremena. Bio je imigrant bez novca čiji su izumi doveli Ameriku do dominacije u proizvodnji i upotrebi električne energije", napisao je tada Mask.
Dalje razvijajući svoj stav o H-1B vizama, Ilon Mask je naveo primer Nikole Tesle, koji je bio imigrant u Ameriku, rekao je: "Nazvali smo Teslu po Nikoli Tesli, jednom od najvećih inženjera ikada".
Na ovo su korisnici X-a ispravili Mask-a i dodali da Ilon Mask nije nazvao kompaniju Tesla jer se pridružio kompaniji 2004. godine, godinu dana nakon što su kompaniju osnovali Eberhard i Tarpenning 2003. godine.
Neki korisnici društvenih mreža su čak tvrdili da je Nikola Tesla bio iz srednje klase i da mu je ujak bio visoki vojni oficir, te da ga ne treba nazivati imigrantom "bez para".
Ilon Mask je takođe podelio belešku sa Grok-a o doprinosu Nikole Tesle. Rođen u srpskoj porodici u selu Smiljan, Nikola Tesla je studirao inženjerstvo i fiziku 1870-ih godina bez sticanja diplome. Zatim je radio u Continental Efiroe i imigrirao u Sjedinjene Američke Države 1884. godine. Kasnije je postao naturalizovani američki državljanin.
Šta je polemika oko H-1B viza?
H-1B je američka viza koja omogućava kompanijama da zapošljavaju strane radnike. Trenutno, svaka zemlja ima jednaku kvotu za broj H-1B viza. No, sve je oštrija retorika protiv ovog programa.